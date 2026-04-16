DJI presenta la Osmo Pocket 4 con mejoras en video, autonomía y almacenamiento

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La nueva Osmo Pocket 4 de DJI llegó oficialmente.

DJI Osmo Pocket 4
(Crédito de imagen: DJI)

¡La espera terminó! Después de múltiples rumores y filtraciones, la DJI Osmo Pocket 4 finalmente llegó. ¿Estás listo para conocer todo sobre la nueva cámara portátil con estabilizador, enfocada en creadores de contenido, vloggers y usuarios que buscan calidad profesional en un formato compacto de DJI? De ser así, estás en el lugar indicado. No te pierdas los detalles a continuación.

El dispositivo mantiene el concepto de cámara de bolsillo con estabilización mecánica en tres ejes, pero ahora integra un sensor CMOS de 1 pulgada que mejora notablemente la captura de imagen tanto en fotografía como en video, especialmente en condiciones de poca luz.

El artículo continúa a continuación.

La autonomía también mejora, con hasta 240 minutos de uso bajo condiciones específicas, junto con carga rápida que permite alcanzar el 80% en menos de 20 minutos.

DJI Osmo Pocket 4

(Image credit: DJI)

Resumen de especificaciones

  • Diseño y pantalla
    • Dimensiones: 144.2 × 44.4 × 33.5 mm
    • Peso: 190.5 g
    • Pantalla táctil: 2.0 pulgadas
    • Resolución: 556 × 314
    • Brillo: 1000 nits
    • Micrófonos: 3 integrados
  • Gimbal
    • Estabilización mecánica de 3 ejes
    • Rango controlable:
      • Pan: -235° a 58°
      • Tilt: -120° a 70°
      • Roll: -45° a 45°
    • Velocidad máxima: 180°/s
    • Precisión (vibración angular): ±0.005°
  • Cámara
    • Sensor: CMOS de 1 pulgada
    • Lente: equivalente a 20 mm
    • Apertura: f/2.0
    • Enfoque: 0.2 m a infinito
    • ISO:
      • Foto / video: 50–12800
      • Baja luz: hasta 25600
    • Obturador: hasta 1/8000 s
    • Resolución máxima:
      • 16:9: 7680 × 4320
      • 1:1: 6144 × 6144
  • Fotografía
    • Resolución: hasta ~37 MP
    • Formatos: JPEG / DNG / JPEG+DNG
    • Modos: disparo único, temporizador, panorámico (180° y 3×3)
  • Video
    • 4K hasta 60 fps (modo normal)
    • Cámara lenta: hasta 4K a 240 fps
    • Bitrate máximo: 180 Mbps
    • Formato: MP4 (HEVC)
  • Modos de grabación
    • Video estándar (horizontal y vertical)
    • Slow motion
    • Timelapse y Motionlapse (con múltiples intervalos y duración)
    • Hyperlapse (hasta ×30)
    • Video en baja luz optimizado
  • Zoom
    • Digital: hasta 4× en video (según resolución)
  • Almacenamiento
    • Interno: 107 GB
    • Expandible: microSD hasta 1 TB
  • Audio
    • Salida: 48 kHz / 16-bit, AAC
  • Batería
    • Capacidad: 1545 mAh
    • Autonomía: hasta 240 minutos
    • Carga:
      • 80% en 18 minutos
      • 100% en 32 minutos
  • Conectividad
    • Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
    • Bluetooth: 5.4
    • Frecuencias: 2.4 GHz y 5 GHz

Disponibilidad

Como lo mencionamos anteriormente, la nueva DJI Osmo Pocket 4 ya está disponible y puedes adquirirla a través de sus canales de venta oficiales. Aunque antes debes de verificar la disponibilidad en tu territorio. En España, el pack estándar de la DJI Osmo Pocket 4 tiene un precio de venta de 499 euros, mientras que el pack para creadores con algunos accesorios cuesta 619 euros.

En cuanto conozcamos el precio en pesos mexicanos actualizaremos la información. Así que manténganse alerta.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor