El desarrollador de Star Wars: Galactic Racer recomienda a los jugadores que se dejen llevar por Sebulba y jueguen con los pies.

Star Wars: Galactic Racer permite a los jugadores pilotear vehículos como personajes icónicos de la saga cinematográfica, como Sebulba y Ben Quadinaros.

El productor ejecutivo de Lucasfilm Games, Craig Derrick, afirma que "es importante contar con algunos personajes que regresen".

Al director creativo Kieran Crimmins le "encantaría" ver a los jugadores intentar emular la icónica postura de Sebulba en las carreras de vainas jugando con los pies.

El nuevo juego de carreras arcade Star Wars: Galactic Racer finalmente permite a todos los fanáticos de Star Wars vivir su fantasía definitiva: pilotar una nave de carreras como el legendario personaje Sebulba de La Amenaza Fantasma .

En tan solo unas horas de prueba en un evento de presentación reciente, pude ver al alienígena, ahora de pelo gris, tanto en el modo Escenario como en las intensas batallas online jugador contra jugador, donde aparece junto a otros personajes favoritos del cine, incluido el casi igual de icónico Ben Quadinaros. También hay muchos personajes nuevos, como Shade, el protagonista del modo historia, o su compañera Hibi, con un acento inconfundiblemente de Liverpool.

"Creo que es importante que regresen algunos personajes si son importantes, si tienen significado", explica Craig Derrick, productor ejecutivo de Lucasfilm Games. "No creo que queramos recurrir a cameos por el mero hecho de incluirlos; se siente barato. Pero en el caso de Sebulba y algunos de los otros personajes que podrías encontrar en este juego, realmente tienen un propósito y una presencia real en la historia".

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"Impulsa la historia de una forma que no solo se siente conectada con la franquicia cinematográfica en general, ya que has visto a esos personajes antes, sino que además tienen un propósito real. Tienen una razón de ser, y por eso los fans experimentan esa sensación instantánea de familiaridad."

Aunque su presencia en el juego parece corresponder a su caracterización "traviesa" en la película, Derrick insinúa que podría haber algunas sorpresas reservadas para los fans que jueguen con sus expectativas.

"Su picardía es [una parte fundamental de su personalidad]. Se nota enseguida", explica.

"Espero que nuestros jugadores conozcan al personaje antes que los propios personajes del juego. Quizás su reputación ya lo preceda, y así podremos jugar con eso. Podremos explorar tanto lo que ya saben como lo que ya saben. Quizás el personaje cambie un poco... O no."

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Más allá de su personalidad, uno de los aspectos más memorables de Sebulba es su peculiar posición en las carreras de vainas, donde pilota su nave con los pies. Al preguntarle si los jugadores deberían intentar emular esto para una experiencia más auténtica, Kieran Crimmins, director creativo de Fuse Games, desarrolladora de Galactic Racer , se mostró entusiasmado por que se intentara.

"Si no controlan el balón con los pies, ¿acaso están jugando bien?", pregunta. "Me encantaría ver a alguien intentarlo. [...] Por favor, envíenme el video".

Si te apetece sacar tus pinzas y probarlo, Star Wars: Galactic Racer se lanzará para Xbox Series X y Series S, PlayStation 5 y PC el 6 de octubre de 2026.