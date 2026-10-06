Call of Duty: Modern Warfare 4 revela DMZ, su nueva experiencia de extracción en mundo abierto

¡Atención! Ya conocemos los primeros detalles sobre DMZ, la experiencia definitiva de extracción en mundo abierto que está por llegar a Call of Duty: Modern Warfare 4. Pero descuida, a continuación te compartimos todos los detalles.

En este entorno persistente, los jugadores deberán saquear, completar directivas, combatir contra fuerzas enemigas y Operadores rivales, e intentar extraer recompensas estratégicas para expandir su centro de mando.

DMZ: Addition By Extraction - From The Ward Ep. 7 | MW4 - YouTube Watch On

La Base de Operaciones Avanzada (FOB): El centro de mando principal

La Base de Operaciones Avanzada (FOB) es el núcleo de progresión e inteligencia en DMZ. A medida que los jugadores completen operaciones en Hajin, la FOB evolucionará de un punto de apoyo inicial a una base completamente operacional con más de doce estaciones especializadas:

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Estaciones disponibles desde el inicio:

Operadores (Servicio Activo): Gestión de estados de Operadores, mejora de Rasgos (Traits) y selección del personaje activo.

Almacén y Armamento (Stash/Loadout): Guardado de botín extraído (armas, equipo, ingredientes de Impresora 3D) y configuración del armamento antes de cada despliegue.

Órdenes DMZ: Directivas de misión principales que narran la historia del área de exclusión y otorgan valiosas recompensas.

Galería de Tiro: Área arbolada para probar armas y miras con objetivos ubicados hasta a más de 100 metros.

Kits de Supervivencia: Paquetes temáticos con insumos de botín listos para equipar o utilizar en fabricación.

Estaciones desbloqueables al avanzar:

Impresora 3D: Fabricación de equipo avanzado y mejora de estaciones utilizando recursos e ingredientes recolectados.

Armero (Gunsmith): Compra e instalación de accesorios utilizando Dinero DMZ o construcción de armas desde cero tras extraer Manuales de Armas.

Vendedor: Tienda con rotación diaria de productos y armas a cambio de Dinero DMZ.

Tabla de Clasificación de Recompensas: Registro de los cazadores PvP más destacados.

Tablero de Jefes (Boss Board): Compra de inteligencia para rastrear Tenientes y Comandantes.

Exhibidor de Chapas (Dog Tag Case): Muestra de coleccionables obtenidos de Operadores eliminados.

Progresión DMZ: Ruta dedicada de progresión independiente que va del Nivel 1 al 70.

Despliegue (Deploy): Punto de abordaje en un helicóptero de transporte pesado para iniciar la incursión.

(Image credit: Activision)

Progresión eficiente, amenazas y mecánicas en el campo de batalla

Cada despliegue en Hajin contribuye directamente al nivel de jugador en DMZ (1-70). La progresión se optimiza equilibrando tres pilares: Combate, Saqueo y Objetivos, buscando obtener una calificación de Rango S en el Reporte de Acción posterior al despliegue:

Saqueo y Contenedores: Búsqueda de recursos consumibles (placas de blindaje, vendajes), llaves para salas de botín secreto y entradas subterráneas en zonas rurales.

Operaciones Dinámicas y Secundarias: Misiones solicitadas en el campo o vía teléfonos de operaciones que otorgan Dinero DMZ, PX y Suministros (Supply Drops) que aumentan de rareza por cada éxito consecutivo.

Caza de Tenientes y Comandantes: Enfrentamientos de alto riesgo contra jefes itinerantes (Colossus, Deathstalker y el Tanque de Batalla Norcoreano) que otorgan botín de alto valor, ingredientes para Impresora 3D y chapas que marcan la posición en el Tac-Map.

Interfaz y Nivel de Amenaza: La pantalla del jugador (HUD) rastrea el Nivel de Amenaza por zona (desde Bajo hasta Extremo). A mayor agresión, las fuerzas norcoreanas solicitarán refuerzos más pesados e incluso escuadrones de caza.

(Image credit: Activision)

Mapeo y Puntos de Interés (POIs) destacados en Hajin

La región de Hajin cuenta con más de 60 zonas con nombre, divididas entre territorios de Corea del Norte (NK) y Corea del Sur (SK):

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Prisión Política No. 14 (NK) : Una imponente instalación rodeada por un río contaminado que alberga el complejo fortificado de "La Ciudadela". Amenaza: Crítica.

: Una imponente instalación rodeada por un río contaminado que alberga el complejo fortificado de "La Ciudadela". Amenaza: Crítica. Base Aérea Chang-san (NK) : Complejo militar construido sobre una ladera de granito con un vasto búnker subterráneo de túneles más grande que la propia base en superficie. Amenaza: Extrema.

: Complejo militar construido sobre una ladera de granito con un vasto búnker subterráneo de túneles más grande que la propia base en superficie. Amenaza: Extrema. Centro Nuclear Haneul (SK) : Instalación gravemente dañada con una densa nube de vapor radiactivo que exige el uso permanente de máscara de gas y equipo radiológico. Amenaza: Alta.

: Instalación gravemente dañada con una densa nube de vapor radiactivo que exige el uso permanente de máscara de gas y equipo radiológico. Amenaza: Alta. El Entramado / The Grid (SK) : Sector comercial céntrico fortificado con placas de acero y alambre de púas en el distrito de Hajin City, caracterizado por sus rascacielos y combate vertical. Amenaza: Extrema.

: Sector comercial céntrico fortificado con placas de acero y alambre de púas en el distrito de Hajin City, caracterizado por sus rascacielos y combate vertical. Amenaza: Extrema. Centro Comercial NuriGO (SK) : Distrito urbano comercial con una red subterránea profunda que requiere visores de visión nocturna (NVG) para su exploración. Amenaza: Alta.

: Distrito urbano comercial con una red subterránea profunda que requiere visores de visión nocturna (NVG) para su exploración. Amenaza: Alta. Hospital General Mirae (SK): Estructura médica central rodeada por campamentos de triaje, pasillos con código de colores y combate a corta distancia. Amenaza: Baja.

(Image credit: Activision)

Transporte y movilidad táctica

Para cruzar el terreno de Hajin, los jugadores contarán con una amplia variedad de vehículos terrestres, acuáticos, aéreos y sobre rieles que requieren reabastecimiento y reparación en Gasolineras:

Terrestres : Camper, Sedan, Grizzly, Dreadnought (SUV táctico Aston Martin), Polaris Dagor A1, LTV (con torreta calibre .50 opcional), Camión de Carga y D50 Radar Flatbed con UAV integrado.

: Camper, Sedan, Grizzly, Dreadnought (SUV táctico Aston Martin), Polaris Dagor A1, LTV (con torreta calibre .50 opcional), Camión de Carga y D50 Radar Flatbed con UAV integrado. Aéreos y Acuáticos : Helicóptero ligero (Heli), Helicóptero Pesado con señuelos defensivos (Heavy Chopper) y lanchas rápidas RHIB.

: Helicóptero ligero (Heli), Helicóptero Pesado con señuelos defensivos (Heavy Chopper) y lanchas rápidas RHIB. Tránsito sobre rieles: Tren automatizado civil y Tranvía monorriel circundante (vehículos no pilotables).

Disponibilidad