Las “Horse Girls” llegarán oficialmente al Gran Premio de Japón de MotoGP en un crossover de Umamasume sin precedentes

El mundo de "Umamusume: Pretty Derby" llega a un importante evento de automovilismo gracias a una nueva colaboración

Las ilustraciones del juego se exhibirán en el Gran Premio de Japón de MotoGP

La actriz de doblaje Tomoyo Takayanagi también ondeará la bandera a cuadros en algunas carreras

Las chicas-caballo que se hicieron virales en "Umamusume: Pretty Derby" aparecerán en el próximo Gran Premio de Japón de MotoGP gracias a una nueva colaboración con la editorial y desarrolladora Cygames.

La 16.ª ronda del Campeonato Mundial de MotoGP de la FIM 2026, el Gran Premio MOTUL de Japón (por usar su nombre oficial completo), es una carrera de motociclismo que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en el Mobility Resort Motegi, en Motegi, Japón.

Gracias a esta colaboración, la pista contará con una gigantesca pantalla de 155 metros decorada con ocho personajes populares del juego para que los fans puedan disfrutarlos mientras se desarrolla la acción de la carrera.

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Es difícil no darse cuenta de esa gran pantalla. (Image credit: Cygames, Inc)

También habrá un panel especial en la entrada de la Tribuna Principal con ilustraciones del juego, así como zonas especiales para tomarse fotos con los personajes dentro del recinto.

Quienes asistan a las carreras de Moto2 y Moto3 también podrán ver en persona a la actriz de doblaje Tomoyo Takayanagi, quien ondeará la bandera a cuadros al final de la carrera. Takayanagi es conocida por su interpretación del famoso caballo de carreras japonés Oguri Cap en la franquicia multimedia.

Umamusume: Pretty Derby es un exitoso juego para celular en el que los jugadores entrenan y compiten en carreras como chicas-caballo antropomorfizadas, y que ha dado lugar a múltiples adaptaciones de anime y manga. Los personajes se basan en caballos reales, tanto del pasado como del presente, y se atribuye a su popularidad el haber reavivado el interés por este deporte.

Es el primer videojuego en convertirse en socio oficial del Gran Premio de Japón de MotoGP, pero esta no es, ni mucho menos, la única vez que Umamusume: Pretty Derby se ha cruzado con eventos del mundo real. A principios de este año, apareció una decoración especial de Umamusume en un BMW M4 GT3 Evo del Pacific Racing Team en el campeonato japonés de carreras Super GT.

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(Image credit: Cygames, Inc)

Umamusume: Pretty Derby está disponible para descargar en dispositivos móviles a través de la App Store y Google Play Store. También puedes jugarlo en PC a través de Steam.

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