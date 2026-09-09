Doom llega a Black Ops 7 en un nuevo evento de Halloween, al tiempo que se revela la última temporada antes del lanzamiento de Modern Warfare 4

Se ha dado a conocer la última temporada de Call of Duty: Black Ops 7

Incluye un crossover con Doom y mucho contenido de Halloween

Sin embargo, solo se agregará un nuevo mapa multijugador

Activision ha dado a conocer el contenido que llegará a Call of Duty: Black Ops 7 en su última temporada, antes del lanzamiento de Modern Warfare 4.

Con un nuevo juego en camino, no debería sorprender demasiado que esta actualización sea más bien modesta. Aun así, incluye un montón de contenido espeluznante de Halloween como parte del evento anual de la serie, «The Haunting».

Esto incluye un espectacular crossover con Doom, que permitirá a los jugadores desbloquear un montón de recompensas con temática de Doom en un nuevo pase de evento de tiempo limitado. Como es habitual, este pase se dividirá en dos vías: una gratuita y una opción premium.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

La ruta gratuita contiene nuevas apariencias de operadores para Wei Lin y Falkner, además de un adorable amuleto de arma «Mini Slayer» y una variedad de otras recompensas. Al completar toda la ruta, obtendrás el arma especial Roc 20 mm: un rifle enorme, casi como un cañón, que dispara proyectiles devastadores de 20 mm.

La ruta premium, por otro lado, desbloquea al mismísimo Doom Slayer como operador jugable en la facción JSOC. De forma predeterminada, lleva puesto su atuendo de Doom: The Dark Ages, pero la recompensa final de la ruta premium es un aspecto alternativo clásico al estilo de 1993.

(Image credit: Activision)

Otras armas que se presentarán en la próxima temporada incluyen el rifle de asalto TR41 Para, que estará disponible desde el lanzamiento, y el arma cuerpo a cuerpo Arcblade, que se agregará más adelante. También se avecinan algunos nuevos accesorios de armas para el rifle de francotirador VS Recon, la metralleta Dravec 45 y la ametralladora ligera Sokol 545.

Desafortunadamente, la oferta es bastante escasa en cuanto a mapas, ya que solo se presenta uno nuevo. Se llama Quantum y parece un laboratorio en ruinas, tal como corresponde. Al menos también hay una nueva versión del mapa Homestead ya existente, llamada Bloodstead, para que la explores.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El genial modo Hordepoint regresará de juegos anteriores en esta temporada, desafiando a los jugadores a enfrentarse a un equipo rival y generando oleadas de zombis.

Todo esto viene acompañado de un nuevo pase de batalla repleto de nuevas apariencias y desbloqueos, sin mencionar el contenido adicional para los modos Zombis y Endgame, además del battle royale gratuito de Warzone.

Call of Duty: Black Ops 7 ya está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, y Xbox One.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!