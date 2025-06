Conoce el primer teclado barebone, el BlackWidow V4 75% de Razer

¿Eres de los que ama personalizar sus setups, incluyendo mouse y teclado? De ser así, te tenemos noticias, pues Razer anunció su primer modelo de teclado barebone: el Razer BlackWidow V4 75% Barebone.

Este lanzamiento representa una apuesta nueva y audaz por parte de Razer, al presentar al mercado un chasis totalmente personalizable, desarrollado especialmente para entusiastas del modding y seguidores del "hazlo tú mismo". Disponible en versiones negra y blanca, el BlackWidow V4 75% Barebone ofrece una base de nivel premium para quienes desean armar su teclado ideal, combinando una experiencia acústica de alto nivel con un rendimiento avanzado y una iluminación inmersiva. Todo esto en un formato 75%.

En una versión reducida a la esencia del premiado BlackWidow V4 75%, el modelo barebone mantiene la misma calidad estructural del periférico original, ofreciendo total libertad a los usuarios para instalar sus propios switches mecánicos de 3 o 5 pines, además de keycaps personalizados. Cada detalle del chasis ha sido diseñado para mejorar la experiencia de escritura, incluyendo una espuma amortiguadora de doble capa –que reduce las reverberaciones no deseadas–, estabilizadores lubricados de fábrica para una pulsación más suave, una placa FR4 que proporciona un sonido más robusto y una cinta pre-aplicada que suaviza los tonos agudos de los clics.

