Modern Warfare 4 presenta su nuevo tráiler de Campaña con Price como hombre buscado

Activision brillo durante la Tokyo Game Show de la mano del nuevo tráiler de la campaña de Call of Duty Warfare 4, ¿te lo perdiste? No te preocupes, a continuación todos los detalles.

El video revela nuevos detalles de la historia, que sigue al Capitán Price mientras es perseguido por antiguos aliados, al mismo tiempo que una invasión a gran escala comienza en Corea del Sur.

Tras la disolución de la Fuerza Operativa 141, Price pasa a ser buscado por Ghost y Gaz, quienes reciben la misión de capturarlo o eliminarlo. Mientras tanto, el Capitán recurre a alianzas inesperadas, incluida Valeria Garza, antigua enemiga y líder del cartel Las Almas, para hacer frente a una amenaza aún mayor.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 | Campaign Trailer - YouTube Watch On

En paralelo, Corea del Norte inicia una invasión a gran escala de Corea del Sur. Junto a las fuerzas surcoreanas, las fuerzas estadounidenses entran en combate en una operación conjunta para contener la ofensiva y luchar por la supervivencia. Mientras tanto, una misteriosa arma de guerra es transportada a manos de un enemigo conocido como "The Archer", cuyos objetivos podrían poner en riesgo el orden mundial.

El nuevo tráiler ofrece una mirada más profunda a los personajes, conflictos y acontecimientos que darán forma a la Campaña de Modern Warfare 4.

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Modern Warfare 4 será lanzado el 23 de octubre, con Acceso Anticipado a la Campaña disponible a partir del 16 de octubre para quienes realicen la preventa digital de las ediciones Estándar o Bóveda. Las reservas ya están disponibles en las tiendas participantes, en plataformas digitales, dentro de los juegos compatibles y en el sitio web oficial de Call of Duty.