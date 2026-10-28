Razer Reclusa Mini 65%: así es el nuevo teclado gamer magnético de la marca

¿En busca de un nuevo teclado? De ser así, te tenemos noticias, pues Razer presentó el nuevo Reclusa Mini 65%, un teclado gamer magnético inalámbrico con switches hot-swappable. Pero descuida, a continuación encontrarás todos los detalles de este lanzamiento.

Bajo el concepto "Tu teclado. Tus reglas", el Reclusa Mini 65% combina la precisión de los switches magnéticos, un sonido refinado y amplias posibilidades de personalización en un formato compacto, ofreciendo una excelente experiencia desde la primera tecla que se presiona.

El Razer Reclusa Mini 65% amplía la línea Reclusa con switches magnéticos Razer Hall Effect, punto de actuación ajustable, Rapid Trigger y conectividad en tres modos, que brindan un mayor control sobre la respuesta de cada tecla.

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"Creamos la línea Reclusa para los entusiastas que consideran el teclado algo personal", afirma Barrie Ooi, director de la división de PC Gaming de Razer. "Incorporamos la tecnología de switches magnéticos a la experiencia Reclusa sin renunciar a las características que hacen única a la línea: una excelente experiencia desde el primer uso, un sonido refinado, una sensación de tecleo agradable y la libertad de personalizar el teclado con switches magnéticos hot-swappable y keycaps intercambiables".

Sonido refinado. Sensación consistente

(Image credit: Razer)

El sonido y la sensación al teclear son lo primero. El Reclusa Mini 65% ofrece una experiencia diferenciada desde la primera tecla que se presiona, con un sonido profundo, nítido y distintivo, además de una sensación suave al presionar las teclas hasta el fondo, sin necesidad de modificaciones.

Los switches magnéticos Razer Hall Effect definen la sensación al teclear, mientras que una capa de espuma IXPE, una placa de PPS, estabilizadores lubricados y un sistema de amortiguación de silicona de doble capa proporcionan un sonido más profundo y reducen la resonancia interna del teclado. El resultado es una experiencia agradable, incluso durante largas sesiones de juego y escritura.

Respuesta rápida. Control total

(Image credit: Razer)

El Reclusa Mini 65% permite que cada jugador ajuste la respuesta de las teclas según sus preferencias. Equipado con switches magnéticos Razer Hall Effect, el teclado ofrece una experiencia de tecleo suave y reactiva, con un punto de actuación ajustable de 0.1 mm a 4.0 mm. Así, cada usuario puede configurar las teclas de acuerdo con su estilo: más ligeras y rápidas para juegos competitivos o con una actuación más profunda y deliberada para escribir.

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Rapid Trigger permite registrar pulsaciones repetidas con mayor rapidez, mientras que las funciones avanzadas de control de entrada, como Razer Snap Tap, Razer Snap Flex y Prioridad de Doble Accionamiento, ofrecen mayor precisión en partidas intensas. El teclado también puede almacenar hasta seis perfiles directamente en su memoria interna, manteniendo las configuraciones siempre a mano.

Velocidad con cable. Libertad inalámbrica

(Image credit: Razer)

El Reclusa Mini 65% está listo para jugar desde el momento en que el usuario conecta el teclado y configura sus preferencias. La conectividad en tres modos permite elegir cómo jugar: con baja latencia mediante la tecnología inalámbrica Razer™ HyperSpeed Wireless de 2.4 GHz, alternando entre hasta tres dispositivos a través de Bluetooth o utilizando la conexión por cable USB-C, que ofrece una tasa de sondeo (polling rate) real de 8,000 Hz.

El selector multifuncional mantiene los principales controles siempre al alcance, permitiendo realizar ajustes rápidos sin interrumpir las partidas. Los usuarios pueden regular el brillo, el volumen y otras configuraciones sin perder el ritmo, adaptando el teclado a sus necesidades para jugar, trabajar y crear.

Amplias posibilidades de personalización

(Image credit: Razer)

El Reclusa Mini 65% fue diseñado para ofrecer amplias posibilidades de personalización. Como las preferencias, los hábitos de juego y la forma de teclear cambian, su placa de circuito impreso (PCB) con soporte para hot-swap facilita el reemplazo de los switches magnéticos compatibles, permitiendo ajustar la sensación de cada tecla. El teclado incluye un extractor 2 en 1 para switches y keycaps que simplifica el proceso.

Los LED orientados hacia el sur mantienen la compatibilidad con una mayor variedad de keycaps diseñadas para entusiastas, sin renunciar a la iluminación RGB. Por su parte, las keycaps de ABS con construcción doubleshot y diseño en tres tonos mantienen las leyendas nítidas y resistentes a la decoloración. La iluminación Razer Chroma RGB individual por tecla, con 16.8 millones de colores disponibles, permite combinar los efectos luminosos con el setup o el estilo de cada usuario, otorgándole al teclado una identidad propia desde el primer día.

Un teclado sin concesiones

Sonido refinado. Sensación consistente: switches magnéticos Razer Hall Effect, espuma IXPE para un sonido más profundo, placa de PPS, estabilizadores lubricados y amortiguación de silicona de doble capa.

Respuesta rápida. Control total: Rapid Trigger, punto de actuación ajustable de 0.1 mm a 4.0 mm y funciones avanzadas de control de entrada.

Velocidad con cable. Libertad inalámbrica: Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth y conexión por cable con una tasa de sondeo (polling rate) real de 8,000 Hz.

Personalización: PCB con soporte para hot-swap, keycaps de ABS con construcción doubleshot e iluminación Razer Chroma RGB individual por tecla, con LED orientados hacia el sur.

Reclusa. Ve más allá

El Reclusa Mini 65% representa el siguiente paso en la evolución de la línea Reclusa.

Tras el lanzamiento del Reclusa X Mini 65%, el Reclusa Mini 65% amplía la línea con tecnología de switches magnéticos y conectividad inalámbrica, conservando las características que definen a la serie: una acústica satisfactoria, una experiencia de tecleo agradable y posibilidades de personalización que marcan la diferencia.

Ya sea con su configuración original o con modificaciones a lo largo del tiempo, el teclado ofrece a los entusiastas la libertad de crear un modelo que refleje su personalidad.