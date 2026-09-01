Razer Prio: el nuevo control plegable que convierte tu celular en una consola portátil

¿Eres amante del gaming en smartphones? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues Razer presentó el nuevo "Prio", se trata de un control gamer USB-C plegable y ultracompacto tanto para iPhone como Android.

Diseñado para transformar los momentos de espera del día a día, como retrasos en el transporte público y descansos entre clases, con sesiones de juego con una experiencia de consola, el Prio ofrece un control completo en un formato compacto que cabe en la palma de la mano y en cualquier bolsillo.

Como primer control de la nueva línea de dispositivos ultracompactos para gaming móvil de Razer, el Razer Prio ofrece una experiencia de calidad de consola en un formato plegable.

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"Con el Razer Prio, nuestro objetivo fue eliminar las barreras entre la portabilidad y la precisión", afirma Travis Furst, director de la división de Hardware de IA y Consolas de Razer. "Se pliega hasta alcanzar el tamaño de una tarjeta de crédito. En el momento en que se despliega, funciona como un control completo. Esta es la esencia del producto: llevar la experiencia de gaming a cualquier lugar, dondequiera que estés."

Aventura en cualquier lugar

(Image credit: Razer)

El Prio fue diseñado para ofrecer la máxima portabilidad. Su mecanismo plegable permite sacar el control del bolsillo y abrirlo con un solo movimiento de torsión. Cuando está plegado, el dispositivo tiene aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito (10,7 cm × 6,7 cm × 2,3 cm) y pesa apenas 101 g. Al abrirlo, se transforma en un control completo compatible con smartphones de hasta 7 pulgadas, incluidos el iPhone 17 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países, y se utiliza bajo licencia por Apple Inc. Android y Google son marcas comerciales de Google LLC. Samsung y Galaxy son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Razer no está afiliada, patrocinada ni respaldada por Apple Inc., Google LLC o Samsung Electronics Co., Ltd.

Los juegos de verdad merecen controles de verdad. El Razer Prio reúne joysticks de perfil bajo, un D-pad táctil de 4 direcciones, botones frontales, bumpers y gatillos en un control compacto que cabe en el bolsillo.

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Los precisos joysticks capacitivos son el elemento central de este conjunto y representan una novedad en los controles de Razer. Diseñados para reducir el drift, utilizan detección capacitiva sin contacto físico para identificar movimientos en alta resolución. Esta tecnología elimina el desgaste de los contactos físicos y mantiene la puntería precisa y estable partida tras partida, incluso durante los desplazamientos más intensos.

El Razer Prio elimina la necesidad de emparejamiento y de una batería adicional que cargar. El control se conecta directamente al smartphone mediante el puerto USB-C y ofrece una respuesta continua de baja latencia. Su diseño flexible también es compatible con la mayoría de las fundas delgadas y medianas para smartphones, lo que permite a los jugadores entrar en acción sin tener que retirar la protección.

Control discreto y completo

(Image credit: Razer)

Ya sea en un autobús lleno, una sala de espera o entre clases, los botones frontales táctiles y silenciosos del Prio ofrecen una respuesta precisa y receptiva. Así, los jugadores pueden sumergirse en otro mundo sin perturbar el entorno que los rodea.

El control es compatible con iPhone (iOS 18) y Android (Android 14 o posterior) para juegos locales y streaming mediante Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play y Razer PC Remote Play, utilizando las aplicaciones Razer Cortex Mobile y Razer Cortex para PC.

De esperar a la diversión

Portabilidad – el exclusivo formato plegable tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, pesa apenas 101 g y se transforma en un control completo que cabe en cualquier bolsillo.

– el exclusivo formato plegable tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, pesa apenas 101 g y se transforma en un control completo que cabe en cualquier bolsillo. Precisión – el conjunto completo de controles con calidad de consola incluye joysticks capacitivos diseñados para reducir el drift, botones frontales táctiles y silenciosos, y conexión USB-C directa de baja latencia.

– el conjunto completo de controles con calidad de consola incluye joysticks capacitivos diseñados para reducir el drift, botones frontales táctiles y silenciosos, y conexión USB-C directa de baja latencia. Compatibilidad – la conexión plug-and-play funciona con iPhone (iOS 18) y Android (14 o posterior) para juegos locales o mediante streaming a través de Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play y Razer PC Remote Play. Razer Cortex Mobile también permite iniciar los juegos con un solo toque.

El Razer Prio transforma los momentos entre una actividad y otra en oportunidades para jugar, combinando un control completo y la libertad de llevarlo en el bolsillo.