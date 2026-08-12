Razer Naga V3 Pro: el mouse gamer que se adapta a MMOs, MOBAs y FPS

¡Atención! Sobre todo si estás en busca de un nuevo mouse, pues el icónico mouse para juegos MMO recibió una evolución: se trata del Razer Naga V3 Pro.

Diseñado para adaptarse a diferentes géneros y estilos de juego, el modelo cuenta con tres placas laterales magnéticas intercambiables, más opciones de personalización de controles, un rendimiento mejorado y el clásico diseño ergonómico de la línea Naga, en el que los jugadores confían y que ya conocen.

Una leyenda, ahora evolucionada

Desde 2009, Razer Naga ha ayudado a definir todo lo que un mouse para MMO puede hacer. Su cuadrícula de 12 botones para el pulgar se ha convertido en una característica distintiva para los jugadores que necesitan acceso instantáneo a habilidades, comandos y macros en los principales títulos de MMO.

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Con el Naga V3 Pro, este legado continúa con un mouse diseñado para ofrecer un mayor rendimiento y adaptarse a más juegos, más configuraciones y más formas de jugar.

El Naga V3 Pro mantiene la sensación familiar que los fans esperan, al tiempo que incorpora mejoras prácticas que facilitan la personalización del mouse para cada juego: más opciones de botones, mayor precisión, un rendimiento inalámbrico más rápido y un control más refinado sobre cada input.

"El Naga ha liderado la categoría de mouses con múltiples botones durante 17 años, y el V3 Pro es nuestra respuesta a una comunidad que quería un solo mouse capaz de adaptarse a todos los géneros", afirma Barrie Ooi, Head of PC Gaming de Razer. "Recuperamos los botones que los jugadores pidieron, elevamos el rendimiento con las tecnologías más recientes de Razer y les dimos más control que nunca, desde diseños intercambiables hasta un nuevo modo de desplazamiento de 48 pasos, que hace que el scroll sea mucho más preciso."

Adaptable a todos los géneros

(Image credit: Razer)

El Naga V3 Pro nace de una idea central: un solo mouse que se adapta al juego en cuestión. Las placas laterales magnéticas intercambiables permiten alternar entre un diseño de 12 botones para MMOs, uno de 6 botones para MOBAs y battle royale, y uno de 2 botones orientado a FPS y al uso diario. Cada placa lateral se acopla en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas.

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Para ofrecer aún más control, el Naga V3 Pro incorpora dos botones de acceso rápido en los bordes, junto al clic izquierdo, para ajustar el DPI, incluido el botón bloqueable para el dedo anular, que regresa a petición de los jugadores. Este botón había sido eliminado anteriormente en el Naga V2 Pro debido a comentarios sobre clics accidentales, pero ahora vuelve con un diseño que permite bloquearlo. Los jugadores pueden activarlo para tener un mayor control o desactivarlo cuando no lo necesiten.

Los botones laterales ahora cuentan con teclas moldeadas mediante un proceso de doble inyección (double-shot), lo que garantiza la durabilidad de las leyendas de los botones. Los jugadores también pueden guardar hasta cinco perfiles en la memoria integrada, capaces de almacenar diseños, macros y configuraciones de DPI personalizadas, lo que permite llevar su configuración a diferentes equipos y cambiar fácilmente entre configuraciones para distintos juegos.

Desplazamiento con propósito

(Image credit: Razer)

La tecnología Razer HyperScroll Tilt Wheel de segunda generación ofrece a los jugadores un mayor control sobre la forma de desplazarse con la rueda. El modo Tactile Standard proporciona el desplazamiento táctil y definido de 24 pasos que los usuarios ya conocen. El modo Precision Tactile añade un control aún más preciso, con 48 pasos, ideal para alternar entre habilidades, armas, menús o inventario. El modo Free-Spin permite realizar desplazamientos largos de forma más rápida y fluida, mientras que el modo Smart-Reel cambia automáticamente entre el desplazamiento táctil y libre según la velocidad de desplazamiento, y puede ajustarse mediante el software Razer Synapse.

Acción sin límites

Con la tecnología Razer HyperSpeed Wireless, el Naga V3 Pro ofrece un rendimiento rápido y estable para partidas competitivas, con una autonomía de hasta 155 horas en modo HyperSpeed Wireless y hasta 280 horas mediante Bluetooth, ideal para sesiones prolongadas, maratones de juego y uso diario. Los jugadores también pueden conectarlo mediante USB-C y continuar jugando mientras el mouse se carga.

El Naga V3 Pro es compatible con múltiples opciones de carga, incluido el sistema Razer HyperFlux V2 y el Razer Mouse Dock Pro (ambos se venden por separado).

Precisión hasta el último clic

(Image credit: Razer)

Internamente, el Naga V3 Pro utiliza el sensor óptico Razer™ Focus Pro 50K de tercera generación para un seguimiento preciso, con hasta 50,000 DPI, 930 IPS y una aceleración de 90G. La función Frame Sync sincroniza el escaneo del sensor con la pantalla, reduciendo el retraso entre el movimiento y la respuesta en pantalla.

Los switches ópticos Razer de cuarta generación tienen una vida útil de más de 100 millones de clics, con una fuerza de accionamiento 12% menor, lo que garantiza una sensación nítida y responsiva en cada clic para realizar inputs repetidos durante las partidas.

Un mouse para todos los géneros

Personalización – dos botones de acceso rápido en los bordes permiten ajustar modificadores en tiempo real, el botón bloqueable para el dedo anular está de vuelta y los jugadores pueden crear cadenas complejas de habilidades con macros, guardándolo todo en hasta cinco perfiles de memoria integrada.

dos botones de acceso rápido en los bordes permiten ajustar modificadores en tiempo real, el botón bloqueable para el dedo anular está de vuelta y los jugadores pueden crear cadenas complejas de habilidades con macros, guardándolo todo en hasta cinco perfiles de memoria integrada. Modularidad – tres placas laterales magnéticas intercambiables adaptan el mouse al juego: 12 botones para MMOs, 6 botones para MOBAs y battle royale, y 2 botones para FPS y uso diario. Cada placa se acopla en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas.

tres placas laterales magnéticas intercambiables adaptan el mouse al juego: 12 botones para MMOs, 6 botones para MOBAs y battle royale, y 2 botones para FPS y uso diario. Cada placa se acopla en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas. Ingeniería de precisión – sensor óptico Razer™ Focus Pro 50K de tercera generación con Frame Sync, switches ópticos de cuarta generación con una vida útil de más de 100 millones de clics, hasta 155 horas de batería en HyperSpeed Wireless o 280 horas mediante Bluetooth, además de carga inalámbrica mediante HyperFlux V2 o Mouse Dock Pro.

Con el Naga V3 Pro, Razer continúa evolucionando su mouse gamer más icónico para MMOs, ofreciendo un control adaptable, mayor precisión y el estándar Naga que los jugadores ya conocen, ahora extendido a todos los géneros.