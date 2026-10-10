Google presenta un nuevo tipo de teclado y asegura que sus teclas sobre una cinta transportadora facilitarán la escritura

El equipo de Gboard de Google Japón presentó un teclado de cinta transportadora de armar tú mismo, con 116 teclas distribuidas en cuatro cintas que se mueven en bucle hacia tu mano

Google lo promociona para escribir con una sola mano y un solo dedo, no "para todos", y es la decimoquinta entrega de una serie deliberadamente absurda que comenzó como bromas del Día de los Inocentes en 2010

Los archivos de diseño son de código abierto en GitHub, pero solo está documentada la edición motorizada "Moving Keys", mientras que la edición Bluetooth con capacidad para escribir y sus archivos de placa aún están marcados como "próximamente".

El equipo de Gboard de Google Japón ha presentado la "Gboard Conveyor Belt Version", un artilugio de escritorio que coloca sus teclas en cuatro cintas transportadoras que giran en bucle, de modo que los caracteres se desplazan ante la yema del dedo que espera.

Su nombre en japonés, la "Gboard kurukuru version", significa algo así como "una y otra vez", en referencia a la palabra "kuru", que se traduce aproximadamente como "acercarse/llegar".

Google no tiene planes de comercializar ni vender este singular artilugio, pero ha publicado los archivos de diseño en GitHub bajo una licencia Apache 2.0 para cualquiera que cuente con una impresora 3D y mucha paciencia.

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Darle la vuelta a la escritura: llevar las teclas hasta tus dedos

La intrigante propuesta, expuesta en el anuncio de Google en japonés, parte de una observación acertada: los teclados convencionales están diseñados para usar las dos manos, por lo que escribir con una sola mano o con un solo dedo implica mover el brazo y la palma de la mano por todo el teclado.

La respuesta de Google, en sus propias palabras (traducidas), busca darle un giro completo al asunto: "El teclado es el que debe moverse". Lo llama un "giro copernicano" (traducido) que coloca al usuario en el centro de la entrada de texto, un interesante préstamo de un astrónomo más conocido por sacar a la humanidad del centro de todo.

Cada una de las cuatro cintas cuenta con 29 teclas, para un total de 116, y presionas el carácter que deseas a medida que pasa por delante. Lo más interesante es que las letras mayúsculas y minúsculas tienen sus propias teclas, por lo que las mayúsculas no necesitan la tecla Shift, lo que, según Google, hace que todo sea más intuitivo.

Gboard くるくるバージョン - YouTube Watch On

El blog sugiere escribir con una sola mano mientras tomas té o utilizas un mouse con la otra. Después, añade que una segunda unidad permitiría usar ambas manos, lo que, irónicamente, nos lleva de vuelta al punto de partida de los teclados.

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Google presenta la banda transportadora como la decimoquinta propuesta de su serie de nuevos diseños de teclados. Según el índice del proyecto en GitHub, todo comenzó con un sistema de entrada inspirado en una batería, publicado el 1 de abril de 2010.

Las primeras propuestas eran, irónicamente, de una categoría completamente distinta: se trataba de bromas por el Día de los Inocentes, que en Estados Unidos se celebra el 1 de abril (April Fools' Day). Tras una pausa en 2020, la serie regresó el 1 de octubre de 2021, una fecha que Google eligió como guiño a los teclados de 101 teclas, y desde entonces se ha mantenido.

Cuando se le preguntó por qué el equipo dejó atrás el Día de los Inocentes, un portavoz de Google le dijo a ASCII.jp que fue «porque nos dimos cuenta de que en realidad no estábamos mintiendo» (traducción). En los últimos años, la serie ha presentado un teclado en forma de barra con todas las teclas en una sola fila, uno que se lleva como sombrero, un teclado de doble cara y, el año pasado, uno con un dial giratorio.

En su blog, Google presenta esta propuesta como un teclado de bricolaje que realmente puedes construir, y el archivo README incluye esquemas de KiCad, diseños de placas de circuito impreso (PCB) y firmware, entre otros archivos. Aun así, para la mayoría de las personas sería un reto considerable, ya que tener una impresora 3D es apenas el comienzo de lo que inevitablemente será un largo proceso.

La complejidad y el esfuerzo necesarios no hacen que el proyecto sea menos encantador. Sin embargo, todavía está por verse si escribir con él resulta sencillo, aunque su diseño claramente suma puntos en materia de accesibilidad.

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