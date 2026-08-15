Razer convierte su icónica serpiente de tres cabezas en una keycap artesanal de colección

¡Atención! Sobre todo si estás en busca de una nueva keycap, pues Razer anunció la Razer Artisan Keycap - Edición Cobra de Tres Cabezas, se trata de la primera keycap artesanal de la marca.

Razer desarrolló cada pieza prestando atención hasta al más mínimo detalle y mediante un cuidadoso proceso de producción que incluye un acabado realizado a mano. El resultado es una pieza de colección creada especialmente para los fans más apasionados de la marca y un homenaje a la icónica serpiente de tres cabezas, símbolo que ha acompañado a Razer desde el inicio de su trayectoria.

Una obra maestra en miniatura

La keycap de Edición Cobra de Tres Cabezas, transforma el legendario emblema de Razer, un ícono construido a lo largo de dos décadas, en una obra de arte tridimensional esculpida que destaca en cualquier teclado Razer. Más que una keycap, esta pieza representa una forma de expresar la identidad del usuario y simboliza la comunidad, la historia y la pasión que definen al Culto de Razer.

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Hecha a mano. Perfeccionada hasta el más mínimo detalle.

(Image credit: Razer)

Cada Razer Artisan Keycap pasa por un riguroso proceso de creación dividido en varias etapas:

Modelado 3D de precisión – El concepto cobra vida mediante técnicas avanzadas de modelado 3D, con detalles que pueden apreciarse de cerca y desde todos los ángulos.

El concepto cobra vida mediante técnicas avanzadas de modelado 3D, con detalles que pueden apreciarse de cerca y desde todos los ángulos. Construcción detallada en resina moldeada – Se utilizan resina y pigmentos en la proporción ideal para un proceso completo de curado que garantiza la máxima resistencia. El proceso preserva hasta el más mínimo detalle y mantiene los colores vibrantes, resistentes a la decoloración y al desgaste con el paso del tiempo.

Se utilizan resina y pigmentos en la proporción ideal para un proceso completo de curado que garantiza la máxima resistencia. El proceso preserva hasta el más mínimo detalle y mantiene los colores vibrantes, resistentes a la decoloración y al desgaste con el paso del tiempo. Pintura individual a mano – Cada keycap es cuidadosamente pintada y ensamblada a mano, preservando las texturas únicas de un diseño completamente producido en resina.

Cada keycap es cuidadosamente pintada y ensamblada a mano, preservando las texturas únicas de un diseño completamente producido en resina. Control de calidad en dos etapas – Cada keycap pasa por un análisis detallado en comparación con el modelo 3D original. Posteriormente, el equipo verifica y elimina posibles imperfecciones en la superficie, como polvo y burbujas. Solo las piezas que cumplen con los estándares de Razer son aprobadas.

Cada keycap pasa por un análisis detallado en comparación con el modelo 3D original. Posteriormente, el equipo verifica y elimina posibles imperfecciones en la superficie, como polvo y burbujas. Solo las piezas que cumplen con los estándares de Razer son aprobadas. Compatibilidad con switches de vástago en cruz – La keycap fue desarrollada para encajar de forma segura con switches de vástago en cruz, permitiendo una instalación sencilla en la mayoría de los teclados Razer y otros modelos compatibles. El resultado es una experiencia de escritura suave y estable.

Única. Y parte del Culto de Razer

Tener una Razer Artisan Keycap es una forma de demostrar tu conexión con la marca y tu pertenencia al Culto de Razer. Producida en cantidades altamente limitadas y disponible exclusivamente a través de Razer, la Edición Cobra de Tres Cabezas está hecha por Gamers. Para Gamers.

Creada para quienes viven y respiran Razer, esta pieza ofrece a los fans una nueva forma de personalizar sus teclados y expresar su identidad. Inspirada en el símbolo que ha unido a generaciones de gamers, esta edición marca un nuevo capítulo en la manera en que la comunidad de Razer puede expresar su pasión por la marca.