Rainbow Six Siege presenta Operación Split Fire, la Temporada 3 del Año 11

¿Te lo perdiste? Ubisoft finalmente reveló el contenido de la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege, pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Dando continuidad a la propuesta del Año 11 de reafirmar la identidad competitiva del juego, Operación Split Fire llega como una temporada de alto riesgo, enfocada e¿n la habilidad, el dominio y la competencia justa. El feedback de los jugadores vuelve a estar en el centro de esta actualización, que presenta a la nueva integrante del elenco de defensores, ajustes de balance para Kali, Dokkaebi y otros Operadores, un nuevo evento y un modo Arcade 3v3, ambos disponibles por tiempo limitado, además de una nueva playlist clasificatoria para quienes buscan alcanzar el nivel más alto, entre otras novedades.

En el centro de Operación Split Fire está Noor, el nuevo defensor proveniente de Egipto, que aporta una nueva dinámica a los enfrentamientos y plantea desafíos inéditos para los Operadores con escudo. Equipado con el lanzador Horus Lance, Noor puede presionar a los adversarios a través de paredes, pisos, techos y escudos, abriendo nuevas posibilidades tácticas para la defensa. Para completar su arsenal, puede elegir entre el rifle de asalto Commando-9 y la ametralladora ligera Alda 5.56 como arma principal, mientras que sus opciones secundarias son la pistola semiautomática TACOPS 1911 y el revólver Bailiff 410. Noor también puede equipar alambre de púas o un escudo desplegable, recursos que ayudan a proteger posiciones y crear oportunidades para actuar con mayor seguridad. Con una habilidad especialmente eficaz contra los Operadores con escudo, Noor obliga a los adversarios a replantear su estrategia y, al mismo tiempo, ofrece a los defensores nuevas formas de controlar áreas, impedir el planteamiento de la bomba y crear jugadas tácticas.

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Además de estas novedades, la temporada también incluye ajustes de balance para Kali, Dokkaebi y otros Operadores. En el caso de Kali, los cambios en la CSRX 300 buscan hacer que la Operadora sea más ágil y responsiva. El rifle contará con dos nuevas opciones de aumento, de 3,5x y 8x, lo que brindará mayor flexibilidad a Kali en diferentes distancias. El arma también tendrá un tiempo de acción reducido y un cargador de mayor capacidad. Además, el uso de la LV Lance ya no interrumpirá la mira ni la inclinación de Kali, lo que le permitirá mantener el enfoque en los ángulos y reaccionar con mayor rapidez durante los enfrentamientos. Por su parte, Dokkaebi recibirá cambios en su equipamiento y en el Jegeo Payload para fomentar un estilo de juego más estratégico y coordinado. Ahora, la habilidad requerirá una conexión continua para completar la carga, lo que permitirá que Operadores como IQ, Mute y Solis interrumpan el proceso y creen nuevas oportunidades de contraataque. Las granadas EMP de impacto también serán reemplazadas por cargas de ruptura, reforzando el papel de Dokkaebi dentro del equipo. La actualización también incluye ajustes menores en Lion, Echo y Kapkan. El tiempo de aviso del Scan de Lion se reducirá, mientras que el Sonic Burst de Echo se recargará más rápidamente. Kapkan, por su parte, verá aumentado el daño de sus trampas de 60 a 62 HP. El daño de las Claymores también aumentará de 150 a 155 HP.

En la Temporada 3, los jugadores también tendrán acceso a la primera actualización específica de un mapa, con Villa como protagonista. La ubicación Living Room/Library, poco utilizada actualmente, será trasladada al sótano, acompañada de cambios permanentes en la distribución del mapa que crearán nuevas opciones de objetivos y diversificarán las ubicaciones disponibles para la defensa. Además, la Temporada 3 dará continuidad a la Iniciativa de Modernización de Mapas, con mejoras visuales en otros mapas, como Stadium Alpha, Stadium Bravo y House. El Campo de Tiro y los Tutoriales también recibirán una actualización visual.

Por último, tras la introducción y el éxito del modo 1v1, la Temporada 3 ampliará la oferta de Arcade con un nuevo modo 3v3. Con equipos más pequeños y partidas más rápidas, el modo ofrecerá una nueva forma de jugar Siege, manteniendo la jugabilidad táctica que define al juego. El formato también brindará una experiencia más accesible y flexible, sin dejar de lado los elementos tácticos característicos de Siege. A continuación del Arcade 3v3, se lanzará el evento Wasteland Circuit. Disponible por tiempo limitado, el nuevo evento pondrá uno de los dispositivos más icónicos de Siege en el centro de la experiencia, mientras los jugadores compiten en carreras de drones por pistas creadas especialmente para el evento, repletas de obstáculos, atajos y desafíos de alta velocidad. Para cerrar los eventos de la temporada, Doktor's Curse regresará durante Halloween con un elenco ampliado de Operadores jugables, con Mute, Grim y Hibana uniéndose al grupo.