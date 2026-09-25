El director de Rainbow Six Tactics explica por qué los jugadores no podrán usar repetidamente a sus Operadores favoritos debido al sistema de fatiga y lesiones

Martial Potron, director del juego Rainbow Six Tactics, afirma que el sistema de fatiga y lesiones del juego animará a los jugadores a probar con otros operadores.

Los operadores pueden quedar fuera de combate si se lesionan, lo que obligará a los jugadores a rotar a los miembros de su equipo.

Potron señala que esto también les recuerda a los jugadores que los operadores son "humanos".

Rainbow Six Tactics no permitirá que los fans jueguen repetidamente con el mismo Operator como ocurre en Rainbow Six Siege, sino que buscará que los jugadores experimenten con todo el roster mediante dos nuevos sistemas de juego.

Los fans de Rainbow Six Siege tienen un Operator favorito, ya sea Ash, Smoke, Fuze, Hibana o cualquier otro del enorme roster. Sin embargo, en Rainbow Six Tactics, el spin-off de estrategia por turnos de Ubisoft, los sistemas de fatiga y lesiones obligarán a los jugadores a probar con otros personajes a lo largo de distintas misiones.

"Es una forma de hacer que los jugadores utilicen sus herramientas y roten su roster", explicó el director del juego, Martial Potron, a TechRadar Gaming durante Gamescom. "Así que la fatiga es una forma y las lesiones son otra".

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Potron explicó que los Operators son seres humanos, por lo que tiene sentido que estos agentes especiales queden fuera de combate durante cierto tiempo si resultan heridos durante una misión. Esto es diferente de Siege, donde las rondas basadas en objetivos restablecen la salud del jugador cada vez.

"Creo que también es una buena forma de recordarles a las personas que los Operators son humanos", dijo el director. "Una bala es una bala. Es muy peligrosa. Por eso es importante hacer reconocimiento. Si no haces reconocimiento, puede ocurrir que haya alguien escondido, te dispare y resultes herido. No tendrás a tu Operator durante dos misiones".

Añadió que el sistema de fatiga cumple el mismo propósito y "obliga a los jugadores a reajustar su roster" cada vez que envían a sus Operators a una misión. Reconoció que esto puede parecer algo negativo, pero el juego les indicará a los jugadores qué Operators son adecuados para determinadas misiones.

Por ejemplo, una misión que requiera rescatar objetivos no sería adecuada para Ash, quien utiliza explosivos, por lo que sería mejor elegir un Operator especializado en combate a corta distancia o de mayor precisión.

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"Así que, dependiendo de a quién me esté enfrentando, también reajustaré mi roster porque realmente están diseñados para contrarrestar a determinados enemigos", explicó Potron. "Así que está ese lado negativo de la humanidad y también está el lado positivo de que los Operators son muy buenos contra ciertas partes de los desafíos".

Rainbow Six Tactics llegará en 2027 para PC, PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

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