PUBG MOBILE se une a Spider-Man: Un Nuevo Día con una colaboración llena de telarañas, habilidades y recompensas

¿Ya viste la nueva película de Spider-Man y tienes la pasión por este personaje al borde de piel? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues llega a PUBG Mobile con la actualización 4.5 con contenido exclusivo, pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Disponible por tiempo limitado, del 30 de julio al 7 de septiembre, esta colaboración presenta un modo de juego dedicado a Spider-Man: Un Nuevo Día, que transporta el universo de la próxima película a PUBG MOBILE a través de ubicaciones icónicas, habilidades emblemáticas, experiencias cinematográficas y contenido temático exclusivo.

El centro de la colaboración es Central Square, un nuevo distrito urbano repleto de rascacielos que transforma el entorno habitual en una ciudad inspirada en Spider-Man: Un Nuevo Día, diseñada para la velocidad, la agilidad y la exploración. Los enormes edificios, los techos interconectados y las tirolesas que conectan el suelo con las azoteas crean el escenario perfecto para desplazarse por la ciudad. Además, el departamento de Peter Parker incluye objetos interactivos, easter eggs ocultos y referencias a la próxima película.