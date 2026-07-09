El juego de carreras de Nintendo para iOS y Android, Mario Kart Tour, dejará de funcionar a finales de este año

Mario Kart Tour dejará de funcionar el 29 de septiembre

Nintendo ha confirmado que no está previsto lanzar un modo sin conexión

Nintendo declaró: "Agradecemos sinceramente a los numerosos jugadores que han disfrutado y apoyado el juego desde que comenzó el servicio hace ya tanto tiempo"

Nintendo ha anunciado que los servidores de Mario Kart Tour dejarán de funcionar a finales de este año.

La empresa lo notificó a los jugadores en una nueva entrada de blog, en la que confirmó que este juego derivado de carreras para dispositivos móviles, que se lanzó por primera vez en 2019 para iOS y Android, dejará de funcionar el 29 de septiembre a las 11:00 p. m. PT / 2:00 a. m. ET / 7:00 a. m. BST.

"El servicio del juego Mario Kart Tour para dispositivos inteligentes llegará a su fin a partir de las 11:00 p. m., hora del Pacífico, del 29 de septiembre", se lee en la publicación.

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"Agradecemos sinceramente a los numerosos jugadores que han amado y apoyado el juego desde que comenzó el servicio hace tanto tiempo. Gracias por jugar Mario Kart Tour".

En la sección de preguntas frecuentes, Nintendo confirmó que «no está previsto el lanzamiento de una versión sin conexión», lo que significa que, por ahora, es oficialmente el fin del juego Mario Kart para dispositivos móviles.

Todas las renovaciones automáticas de suscripciones y las nuevas suscripciones al Pase Oro de Mario Kart Tour se suspendieron durante el mantenimiento del juego el 7 de julio, en consonancia con el plazo de fin de servicio del juego.

Mario Kart Tour se centraba en un modo de temporadas de carreras y contaba con un modo multijugador en línea que permitía a los jugadores competir en carreras en vivo contra otros jugadores de todo el mundo.

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El juego para celular también incluía pistas que posteriormente se agregaron a Mario Kart 8 Deluxe como parte del contenido descargable (DLC) Booster Course Pack del juego para Nintendo Switch.

Nintendo no dio una razón para el cierre del juego, aunque es posible que la empresa esté tratando de alentar a más jugadores de dispositivos móviles a dar el salto al recientemente lanzado Mario Kart World.

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