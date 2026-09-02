Huawei lancerer Watch D3 – den nyeste version af deres smartur med indbygget blodtryksmanchet

Huawei lancerer Huawei Watch D3, den tredje generation af virksomhedens sundhedsorienterede smartur med særligt fokus på blodtryk

Med en indbygget oppustelig manchet understøtter uret nu ambulant blodtryksmåling i 24 timer, hvilket hjælper brugeren med at følge ændringer over tid

Lanceringen kommer på samme tid, som Apple, Google og startups inden for smartringe har gjort fremskridt med LED-baseret overvågning

Huawei har præsenteret Huawei Watch D3, den nyeste version af virksomhedens sundhedsorienterede smartur med særligt fokus på blodtryk. Watch D-serien er et interessant produkt, der skiller sig ud blandt markedets bedste smarture takket være sine mekaniske komponenter. Den vigtigste funktion er et armbånd med oppustelige luftpuder, der udvider sig og fungerer som en manchet, så blodtrykket kan måles med høj præcision når som helst.

Selvom det er en smart idé, har tidligere modeller set ret klodsede ud og mindet mere om de medicinske produkter, de faktisk er beregnet til at fungere som, end om smarture til daglig brug.

Huawei Watch D3 vil ændre på dette og kommer med flere forbedringer i forhold til tidligere generationer, især hvad angår designet. Uret er kun 11,3 mm tykt og vejer 40g, samtidig med at det har en »ultratynd« version af det oppustelige armbånd. Det skal gøre det mere behageligt at have på både hele dagen og om natten.

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Det er særligt vigtigt at kunne bære uret om natten, da Watch D3 ifølge Huawei tilbyder »24-timers ambulant blodtryksmåling (ABPM)« i overensstemmelse med medicinske retningslinjer. I sin pressemeddelelse skriver Huawei, at ABPM hjælper brugerne med at »følge blodtrykstendenser hele dagen og natten, også under søvn«.

»Om dagen kan intervallerne tilpasses, og der kan foretages manuelle målinger efter behov. Om natten pustes urets manchet automatisk op og fungerer mere lydløst for at forstyrre søvnen så lidt som muligt.«

Uret kan også måle blodtrykket før og efter træning og har andre almindelige smartwatch-funktioner som GPS, navigation langs udendørsruter og løbsanalyse. Familiemedlemmer kan desuden se hinandens sundhedsdata via funktionen Health Community, hvilket gør det muligt at holde øje med personer, der kan være i risikogruppen.

(Image credit: HUawei)

Huawei Watch D3 fås i sort, hvid og guld med priser fra 399 pund (ca. 3.500 kroner). Uret sælges ikke i USA på grund af de fortsatte amerikanske restriktioner mod Huaweis telekommunikationsteknologi.

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Personer i USA, der ønsker et wearable, der kan måle blodtryk, må derfor se sig om efter andre alternativer. Ingen andre gør helt det samme som Huawei med en oppustelig manchet omkring håndleddet, selvom det nu er tre år siden, at den oprindelige Watch D blev lanceret. Derimod er der gjort store fremskridt inden for optiske LED-sensorer, som længe blev betragtet som noget af den hellige gral for smarture.

Apple tilbyder nu en funktion til forhøjet blodtryk, der overvåger brugeren i en 30-dages periode for at opdage tegn på mulig forhøjet blodtryk, mens Google Pixel Watch 5 har en funktion til blodtryksmåling.

Andetsteds fokuserer startup-virksomheden bag Signal Ring, der er grundlagt af en tidligere Android-chef, udelukkende på at måle blodtryk uden manchet og uden kalibrering ved hjælp af en smartring.