El director de Rainbow Six Tactics explica que los 15 Operadores tienen equipamientos “únicos” para evitar que se “solaparan”, pero aún había espacio para los “favoritos de la comunidad”

Martial Potron, director del juego Rainbow Six Tactics, afirma que fue "crucial" que el equipo de desarrollo creara una lista única de operadores.

Cada uno de los 15 operadores cuenta con dispositivos, estilos de juego y sistemas de progresión únicos para evitar "solapamientos".

Afirma que habría sido "imposible" no incluir a los favoritos de los fans, como Ash y Sledge.

El director del juego Rainbow Six Tactics, Martial Potron, explicó que para Ubisoft era importante diseñar a los Operators del juego con equipamientos y sistemas de progresión únicos para evitar que se superpusieran entre sí.

"Mi equipo realmente quería que los Operators se sintieran únicos y que cumplieran funciones específicas", dijo Potron a TechRadar Gaming durante Gamescom. "Fue parte del proceso creativo asegurarnos de que cada Operator tuviera una función única dentro de la experiencia, así que realmente nos aseguramos de que todos fueran diferentes: gadgets únicos, estilos de juego únicos y progresión única. De hecho, para nosotros era crucial que no hubiera demasiada superposición con otros Operators".

El próximo spin-off de estrategia por turnos contará con un total de 15 Operators, de los cuales Ash, Sledge, Glaz, Montagne, Doc y Nokk han sido confirmados hasta ahora, y no podrás jugar repetidamente con ellos debido a los nuevos sistemas de juego. Aunque esto está lejos de ser todo el roster que los fans conocen de la serie principal, Potron explicó que también era importante incluir a los "favoritos de la comunidad".

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"Realmente incluimos a los Operators que era imposible no tener, como Sledge y Ash", dijo el director del juego, quien añadió que hay algunos cuya ausencia le decepciona personalmente.

"Me encanta Tachanka. No tenemos a Tachanka; tampoco tenemos a Lion", dijo Potron. "Tuvimos que tomar decisiones [difíciles]. Es parte de mi trabajo tomar decisiones [difíciles]".

En cuanto a la posibilidad de añadir más Operators en el futuro, Potron dijo que actualmente no hay planes para hacerlo: "Para el lanzamiento, no es algo en lo que estemos trabajando. Estamos muy cerca de lanzar una experiencia fantástica para un jugador, así que estamos enfocados en la fecha de lanzamiento, en entregar algo increíble, y ya veremos qué ocurre en el futuro".

Rainbow Six Tactics llegará en 2027 para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

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