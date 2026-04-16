DJI presenta la Osmo Pocket 4 con mejoras en video, autonomía y almacenamiento

¡La espera terminó! Después de múltiples rumores y filtraciones, la DJI Osmo Pocket 4 finalmente llegó. ¿Estás listo para conocer todo sobre la nueva cámara portátil con estabilizador, enfocada en creadores de contenido, vloggers y usuarios que buscan calidad profesional en un formato compacto de DJI? De ser así, estás en el lugar indicado. No te pierdas los detalles a continuación.

El dispositivo mantiene el concepto de cámara de bolsillo con estabilización mecánica en tres ejes, pero ahora integra un sensor CMOS de 1 pulgada que mejora notablemente la captura de imagen tanto en fotografía como en video, especialmente en condiciones de poca luz.

En el apartado de video, la cámara permite grabación en resolución 4K con múltiples tasas de cuadro, además de modos avanzados como cámara lenta de hasta 240 fps, timelapse, motionlapse e hyperlapse, ampliando las posibilidades creativas directamente desde el dispositivo.

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La experiencia de uso también evoluciona con una pantalla táctil de 2 pulgadas con alto brillo, que facilita el encuadre y control en distintas condiciones de iluminación. A esto se suma un sistema de almacenamiento interno de 107 GB, complementado con soporte para tarjetas microSD de hasta 1 TB.

En cuanto a control y estabilidad, el gimbal de tres ejes ofrece un rango amplio de movimiento con alta precisión y mínima vibración, lo que garantiza tomas fluidas incluso en movimiento. Además, se incorporan funciones inteligentes como seguimiento avanzado de sujetos y control por gestos, pensadas para creadores que trabajan de forma independiente.

La autonomía también mejora, con hasta 240 minutos de uso bajo condiciones específicas, junto con carga rápida que permite alcanzar el 80% en menos de 20 minutos.

Con estas mejoras, la Osmo Pocket 4 refuerza su posición como una de las cámaras compactas más completas del mercado, combinando portabilidad, potencia y herramientas inteligentes para creación de contenido.

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(Image credit: DJI)

Resumen de especificaciones

Diseño y pantalla Dimensiones: 144.2 × 44.4 × 33.5 mm Peso: 190.5 g Pantalla táctil: 2.0 pulgadas Resolución: 556 × 314 Brillo: 1000 nits Micrófonos: 3 integrados

Gimbal Estabilización mecánica de 3 ejes Rango controlable: Pan: -235° a 58° Tilt: -120° a 70° Roll: -45° a 45° Velocidad máxima: 180°/s Precisión (vibración angular): ±0.005°

Cámara Sensor: CMOS de 1 pulgada Lente: equivalente a 20 mm Apertura: f/2.0 Enfoque: 0.2 m a infinito ISO: Foto / video: 50–12800 Baja luz: hasta 25600 Obturador: hasta 1/8000 s Resolución máxima: 16:9: 7680 × 4320 1:1: 6144 × 6144

Fotografía Resolución: hasta ~37 MP Formatos: JPEG / DNG / JPEG+DNG Modos: disparo único, temporizador, panorámico (180° y 3×3)

Video 4K hasta 60 fps (modo normal) Cámara lenta: hasta 4K a 240 fps Bitrate máximo: 180 Mbps Formato: MP4 (HEVC)

Modos de grabación Video estándar (horizontal y vertical) Slow motion Timelapse y Motionlapse (con múltiples intervalos y duración) Hyperlapse (hasta ×30) Video en baja luz optimizado

Zoom Digital: hasta 4× en video (según resolución)

Almacenamiento Interno: 107 GB Expandible: microSD hasta 1 TB

Audio Salida: 48 kHz / 16-bit, AAC

Batería Capacidad: 1545 mAh Autonomía: hasta 240 minutos Carga: 80% en 18 minutos 100% en 32 minutos

Conectividad Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: 5.4 Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz



Disponibilidad

Como lo mencionamos anteriormente, la nueva DJI Osmo Pocket 4 ya está disponible y puedes adquirirla a través de sus canales de venta oficiales. Aunque antes debes de verificar la disponibilidad en tu territorio. En España, el pack estándar de la DJI Osmo Pocket 4 tiene un precio de venta de 499 euros, mientras que el pack para creadores con algunos accesorios cuesta 619 euros.

En cuanto conozcamos el precio en pesos mexicanos actualizaremos la información. Así que manténganse alerta.