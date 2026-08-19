¡Nuestro favorito está de vuelta! Star Wars Zero Company presenta un explosivo tráiler final con otro querido personaje de The Clone Wars

Se ha lanzado el tráiler definitivo de Star Wars: Zero Company

El tráiler ha confirmado el regreso del Capitán Rex, y los fans están emocionados

Star Wars: Zero Company se estrena el 27 de agosto

Bit Reactor ha lanzado el tráiler final de Star Wars Zero Company, que confirma el regreso de otro personaje favorito de los fans de Star Wars.

El mes pasado, el estudio reveló el elenco de Zero Company y confirmó que Anakin Skywalker estará en el juego, con la voz del actor de The Clone Wars, Matt Lanter (he jugado con él en mi avance y es increíble).

Ahora, los fans también pueden esperar con ansias el regreso de otro personaje favorito de los fans, el Capitán Rex, líder de la Legión 501 del Gran Ejército de la República, tal como se reveló en el tráiler final del juego.

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Rex aparece por una fracción de segundo, preparándose para una pelea, lo que sugiere que podría llegar durante una batalla clave de la historia.

Bit Reactor no ha confirmado si el soldado clon será un personaje jugable, pero sin duda espero que sí. Los fans también están compartiendo su entusiasmo, ya que ha pasado demasiado tiempo desde que Rex participó en alguna historia de *Star Wars*.

Star Wars Zero Company | Official Final Trailer - YouTube Watch On

"Eres tan hermoso como el día en que te perdí", escribió un fan en X, mientras que otro respondió al tráiler diciendo: "NUESTRO CHICO HA REGRESADO. EL CAPITÁN REX REALMENTE HA REGRESADO".

"¡REX, VAMOS DE UNA VEZ!!!!!!!!!!!!!!!!", escribió alguien más.

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No pasará mucho tiempo antes de que los fans vuelvan a encontrarse con el Capitán Rex, ya que Star Wars Zero Company se lanzará el 27 de agosto para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S.

Bit Reactor ha confirmado que el juego tardará hasta 40 horas en completarse, pero no contará con un modo New Game Plus.

He jugado más de 15 horas a Star Wars Zero Company y, hasta ahora, estoy enormemente impresionado con la historia, el combate táctico isométrico por turnos y la personalización.

"Algunos fans de Star Wars que nunca hayan jugado un juego de TBT podrían sentirse desanimados a la hora de probar Zero Company, así que la pregunta es: ¿pueden los fans que no están familiarizados con el género TBT disfrutar igualmente de este juego? ¡Yo diría que sí, sin duda!", escribí.

"Como gran fan de Star Wars y alguien a quien le gusta el género TBT pero que nunca ha jugado XCOM, Zero Company me permitió familiarizarme fácilmente con la mecánica y, hasta ahora, ofrece una experiencia coherente que combina el placer de la narrativa de Star Wars con una jugabilidad táctica cautivadora"..

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