Y así comienza todo: Sony se ha comprometido a utilizar la IA en PlayStation, afirmando que "dará rienda suelta a la creatividad de nuestros estudios", y esto es precisamente lo que me ha estado preocupando

El director ejecutivo de Sony, Hideaki Nishino, muestra su compromiso con el uso de la IA en el desarrollo de juegos para PlayStation

Nishino pretende utilizar la IA para mejorar el desarrollo de juegos y "dar rienda suelta a la creatividad de nuestros estudios"

Esto se produce en medio de la controversia sobre el impacto de la IA en el mercado de los videojuegos y su uso en el DLSS 5 de Nvidia

La IA está causando problemas importantes en los mercados de computadoras personales y consolas de videojuegos, con precios de la memoria RAM extremadamente altos y escasez de este componente; y ahora hay otra razón por la que los jugadores deberían preocuparse por su presencia en el mundo de los videojuegos.

Según informó VGC, el director ejecutivo de Sony, Hideaki Nishino, destacó recientemente un nuevo plan que incluye el uso de IA en PlayStation para mejorar la productividad en el desarrollo de videojuegos.

Esto se produce en medio de la controversia sobre la IA, que no solo está elevando los precios en general debido al aumento de la demanda de memoria, sino también a través del DLSS 5 de Nvidia (previsto para finales de 2026), que muchos han comparado con un filtro de IA generativa para videojuegos.

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La introducción del DLSS 5 ya ha servido como una señal preocupante de en qué podría convertirse eventualmente el desarrollo de videojuegos, y ni siquiera ha llegado aún; y aunque será opcional para los jugadores, muchos desarrolladores ya han respaldado la herramienta y planean utilizarla una vez que esté disponible.

Eso es precisamente lo que hace que la promesa de Nishino de utilizar la IA resulte preocupante, tal y como él mismo afirmó: "En PlayStation, nuestro objetivo es siempre ser el mejor lugar para jugar y el mejor para publicar. Consideramos que la IA es una herramienta poderosa que nos ayudará en esta misión".

(Image credit: Shutterstock / Rokas Tenys)

Esta última afirmación reproduce, en esencia, lo que han dicho sobre DLSS 5 la propia Nvidia y algunos desarrolladores y editores de videojuegos, lo que sugiere que la IA solo se utilizará como una "herramienta" y no como el eje central de los juegos, pero no es tan sencillo.

Nisihino continuó diciendo: «La visión, el diseño y el impacto emocional de nuestros juegos siempre provendrán del talento de nuestros estudios y artistas. La IA está destinada a aumentar sus capacidades, no a reemplazarlos», insinuando además que la IA se utilizará estrictamente para el desarrollo de juegos.

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"Creemos que la IA liberará la creatividad de nuestros estudios, impulsará una plataforma más curada y mejorará la experiencia de PlayStation tanto para los jugadores como para los creadores".

En teoría, el compromiso de PlayStation de mantener el uso de la IA estrictamente dentro del desarrollo de juegos sin reemplazar a los artistas humanos no es necesariamente malo (tampoco es una medida popular), pero lo que podría llegar a provocar es lo que resulta muy preocupante.

(Image credit: Nvidia / Capcom)

Con DLSS 5, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, les dijo a los jugadores que estaban «completamente equivocados» al pensar que DLSS 5 era IA generativa en los juegos, ya que se trataba de «IA generativa controlada por el contenido». Sin embargo, esas expresiones se consideraron meras palabras de moda destinadas a impedir que los jugadores vieran DLSS 5 tal como es en realidad, ya que cambia claramente los detalles de los personajes y el entorno, alejándose de las decisiones de diseño del artista.

PlayStation no tiene un caso equivalente a DLSS 5 (afortunadamente), pero la mera presencia de la IA en el desarrollo de juegos de la empresa significa que existe la posibilidad de que su uso se extienda aún más, tal vez con la aparición de activos de IA generativa en los juegos.

No es descabellado sugerir que esto último podría suceder cuando Activision está utilizando activamente la IA en sus juegos de Call of Duty, lo cual no ha sido bien recibido por los jugadores. La única esperanza que queda es que la reacción negativa de los consumidores mantenga a raya a PlayStation y a sus estudios propios, y si nos basamos en el caso de DLSS 5, es un buen comienzo.

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