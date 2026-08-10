Aliens: Fireteam Elite ha sido desactivado en Nintendo Switch. Hay quejas y exigen reembolsos

Aliens: Fireteam Elite ha sido desactivado en Nintendo Switch.

El juego se ofrecía como una versión en la nube en la plataforma, lo que significaba que dependía de la transmisión desde un servidor a través de Internet.

Quienes gastaron dinero en el juego aparentemente no han recibido ningún reembolso.

La versión de Aliens: Fireteam Elite para Nintendo Switch ha sido desactivada, lo que la hace injugable para quienes la compraron.

El juego se lanzó para Nintendo Switch el 26 de abril de 2023 y, a diferencia de las versiones disponibles en otras plataformas, era una versión en la nube. Esto significa que se transmitía desde un servidor a través de una conexión a internet. Se podía probar una breve versión demo gratuita, pero el acceso al juego completo costaba 29,99 dólares.

Incluso se ofrecía una Edición Definitiva de 59,99 dólares, que incluía una gran cantidad de contenido descargable, lo que significa que algunos jugadores habrían pagado 60 dólares por algo a lo que ahora ya no pueden acceder en absoluto.

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El estudio desarrollador Cold Iron Studios anunció discretamente el cierre en marzo de este año, enviando un mensaje a los jugadores agradeciéndoles su apoyo y confirmando que el juego "estará disponible hasta el 5 de agosto de 2026", momento en el que los compradores "ya no podrán acceder al juego".

El comunicado continuaba: «Pedimos disculpas a nuestros fieles clientes por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Esperamos que sigan disfrutando de nuestros otros títulos de juegos».

El estudio desarrollador Cold Iron Studios anunció discretamente el cierre en marzo de este año, enviando un mensaje a los jugadores agradeciéndoles su apoyo y confirmando que el juego "estará disponible hasta el 5 de agosto de 2026", momento en el que los compradores "ya no podrán acceder al juego".

El comunicado continuaba: «Pedimos disculpas a nuestros fieles clientes por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Esperamos que sigan disfrutando de nuestros otros títulos de juegos».

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"Todos los que compraron este juego deberían tener derecho a un reembolso completo", reza el comentario mejor valorado. "Por eso no se debe comprar una versión en la nube de un juego", añadió otro usuario. "El tiempo se acaba".

Un usuario escribió: "Esto va a ocurrir cada vez más a medida que un futuro totalmente digital se convierta en la norma... No eres dueño de nada, solo pagas por la licencia para jugar a algo hasta que te la quiten".

Se espera que la secuela, Aliens: Fireteam Elite 2 , se lance este año para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S el 25 de agosto. También se espera que llegue a Nintendo Switch 2 más adelante. Es importante destacar que no será una versión en la nube, lo que probablemente aliviará a los posibles compradores.