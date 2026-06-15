DJI beskylder Insta360 for »skamløst« at kopiere Pocket 3 – kræver forbud mod Luna-kameraerne
DJI sagsøger Insta360 og kræver forbud mod Luna-kameraerne, som DJI mener kopierer Osmo Pocket 3. Insta360 har svaret med egne modsøgsmål.
- Insta360 lancerede vlog-kameraet Luna Ultra 8K den 10. juni
- DJI indgav en stævning samme dag og hævdede, at Luna kopierer DJI Pocket 3, hvortil Insta360 svarede med modstævninger to dage senere
- På grund af det igangværende forbud mod DJI i USA kan Insta360 kapre markedsandele i USA uden konkurrence fra DJI
To dage efter at DJI indgav sin stævning, forsvarede Insta360 sine Luna-kameraer i en erklæring og indgav samtidig sine egne modstævninger vedrørende patenter.
Insta360 havde knap nok præsenteret sine første vlog-kameraer, Luna Ultra og den kommende Luna Pro – modeller, der ser ud til at kunne få et unikt forspring på det amerikanske marked som følge af DJI-forbuddet – før DJI indgav en stævning og hævdede, at de »skamløst kopierer« Pocket 3.
I flere år har DJI stort set domineret markedet for kompakte vlog-kameraer med sin populære Osmo Pocket-serie. Men nu står virksomheden over for to meget reelle udfordringer: begrænset adgang til det amerikanske marked og sin første virkelig seriøse konkurrent.
DJIs nyeste og bedste vlog-kamera, Pocket 4, blev lanceret i april tidligere på året, men den forbedrede efterfølger til Pocket 3 har stadig ikke nået det amerikanske marked. Årsagen er, at DJI er opført på FCC's såkaldte »Covered List«, hvilket i øjeblikket påvirker alle DJI-produkter med kameraer – ikke kun virksomhedens droner. Det betyder, at Pocket 4 sandsynligvis ikke vil dukke op i de amerikanske butikker i den nærmeste fremtid. Dette forbud gælder dog kun det amerikanske marked, så danske kunder har intet at bekymre sig om!
Samtidig har Insta360 Luna-kameraerne gjort et stærkt førstehåndsindtryk. Selvom det drejer sig om virksomhedens første generation af vlog-kameraer, føles Luna Ultra gennemtænkt og tilbyder et smart modulært design, som DJI Pocket-kameraerne mangler – læs gerne mine første indtryk af Luna Ultra, som jeg har testet i længere tid.
Nu går DJI direkte til angreb gennem sin stævning og kræver, at Luna-kameraerne forbydes. Jeg har testet begge kameraer, og brugeroplevelsen er meget ens. Det afgørende spørgsmål er dog, om Luna-kameraerne faktisk krænker de design- og funktionspatenter, som DJI henviser til i sin stævning.
Insta360 har nu svaret ved at indgive to modsøgsmål mod DJI, knyttet til »patenter, der dækker teknologi, der anvendes i gimbal- og 360-kameraer«. I en udtalelse til TechRadar forsvarede Insta360 desuden sine Luna-kameraer og sagde, at: »Luna Ultra er resultatet af flere års uafhængig forskning og udvikling, ikke en reaktion på en konkurrents produkt.«