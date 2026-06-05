Ya me cansé de hacer varias cosas a la vez en una sola computadora, y estoy harto de esperar a Valve, así que me armé una Steam Machine personalizada, y esto es lo que ha cambiado para mí

Hacer varias cosas a la vez mientras juego es algo habitual para muchos usuarios de PC, y sin duda también lo es para mí. Poder estar al tanto de los videos de YouTube o, lo que es más importante (en este caso), transmitir en directo a mis amigos en Discord, le da vida a mis sesiones de juego, sobre todo cuando me sumerjo en un MMO o un shooter multijugador —o, mejor dicho, en un juego en el que no tengo que prestar toda mi atención.

Sin embargo, esa multitarea afecta el rendimiento del juego, sobre todo en equipos de gama baja (o, más específicamente, en PC con 8 GB de RAM). Discord, Google Chrome, Firefox, Spotify y demás pueden afectar significativamente el uso de la RAM y la CPU, dependiendo de cuántas tareas se estén ejecutando al mismo tiempo.

Google Chrome es el peor de todos, ya que con solo reproducir un video de YouTube en una pestaña puede consumir hasta 1 GB de memoria (a veces incluso más) y casi 4 GB para la aplicación en general. Afortunadamente, tengo un sistema potente que funciona con 32 GB de RAM DDR4, así que puedo considerarme afortunado, especialmente en un período en el que es difícil conseguir memoria a un precio asequible.

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(Image credit: Shutterstock)

Al tener piezas de repuesto para PC a mi disposición, se me ocurrió la idea de montar una configuración con dos PC, junto con una tarjeta de captura y una pantalla secundaria Corsair Xeneon Edge. Esto me permitiría trasladar por completo todas mis actividades secundarias, incluida la transmisión de juegos en Discord, a un sistema independiente, dejando que el hardware de mi sistema principal se dedicara exclusivamente a los videojuegos.

Lo he montado, he instalado Bazzite (básicamente un clon de SteamOS) y, sin duda, es la mejor decisión que he tomado como jugador de PC en años. Así es como ha cambiado mi experiencia con la PC.

La configuración fue complicada, pero ahora es más fácil transmitir

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

Para comenzar con la configuración, solo tienes que conectar la GPU de tu PC principal para juegos (que es la fuente de lo que vas a transmitir) al puerto «HDMI In» de la tarjeta de captura NZXT Signal 4K30 mediante un cable HDMI. Luego, conecta el cable USB Tipo-C incluido en el puerto «Tipo-C» de la tarjeta de captura, y el extremo USB-A del cable en la segunda PC de transmisión, y ya estás listo.

El único propósito de esta configuración de tarjeta de captura es permitir que una PC independiente capture la actividad de otra PC para juegos, y esto funciona con otros sistemas como las consolas. En última instancia, el objetivo es aliviar la carga de tu PC para juegos, que utiliza más recursos para transmitir en el mismo sistema, y en su lugar, permitir que la PC de transmisión se encargue de esas tareas.

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Las tarjetas de captura son especialmente útiles para dispositivos como la Nintendo Switch 2, donde la transmisión a Twitch, YouTube o Discord no es posible de forma nativa, pero en este caso, el enfoque se centra simplemente en reducir la carga de trabajo de la PC principal para juegos.

Al transmitir en Discord, encontrarás tu tarjeta de captura como una opción dentro de la pestaña «Dispositivos» cuando intentes compartir tu pantalla. Aparte de algunos contratiempos aquí y allá, la calidad de la transmisión es excelente tanto en 1440p como en 4K, siendo la primera capaz de alcanzar los 60 fps.

Debo destacar que mi caso concreto de configuración fue toda una pesadilla. El uso de un paso de señal HDMI es la opción recomendada en una configuración como esta, ya que permite transmitir vídeo y audio a la pantalla principal para jugar, sin latencia alguna, al tiempo que ofrece lo mismo para la transmisión en la tarjeta de captura.

No está claro si la unidad que utilicé tenía algún defecto, pero la Signal 4K30 forzaba constantemente una salida de 1080p a 60 fps a través del paso de señal HDMI en mi monitor ultraancho LG UltraGear 45GS95QE, sin que estuvieran disponibles resoluciones más altas.

Imágen 1 de 2 Puertos del NZXT Signal 4K30 (Crédito de la imagen: Future / Isaiah Williams) 2nd streaming PC (Crédito de la imagen: Future / Isaiah Williams)

Como no tuve mucha suerte con el paso de señal HDMI, las alternativas más sencillas consistían en duplicar mi pantalla principal a través de la configuración de pantalla de Windows o utilizar la opción de proyector de OBS (denominada «Open Preview Projector»), y dado que esta última tiene un impacto mínimo o nulo en los recursos del sistema, era la opción más fácil.

La mayor ventaja de la opción de proyector de OBS es que no hay restricciones en cuanto a la resolución o la frecuencia de actualización disponibles, que suelen estar limitadas al usar el paso de HDMI en una tarjeta de captura (que sería 4K a 60 fps con la tarjeta NZXT), así que tuve acceso total a la frecuencia de actualización de 240 Hz de mi pantalla mientras jugaba.

Ahora la multitarea es pan comido, ya que puedo ver las transmisiones de otros amigos mientras juego simultáneamente, sin las posibles caídas de rendimiento, especialmente al jugar juegos no optimizados o aquellos con requisitos de sistema exigentes.

También es mi Steam Machine personalizada

(Image credit: Future / Isaiah Williams)

Cada vez que necesito una experiencia de juego similar a la de una consola, este segundo PC funciona ahora como una Steam Machine personalizada independiente, pero aún más potente que la que Valve está a punto de lanzar.

Con el procesador AMD Ryzen 5 5600X de 6 núcleos y una GPU AMD Radeon RX 9060 XT de 16 GB, es una configuración lo suficientemente potente como para ofrecer un gran rendimiento en 4K al escalar la resolución.

La única característica similar a una Steam Machine que falta es el chasis de formato pequeño para albergar los componentes, pero es muy difícil encontrar una carcasa de PC tan pequeña como la de la Steam Machine en la que quepa una GPU de escritorio de tamaño completo —y si lo logras, no va a ser barato.

Uno de los complementos de Decky Loader... (Image credit: Future / Isaiah Williams)

Lo que realmente convierte a esta máquina en una Steam Machine personalizada es Bazzite, que funciona de maravilla en computadoras con hardware AMD. Si bien existe el inconveniente de que ciertos juegos no son compatibles con Linux debido a complicaciones relacionadas con los sistemas anti-trampas, para eso es precisamente para lo que tengo preparada mi computadora principal para juegos con Windows 11.

El uso de herramientas como Decky Loader transforma, literalmente, la experiencia del modo de juego de SteamOS en la de una consola personalizada, ya que varios complementos pueden cambiar la interfaz de usuario, los videos de arranque, los sonidos de navegación y mucho más. Podrías convertir tu interfaz en la de una GameCube o una PS5 si quisieras, y eso es lo que la hace tan especial.

Solo para reiterar, nada de esto habría sido posible de no ser por mi afortunada situación de contar con piezas de repuesto, ya que esta configuración costaría fácilmente al menos $1,000 / £1,000 / AU$1,400, y los 16 GB de RAM probablemente se llevarían una parte significativa del costo.

Armar este sistema ha revitalizado por completo mi experiencia de juego en PC, y es difícil mirar atrás, especialmente una vez que Valve optimice aún más SteamOS para los usuarios de PC de escritorio.

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