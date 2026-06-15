DJI Pocket 3 (til venstre) og Insta360 Luna Ultra, i sort og hvid (til højre).

Insta360 lancerede vlog-kameraet Luna Ultra 8K den 10. juni

DJI indgav en stævning samme dag og hævdede, at Luna kopierer DJI Pocket 3, hvortil Insta360 svarede med modstævninger to dage senere

På grund af det igangværende forbud mod DJI i USA kan Insta360 kapre markedsandele i USA uden konkurrence fra DJI

Insta360 havde knap nok præsenteret sine første vlog-kameraer, Luna Ultra og den kommende Luna Pro – modeller, der ser ud til at kunne få et unikt forspring på det amerikanske marked som følge af DJI-forbuddet – før DJI indgav en stævning og hævdede, at de »skamløst kopierer« Pocket 3.

I flere år har DJI stort set domineret markedet for kompakte vlog-kameraer med sin populære Osmo Pocket-serie. Men nu står virksomheden over for to meget reelle udfordringer: begrænset adgang til det amerikanske marked og sin første virkelig seriøse konkurrent.

DJIs nyeste og bedste vlog-kamera, Pocket 4, blev lanceret i april tidligere på året, men den forbedrede efterfølger til Pocket 3 har stadig ikke nået det amerikanske marked. Årsagen er, at DJI er opført på FCC's såkaldte »Covered List«, hvilket i øjeblikket påvirker alle DJI-produkter med kameraer – ikke kun virksomhedens droner. Det betyder, at Pocket 4 sandsynligvis ikke vil dukke op i de amerikanske butikker i den nærmeste fremtid. Dette forbud gælder dog kun det amerikanske marked, så danske kunder har intet at bekymre sig om!

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Samtidig har Insta360 Luna-kameraerne gjort et stærkt førstehåndsindtryk. Selvom det drejer sig om virksomhedens første generation af vlog-kameraer, føles Luna Ultra gennemtænkt og tilbyder et smart modulært design, som DJI Pocket-kameraerne mangler – læs gerne mine første indtryk af Luna Ultra, som jeg har testet i længere tid.

Nu går DJI direkte til angreb gennem sin stævning og kræver, at Luna-kameraerne forbydes. Jeg har testet begge kameraer, og brugeroplevelsen er meget ens. Det afgørende spørgsmål er dog, om Luna-kameraerne faktisk krænker de design- og funktionspatenter, som DJI henviser til i sin stævning.

Insta360 har nu svaret ved at indgive to modsøgsmål mod DJI, knyttet til »patenter, der dækker teknologi, der anvendes i gimbal- og 360-kameraer«. I en udtalelse til TechRadar forsvarede Insta360 desuden sine Luna-kameraer og sagde, at: »Luna Ultra er resultatet af flere års uafhængig forskning og udvikling, ikke en reaktion på en konkurrents produkt.«