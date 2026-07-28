Llevo un mes grabando con mi iPhone 17 Pro Max, junto con el DJI Osmo Mobile 8 y el Mic Mini, y ya no voy a volver atrás

He pasado casi todo un mes grabando de todo, desde primeros planos de productos hasta vlogs improvisados con mi iPhone 17 Pro Max, y dos accesorios han cambiado por completo el aspecto y el sonido de ese material: el estabilizador DJI Osmo Mobile 8 y el micrófono inalámbrico DJI Mic Mini.

Por separado, ninguno de los dos es revolucionario. Pero al conectarse a través del ecosistema OsmoAudio de DJI, resuelven de un solo golpe los dos problemas que más delatan a los cineastas aficionados: el movimiento tembloroso y el audio de mala calidad.

Por qué el Osmo Mobile 8 hace que los videos grabados con un iPhone luzcan más profesionales

(Image credit: Future)

El Osmo Mobile 8 es uno de los estabilizadores para teléfonos inteligentes de DJI, y la mejora más destacada con respecto a su predecesor es la rotación panorámica de 360 grados. Eso significa que puedes seguir a un sujeto a lo largo de un giro completo de 360 grados sin toparte con un límite mecánico en medio de la toma. Aunque en teoría parezca una mejora menor, eliminar ese tope rotacional te evita tener que pausar y reajustar constantemente el encuadre durante las tomas en las que caminas y hablas.

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Para quienes graban con iOS, lo más destacado es la integración directa con Apple DockKit. Esta función delega el seguimiento del sujeto al propio marco de trabajo de Apple y funciona en más de 200 aplicaciones de iOS, en lugar de estar limitada a la aplicación Mimo de DJI. Apunta la cámara hacia ti, toca para fijar el sujeto y el gimbal te mantendrá centrado mientras te mueves por la habitación. La abrazadera magnética para celular sujeta el iPhone 17 Pro Max de manera segura a pesar de su tamaño, y gracias al trípode integrado y a la varilla extensible ya no tengo que llevar un palo separado para tomas bajas y panorámicas o para el encuadre básico con palo de selfie.

El módulo multifuncional se acopla a la parte superior del gimbal y actúa como el centro neurálgico del sistema, desempeñando tres funciones a la vez: luz de relleno, sensor de seguimiento y receptor de micrófono inalámbrico. Se puede montar mirando hacia adelante o al revés, dependiendo de si estás filmando a otra persona o a ti mismo.

El Mic Mini pasa desapercibido

(Image credit: Future)

El DJI Mic Mini es un sistema de micrófono inalámbrico diminuto: el transmisor pesa más o menos lo mismo que un par de clips y se sujeta con un clip o un imán al cuello de la camisa sin que la tela se arrugue. Graba audio de 24 bits y 48 kHz con una calidad que supera con creces a la de otros dispositivos de su tamaño, y su cancelación de ruido de dos niveles hace un excelente trabajo al eliminar el zumbido de fondo sin que las voces suenen procesadas.

Configurarlo es realmente sencillo. El transmisor del Mic Mini se empareja directamente con el módulo multifuncional del Osmo Mobile 8 a través de OsmoAudio, por lo que no hay ningún dongle receptor separado colgando de tu teléfono. El audio y el video se capturan juntos, sincronizados, desde un solo equipo. La duración de la batería del transmisor es de aproximadamente 11.5 horas, y el estuche de carga la extiende a unas 48 horas en total, por lo que rara vez es el componente que se agota primero.

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Lleva tus grabaciones de video a otro nivel

El DJI Osmo Mobile 8 ofrece una mejora realmente útil en la estabilización de smartphones, destacada por un eje de panorámica que ahora gira 360 grados completos, lo que permite tomar tomas panorámicas amplias y un seguimiento continuo que los modelos Osmo anteriores no podían lograr. La configuración es muy sencilla gracias a una abrazadera magnética para el celular, combinada con un sensor integrado que detecta automáticamente el dispositivo y equilibra el cardán; además, el seguimiento también se ha mejorado: el nuevo sistema ActiveTrack sigue automáticamente a personas o mascotas, manteniéndolas en el encuadre incluso al hacer zoom o al mover el cardán, incluso después de que hayan salido de la toma.

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