El desarrollador de Ananta afirma que los dos enormes mapas de este juego gratuito, competidor de GTA 6, ofrecerán "todo lo que uno querría hacer en una ciudad moderna", con innumerables barrios para explorar

Ananta, un juego de aventura de mundo abierto gratuito, contará con dos mapas enormes

El segundo, Chongxiao, se dio a conocer en un tráiler durante la Gamescom 2026

Está inspirado en las ciudades reales de Shanghái y Hangzhou, sede de los desarrolladores del juego

Ananta, el próximo competidor gratuito de Grand Theft Auto 6, presentó un nuevo tráiler en la Gamescom 2026, en el que reveló un segundo mapa de mundo abierto de gran tamaño.

Los jugadores podrán aventurarse desde la costera Nova City hasta la extensa metrópolis futurista de Chongxiao, y el productor Ash Qi prometió «docenas de horas de contenido narrativo y una amplia variedad de jugabilidad urbana» en una nueva entrevista con TechRadar Gaming.

"Nuestro objetivo es crear el juego de mundo abierto más grande en el ámbito de los juegos gratuitos", agregó Qi.

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"Nova City fue el primer mapa que creamos», continuó. «Sabíamos que teníamos que hacer Chongxiao aproximadamente un año después de haber comenzado a desarrollar Nova City. En términos de escala, Chongxiao es bastante más grande que Nova City, pero cada mapa tiene su propia identidad, con historias diferentes y una atmósfera distintiva".

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«Nova City se inclina más hacia un ambiente moderno y centrado en el entretenimiento, con una energía más animada y, en ocasiones, caótica. Chongxiao, por otro lado, cuenta con tecnología más avanzada, contenido cultural más rico y atracciones turísticas a gran escala para que los jugadores las experimenten y exploren».

Además de transmitir atmósferas distintas, ambas ciudades también son radicalmente diferentes desde una perspectiva estética. Nova City se ve casi como una mezcla de Tokio y Los Ángeles, mientras que Chongxiao tiene influencias decididamente más chinas.

«En este momento estamos construyendo Lingyun, una ciudad dentro de Chongxiao. La inspiración detrás de Lingyun proviene, de hecho, de Shanghái y Hangzhou, donde vive y trabaja nuestro equipo. Ambas ciudades tienen paisajes cotidianos muy llamativos y monumentos modernos icónicos», explicó Qi. «Nuestro objetivo era tomar las ciudades reales como base y superponerle el escenario de Ananta».

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En el último tráiler se mostraron muchas características del mundo real de ambos lugares, incluido un rascacielos casi idéntico a la icónica Torre Perla Oriental de Shanghái. Chongxiao también se construyó alrededor de una enorme masa de agua antigua conocida como el lago Weilan, inspirada en gran medida en el famoso Lago del Oeste de Hangzhou —un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que aparece en el reverso del billete de un yuan de China—.

Imágen 1 de 2 The Three Pools Mirroring the Moon (Las Tres Piscinas que Reflejan la Luna), representado por tres pequeñas pagodas de piedra, es uno de los lugares más emblemáticos de Hangzhou que aparecen en el tráiler más reciente (Crédito de la imagen: Netease Games) (Crédito de la imagen: Dashiell Wood) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

"Por supuesto, no nos limitamos a recrear estos lugares tal cual", agregó Qi. "Les estamos dando nuevos escenarios y aventuras memorables, moldeadas según las necesidades de nuestra propiedad intelectual y nuestra historia".

Ananta ya ha acaparado los titulares con su vertiginosa variedad de mecánicas; los tráilers muestran conducción, combate cuerpo a cuerpo, disparos en tercera persona, trajes alados para volar e incluso lanzarse con telarañas al estilo Spider-Man. Pero las ciudades en sí mismas también ofrecerán una amplia selección de actividades únicas.

«Todo lo que te gustaría hacer en una ciudad moderna: ir de compras, comer algo en un restaurante, asistir a un concierto en vivo o bailar toda la noche, todo está ahí», dijo Qi. «Incluso puedes invitar a tu personaje favorito a hacer estas cosas contigo. Cada ciudad también ofrece sus propias actividades distintivas basadas en lo que la hace única. En Chongxiao, por ejemplo, puedes dar un paseo en bote para disfrutar del lago Weilan».

Parece que a los jugadores no les faltarán cosas que hacer cuando Ananta se lance para PC, PlayStation 5 y dispositivos móviles el 15 de enero de 2027.

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