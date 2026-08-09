¿Qué es Apple Arcade? Todo lo que necesitas saber sobre el servicio de videojuegos incluido en tu suscripción a One

Si eres un usuario incondicional del iPhone, es muy probable que ya tengas acceso a Apple Arcade y no lo estés aprovechando al máximo. Este servicio de videojuegos está incluido actualmente en todos los niveles de la suscripción a Apple One, un paquete integral que también incluye servicios como iCloud Plus, Apple TV Plus y Apple Music en una sola cuota mensual.

Guía definitiva de Apple Arcade (Image credit: Apple / Future) Este artículo forma parte de nuestra "Guía definitiva de Apple Arcade": la guía completa con todo lo que necesitas saber sobre este servicio de videojuegos. No te olvides de consultar la serie completa aquí.

Aunque no pagues por Apple One, cada nuevo iPhone, iPad, Mac o Apple TV incluye una prueba gratuita de tres meses de Apple Arcade; además, el servicio está disponible como suscripción independiente si no quieres que venga incluido en ningún otro paquete. Suena genial, ¿verdad? Pero, ¿qué es realmente Apple Arcade, cuánto cuesta y realmente vale la pena el precio?

He pasado esta semana familiarizándome con todo lo relacionado con Apple Arcade, desde probar algunos de sus juegos exclusivos más importantes hasta compararlo con otros servicios de la competencia, para ofrecerte este análisis completo de todo lo que necesitas saber al respecto. Sigue leyendo y conviértete en un experto en Apple Arcade.

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¿Qué es realmente Apple Arcade?

Apple Arcade es un servicio de suscripción de videojuegos de Apple diseñado para sus dispositivos iPhone, iPad, Mac, Apple TV e incluso Apple Vision Pro. Se lanzó en septiembre de 2019 y te da acceso a una enorme biblioteca de más de 200 juegos premium que puedes descargar y jugar sin conexión.

A diferencia de muchos títulos que puedes descargar de la App Store, los juegos de Apple Arcade no tienen anuncios ni compras dentro de la aplicación. Son experiencias completas en las que puedes sumergirte sin el riesgo de sufrir interrupciones molestas ni de que te pidan que gastes dinero real en artículos del juego o contenido descargable (DLC).

¿Qué tipo de juegos se incluyen?

Wherever you are, Apple Arcade is open | Parking Lot | Apple Arcade - YouTube Watch On

Hay más de 200 juegos disponibles en Apple Arcade, con opciones que abarcan una amplia variedad de géneros. Esto incluye una selección de juegos originales de alta calidad, como el trepidante juego de plataformas Sonic Dream Team, el acogedor simulador de vida Hello Kitty Island Adventure y el hermoso juego de rol Fantasian.

También hay algunas adaptaciones de juegos de consola y PC, como el exitoso juego de estrategia Sid Meier's Civilization 7 Arcade Edition, el simulador de vida de Disney Disney Dreamlight Valley Arcade Edition y el roguelike independiente Cult of the Lamb.

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Además, encontrarás un montón de versiones premium de títulos ya existentes para celular, sin anuncios ni microtransacciones, como Doodle Jump 2+, Fruit Ninja Classic+, Bloons TD 6+ y muchos más.

Puedes usar nuestro cuestionario a continuación para obtener algunas recomendaciones cuidadosamente seleccionadas.

¿Cuánto cuesta Apple Arcade?

El plan estándar de Apple Arcade cuesta 6,99 $ / 6,99 £ / 9,99 AU$ al mes.

Puedes ahorrar algo de dinero si eliges el plan anual, que cuesta 49,99 $ / 49,99 £ / 79,99 AU$, lo que representa un ahorro de 33,89 $ / 33,89 £ / 39,89 AU$ en comparación con 12 meses de pagos mensuales.

Sin importar cuál de estas dos opciones elijas, puedes compartir tu suscripción a Apple Arcade con hasta seis miembros de tu familia sin costo adicional.

Apple Arcade también está disponible como parte de todos los planes de Apple One (Individual, Familiar y Premier). A diferencia de Apple Arcade, Apple One no está disponible en formato de suscripción anual, por lo que solo puedes pagarlo mensualmente. Puedes ver y comparar todas las opciones a continuación.

Swipe to scroll horizontally Plan Price Included services Sharing limit Apple Arcade $6.99 / £6.99 / AU$9.99 al mes $49.99 / £49.99 / AU$79.99 al año Apple Arcade Hasta seis usuarios Apple One Individual 19,95 $ / 18,95 £ / 24,95 AU$ al mes Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus, 50GB iCloud Plus Un usuario Apple One Familiar $27.95 / £24.95 / AU$34.95 al mes Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus, 200GB iCloud Plus Hasta seis usuarios Apple One Premier 39,95 $ / 36,95 £ / 52,95 AU$ al mes Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus, 2TB iCloud Plus Hasta seis usuarios

Cómo obtener tu prueba gratuita de Apple Arcade

En la mayoría de las regiones, los nuevos iPhone, iPad, Mac o Apple TV ahora incluyen una suscripción gratuita de tres meses a Apple Arcade. La oferta solo es válida por 93 días (lo que equivale aproximadamente a tres meses), así que, si tienes un dispositivo que cumple con los requisitos, te recomendamos que la aproveches pronto si te interesa.

Para hacerlo, solo tienes que seguir estos cuatro sencillos pasos

Abre la App Store en el dispositivo compatible Toca la pestaña «Apple Arcade» en la parte inferior de la pantalla La oferta debería aparecer automáticamente Sigue las instrucciones en pantalla para canjearla

Si no cumples con los requisitos para obtener una suscripción gratuita de tres meses, no te preocupes, ya que los nuevos suscriptores aún pueden solicitar un mes de prueba a través de la App Store.

Ya sea que solicites tres meses o un mes, ten en cuenta que se requerirá un método de pago válido para completar la configuración. Se te cobrará el precio estándar de la suscripción cuando termine tu período promocional, así que recuerda cancelar tu suscripción si quieres evitar cualquier cargo.

Puedes averiguar cómo hacerlo en la página oficial de Soporte de Apple.

¿Necesitas un control para jugar los juegos de Apple Arcade?

El CRKD NEO S es una buena opción para Apple Arcade. (Image credit: CRKD)

En realidad, no necesitas un control para jugar la mayoría de los juegos de Apple Arcade. En el iPhone y el iPad, casi todos los títulos admiten controles totalmente táctiles y se pueden disfrutar sin necesidad de hardware adicional.

Si juegas en una Mac, muchos títulos admiten controles con teclado y mouse.

En el Apple TV, lo más probable es que necesites un gamepad específico, ya que solo unos pocos títulos funcionan bien con el control remoto incluido.

Por supuesto, muchos juegos aún te permiten usar un control en cualquier dispositivo, aunque no sea estrictamente necesario, y te lo recomendaría si buscas una experiencia de juego aún más parecida a la de una consola.

A continuación puedes ver algunos modelos que he probado personalmente y que recomendaría para Apple Arcade.

¿Y qué hay de la competencia?

Si lo que buscas es exclusivamente un servicio de suscripción de videojuegos para tu iPhone, entonces Apple Arcade realmente no tiene mucha competencia directa.

Las principales alternativas en esa plataforma son los servicios de juegos en la nube, como Amazon Luna, a los que puedes acceder a través del navegador web de tu iPhone. Estos transmiten los juegos a tu teléfono directamente desde un servidor en la nube, lo que significa que requieren una conexión constante a Internet y no se puede acceder a ellos sin conexión.

Además, no funcionan muy bien con los controles en pantalla, por lo que se necesita un controlador como el Luna Wireless Controller para cualquier juego que no sea de los más casuales.

Dicho esto, los juegos en la nube sí tienen algunas ventajas importantes. Puedes acceder a juegos completos de consola o de PC, incluyendo títulos de gran envergadura como Fortnite, Fallout 4 o Shadow of the Tomb Raider. Como no dependen de tu hardware local, también pueden ofrecer características gráficas de alta gama, como la configuración máxima dentro del juego y el trazado de rayos —aunque una conexión a Internet lenta o inestable puede anular esto al generar artefactos visuales.

Si tienes acceso a un teléfono Android, Google Play Pass es una alternativa potencial. Es más barato que Apple Arcade, pero de manera similar brinda acceso a un montón de juegos para celular sin anuncios ni microtransacciones. También incluye algunas aplicaciones de productividad, lo que significa que es un poco más versátil que Apple Arcade, que se enfoca estrictamente en los juegos.

Dicho esto, su catálogo de juegos se siente mucho más caótico y menos bien seleccionado. Además, carece de esos lanzamientos exclusivos tan atractivos que, en mi opinión, realmente le aportan mucho valor a Apple Arcade.

Apple Arcade FAQs

¿Funcionan los juegos de Apple Arcade sin conexión? Sí, todos los juegos de Apple Arcade funcionan sin conexión. Esto significa que puedes jugarlos en tu iPhone o iPad cuando estás fuera de casa y no tienes una conexión a Internet estable.

¿Vale la pena suscribirse a Apple Arcade? Vale la pena suscribirse a Apple Arcade si juegas con frecuencia en dispositivos móviles y buscas una experiencia premium más selecta. La ausencia de anuncios y microtransacciones dentro de los juegos significa que no tienes que preocuparte por distracciones molestas ni por gastos impulsivos, mientras que muchos de los juegos exclusivos ofrecen experiencias de alta calidad que vale la pena disfrutar.

¿Pierdo mis juegos si cancelo Apple Arcade? Si cancelas tu suscripción, perderás el acceso a los juegos de Apple Arcade. Sin embargo, no tienes que preocuparte por perder tu progreso, ya que Apple guarda tus datos guardados a través de iCloud. Esto significa que podrás retomar el juego exactamente donde lo dejaste si te vuelves a suscribir más adelante.

¿Se pueden eliminar juegos de Apple Arcade? Aunque no es muy común, puede suceder que algunos juegos dejen de estar disponibles en Apple Arcade. Cuando esto ocurra, podrás seguir jugando durante un breve período de gracia, antes de que el juego deje de estar disponible en tu dispositivo.

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