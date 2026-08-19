He jugado 1,500 horas a Battlefield; he aquí por qué Battlefield 4 sigue siendo el título más imprescindible de la serie

He jugado mucho a Battlefield. A lo largo de toda la serie, he pasado más de 1,500 horas corriendo y disparando por sus zonas de combate virtuales*; eso equivale a más o menos el 0.7 por ciento de toda mi vida.

From the Backlog/De la lista de pendientes Todos los jugadores tienen una lista de juegos pendientes, y en TechRadar Gaming no somos la excepción. «From the Backlog» es una serie dedicada a esas primeras partidas que se han pospuesto por mucho tiempo, a volver a jugar clásicos, a retomar experiencias en línea o a redescubrir y apreciar de nuevas formas nuestros juegos favoritos de siempre. Lee la serie completa aquí.

Y como detalla nuestra reseña de Battlefield 6, el juego insignia de disparos en primera persona+ de 2025 de Battlefield Studios ha vuelto a poner a la veterana franquicia en el centro de atención tras un largo período de inactividad. Incluso superó a Call of Duty: Black Ops 7 para convertirse en el juego de disparos en primera persona más vendido de 2025.

Sin embargo, Battlefield 6 no se lanzó con una gran cantidad de contenido, y no a todos les encantaron los mapas compactos del juego, el equilibrio de las armas o la cadencia de las actualizaciones de temporada. Yo mismo me sentí decepcionado por el sistema de progresión, que avanzaba a paso de tortuga.

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Hay que reconocer que Battlefield Studios anunció una hoja de ruta en abril de 2026, encabezada por una tercera temporada diseñada para despertar la nostalgia por las entregas anteriores de Battlefield ambientadas en la actualidad: Battlefield 3 y Battlefield 4.

Después de haber pasado la nada despreciable cantidad de 675 horas jugando, Battlefield 4 es uno de los títulos a los que más he jugado de todos los tiempos; a modo de comparación, le he dedicado 135 horas a Battlefield 6 desde su lanzamiento. Parece que Battlefield Studios está decidido a recordarnos los buenos viejos tiempos, así que cuando llegó la temporada 3, conecté mi PS4 para ver cuánto ha avanzado mi serie favorita de juegos de disparos.

(*675 horas en BF4, 510 horas en BF1, 135 horas en BF6, 50 horas en BFV y unas 200 horas en BF3. ¡Caramba!)

De vuelta a lo básico

(Image credit: Jamie Richards / Future)

Con mi cuchillo bípode equipado, estaba listo para entrar a Battlefield 4, pero encontrar una partida en 2026 no es tan sencillo como presionar “Partida rápida”.

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Sorprendentemente, todavía quedan algunos servidores oficiales de PS4, pero siempre están vacíos. El navegador de servidores es la mejor manera de encontrar una partida mediante servidores de la comunidad, aunque eso implica lidiar con rotaciones de mapas más pequeñas, reglas no oficiales y algún que otro administrador que abusa de su poder.

Battlefield 6 tiene el problema contrario: ya se está preparando un navegador de servidores, pero por ahora la única opción para encontrar una partida es usar la partida rápida y entrar a un lobby lleno de jugadores aleatorios. En este aspecto, Battlefield 4 se lleva la victoria; siempre me ha gustado aprender el ritmo de un servidor y conocer a sus jugadores habituales a lo largo de varias partidas.

Una vez que entré en línea, me sorprendió genuinamente cómo se sentía el juego. Es mucho más lento de lo que recordaba; los deslizamientos, saltos y movimientos para sortear obstáculos que definen el sistema de movimiento de Battlefield 6 están completamente ausentes, los mapas son más grandes y tienen menos elementos, y toma más tiempo entrar y salir de los enfrentamientos.

Todo esto habla de la manera en que está diseñado Battlefield 4. En comparación con los pasillos y puntos de estrangulamiento enfocados en la infantería de Battlefield 6, los juegos anteriores de Battlefield fueron diseñados desde cero como enormes enfrentamientos entre escuadrones coordinados de soldados, vehículos terrestres blindados y apoyo aéreo.

Además, ciertas armas están bloqueadas por clase en Battlefield 4, lo que significa que, por ejemplo, no puedes utilizar un rifle de francotirador y un lanzacohetes al mismo tiempo. Esto exige pensar un poco más en la manera en que quieres desempeñar tu papel dentro de la partida, lo que hace que proporcionar fuego de cobertura con la clase de Apoyo o lanzarte a capturar objetivos como Asalto se sienta más estratégico y gratificante.

Mientras me adaptaba nuevamente a mapas clásicos como Dawnbreaker y Siege of Shanghai, me descubrí eligiendo cuidadosamente mis enfrentamientos y colaborando en silencio con mis compañeros para capturar objetivos. En contraste, las partidas de Battlefield 6 a menudo pueden sentirse determinadas por la habilidad de los mejores jugadores individuales de cada equipo.

La variedad le pone sabor a la vida

La variedad de escenarios, facciones y armas de Battlefield 4 hace que el juego siga pareciendo nuevo, incluso después de cientos de horas (Image credit: Jamie Richards / Future)

Otra cosa que te das cuenta bastante rápido de Battlefield 4 es la gran cantidad de contenido que ofrece el juego.

La edición Premium, que incluye los cinco paquetes de contenido descargable (DLC) de pago lanzados aproximadamente un año después del estreno, cuenta con un total de 33 mapas y 107 armas primarias y secundarias, más que cualquier otro título de la serie.

Las diferencias entre cada arma son menos notorias que en juegos posteriores, pero esto significa que los tiroteos no siempre se deciden por quién eligió la arma adecuada para una determinada distancia de combate, ni tampoco por quién tuvo las reacciones más rápidas en una fracción de segundo.

Y luego está la destrucción que ofrecen los mapas de Battlefield 4: mientras que Battlefield 6 te permitirá derribar una pared o volar algún que otro edificio, los mapas de Battlefield 4 cuentan con efectos de «Levolution» que van desde derribar un rascacielos hasta inundar todo el mapa.

Algunos de estos mapas se encuentran entre los más creativos en la historia de la serie: el terreno selvático de Guilin Peaks, las calles bloqueadas de Propaganda y las olas rompiendo en Paracel Storm son lo más ingenioso que ha ofrecido Battlefield.

Fidelidad y ficción

El universo ficticio de Battlefield 6 es mucho menos atractivo que el de sus predecesores. (Image credit: Electronic Arts)

Battlefield 4 se ve bastante bien para ser un juego lanzado en 2013. La dirección artística del juego destaca en mapas como Hainan Resort y Giants of Karelia, pero su terreno de bajo polígono y su iluminación plana se vuelven cada vez más difíciles de ignorar a medida que pasa el tiempo.

No hay comparación con Battlefield 6, que es simplemente uno de los juegos más atractivos que he jugado. La renovación del mapa Golmud Railway de Battlefield 4 en la Temporada 3 es un gran ejemplo: su fauna vibrante y sus pueblos detallados ofrecen un gran contraste con la carnicería.

La forma en que recuerdo que se veía Battlefield 4 es exactamente como se ve Battlefield 6; jugar ambos juegos uno tras otro deja claro cuánto hemos avanzado gráficamente en la última década.

De alguna manera, la campaña de Battlefield 6 sube el nivel aún más: una secuencia de paracaidistas al inicio del juego me dejó con la boca abierta. Sin embargo, desde el punto de vista de la narrativa, esa campaña es más bien una mezcla heterogénea, con una notable falta de arraigo en el mundo real.

En Battlefield 4, Estados Unidos, Rusia y China se veían envueltos en un conflicto tenso. Los personajes de su campaña siempre parecían secundarios frente a la amenaza geopolítica general: una decisión inteligente cuando solo tienes unas pocas horas para desarrollar tu historia.

Por ello, las partidas en línea de Battlefield 4 ganan otra capa de implicación emocional gracias a la construcción de su mundo.

En contraste, Battlefield 6 presenta una OTAN vagamente estadounidense y la empresa militar privada ficticia Pax Armata, involucrada en escaramuzas aparentemente aleatorias por todo el mundo, lo cual no tiene exactamente la misma seriedad.

La guerra, modernizada

Call of Duty ha tenido un gran impacto en las últimas entregas de Battlefield, y Modern Warfare 4 podría representar una fuerte competencia para la franquicia cuando se lance a finales de este año. (Image credit: Activision)

Battlefield 4 sigue siendo la experiencia por excelencia de Battlefield, el punto de referencia con el que se miden los futuros títulos de la serie. A pesar de su jugabilidad más lenta y sus gráficos anticuados, sigue ofreciendo una combinación gratificante de elementos de shooter arcade y táctico que las entregas posteriores no han logrado igualar del todo.

Sigo siendo un gran fan de la experiencia más rápida y limitada de Battlefield 6, y estoy muy atento a las próximas temporadas, que prometen cinco mapas nuevos y la introducción del combate naval para finales de 2026.

Creo que es importante que Battlefield Studios dé prioridad a esta combinación de vehículos e infantería. No se puede negar que el relanzamiento de la serie Call of Duty: Modern Warfare tuvo un impacto enorme en la última entrega de la serie, y con Call of Duty: Modern Warfare 4 a punto de lanzarse a finales de este año, lo mejor para Battlefield sería contar con actualizaciones que enfaticen su diferencia con respecto a la franquicia estrella de Activision.

Si aún no has probado Battlefield 4, te sugiero que lo compres lo antes posible: los servidores multijugador de la versión derivada Battlefield Hardline se cerraron el 22 de junio, y aunque Battlefield 4 todavía cuenta con soporte, no se sabe cuándo podría cambiar eso.