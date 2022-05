De bedste kameraer til vlogging i 2022: Noget for enhver smag og pris

Included in this guide:

Hvis du leder efter de bedste kameraer til vlogging i 2022, er du havnet det helt rigtige sted. Vores guide byder på alt lige fra dyre kompakte kameraer til spejlløse hybrider. Vi har testet de bedste kameraer til vlogging, så uanset om du kører din egen YouTube-kanal eller gerne vil give dine Instagram-historier en opgradering, kan du her på listen finde lige nøjagtig det kamera, der passer bedst til dig.

Hvad er det bedste vlogging-kamera, du kan købe lige nu? Det kommer helt an på hvad, hvor og hvordan du vlogger. Vores bud på den bedste model for de fleste vloggere lige nu er Sony ZV-1. Størrelsen på kameraet gør det perfekt til vlogging på farten, og kameraets 1-tommers sensor kan optage skarpe og klare 4K-videoer. Derudover får du også klassens førende autofokus, indbygget ND-filter og mikrofonport så du kan optage lækker, klar lyd.

Som sagt afhænger det hele af dine specifikke vlogging-behov, og der findes et hav af muligheder at vælge i mellem, så måske finder du et kamera på listen, der passer bedre til dig. Hvis du er til et lidt større kamera og har flere penge til rådighed, kan et spejlløst hybrid-kamera som Fujifilm X-S10 måske lige være noget for dig. Det er en fremragende allrounder med APS-C-sensor, fremragende håndtering og indbygget billedstabilisering. Og hvis du virkelig vil skeje ud, er Panasonic Lumix GH6 det absolut bedste kamera på markedet i øjeblikket.

Hvis livestreaming er på din liste over nøglefunktioner, er Panasonic GH5 Mark II værd at kigge på. Kameraet understøtter 1080/60p videostreaming direkte til platforme som YouTube og Facebook.

Uanset erfaring og budget byder vores købsguide på noget for enhver smag og i enhver prisklasse. Du finder bl.a. et udvalg af de bedste kameraer til begyndere samt de allerbedste spejlløse kameraer til dem, der vlogger på grænsen til filmproduktion. Er du en af de mere eventyrlystne vloggere, har vi selvfølgelig også et par actionkameraer med på listen. Har du svært ved at vide, hvor du skal starte? Så rul til bunden af artiklen. Her giver vi praktiske tips, der er værd at overveje, når du skal vælge dit perfekte vloggingkamera.

De bedste kameraer til vlogging i 2022:

1. Sony ZV-1 Det bedste kompakte vloggingkamera på markedet Specifikationer Type: Kompakt Sensor: 1-tommer Opløsning: 20.1MP Effektiv brændvidde: 24-70mm Viewfinder: Ingen Monitor: 3.0 tommer vendbar touchskærm, 921,600 punkter Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K 30p Størrelse, vægt: 105.5 x 60.0 x 43.5 mm, 294g Grunde til at købe + Klassens førende autofokus + Klar 24-70mm linse + Lommestørrelse Grunde til at lade være - Begrænset touchskærm - MicroUBS i stedet for USB-C

Canon G7 X Mark III har længe været vores foretrukne kompakte vloggingkamera, men det er lige blevet væltet af tronen af det lækre Sony ZV-1. Ved at kombinere det bedste fra Sonys RX100-serie (fx mikrofonport og autofokus fra RX100 VII og et lysstærkt 24-70 mm f/1.8-2.8-objektiv fra RX100 V) er det lykkes Sony at skabe noget, som de fleste vloggere vil have: Et fremragende kamera i en passene lille størrelse.

Sonys seneste Real-time-tracking og Eye AF er de bedste, der findes, og ZV-1 har også en god dybde i forhold til at det er et kompaktkamera. Derudover har det et indbygget ND-filter og S-Log2 til dem, der går efter god farvegengivelse. Vi synes stadig, at stabilisering og billedkvalitet i Olympus OM-D E-M5 Mark III er bedre, men du finder ikke et finere vloggingkamera i lommestørrelse end Sony ZV-1.

2. Fujifilm X-S10 Et spejlløs allround-kamera, der er perfekt til vloggere Specifikationer Type: Spejlløs Sensor: APS-C Opløsning: 26.1MP Viewfinder: EVF, 2,36 millioner punkter Monitor: 3.0 tommer vendbar touchskærm, 1,04 millioner punkter Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K 30p Størrelse, vægt: 126 x 85 x 65 mm, 465g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Fantastisk sensor + IBIS i en lille krop + God håndtering Grunde til at lade være - Ikke vejrbestandig - Begrænset touchskærm

Fujifilm X-S10 er uden tvivl det bedste spejlløse allround-kamera i denne prisklasse, og kameraet er fantastisk til mange forskellige typer optagelser - også vlogging. Det er ikke det billigste eller mindste kamera i vores guide (Sony ZV-1 er en bedre kompakt løsning), men når det kommer til kvalitet og værdi for pengene, er det p.t. vores topvalg til videooptagelser. Brug et XC15-45 mm kit-objektiv for at få en fremragende vlogging-opsætning.

X-S10 byder på den gennemprøvede kombination af en 26,1 MP X-Trans CMOS 4-sensor og X-Processor 4, som vi allerede har set i Fujifilm X-T4. Det leverer fantastiske 4K/30p-videoer, har indbygget billedstabilisering (IBIS) til håndholdte rystelser og en vendbar vari-angle-skærm. X-S10 er også spækket med andre nyttige funktioner som fx Full HD-optagelser ved 240p for en 10x slowmotion-effekt, F-Log-optagelse og mulighed for at filme 4:2:2 10-bit videoer.

Derudover får du også et fint retro-look og et fantastisk, behageligt greb, som gør, at det også er en fantastisk hybridmodel til stillbilleder. Set i forhold til alle de funktioner, du får, har dette kamera også en forholdsvis pæn pris. Dog skal vi lige nævne, at det brede udvalg af fantastiske X-serie linser kan være svære at modstå. Nu er du advaret!

3. Panasonic Lumix GH6 Et funktionsspækket Micro Four Thirds-kamera til vloggere Specifikationer Type: Spejlløs Sensor: Micro Four Thirds Opløsning: 25.2MP Viewfinder: EVF, 5,68 millioner punkter Monitor: 3.0 tommer artikulerende touchskærm, 1,84 millioner punkter Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 5.7K 60p Størrelse, vægt: 138.4x100.3x99.6mm, 823g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Stort udvalg af videotilstande + Alsidig skærm og god håndtering Grunde til at lade være - Større og tungere end GH5 II - Autofokus halter lidt

Panasonic’s second-gen GH5 was one of our favorite cameras for vloggers, offering plenty of creative potential in compact packaging. The GH6 tops it on almost every metric: equipped with a sharper 25.2MP Micro Four Thirds sensor, it can shoot 5.7K footage at 60fps. It also offers a massive arsenal of formats, frame rates and resolutions – including a larger catalogue of 10-bit modes – while forced-fan cooling means limitless recording times.

While it’s marginally larger than the GH5 Mark II, it still retains a relatively portable form factor. Its robust build is complemented by familiar controls and new tally lights front and back. The 3-inch rear touchscreen flips, twists and tilts, while a second video record button on the front now makes it easier for vloggers to start rolling.

Connectivity options are comprehensive, although the GH6 does lack the live-streaming capabilities of the GH5 Mark II. There’s still no phase detection AF either, although contrast-based autofocus performance does seem improved from the GH5 Mark II. Stabilization is superior too, courtesy of an algorithmic upgrade that makes the GH6 one of the best cameras for smoothing out walking motion in a natural way.

4. Panasonic GH5 Mark II Et fantastisk kamera for livestreamere Specifikationer Type: Spejlløs Sensor: Four Thirds Opløsning: 20.3MP Viewfinder: EVF, 3,68 millioner punkter Monitor: 3.0 tommer vari-angle touchskærm, 1,84 million punkter Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K 60p Størrelse, vægt: 139 x 98 x 87 mm, 727g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Indbygget trådløs streaming + Stærk billedkvalitet Grunde til at lade være - Ikke et stort spring fra GH5

Det originale Panasonic GH5 var et legendarisk kamera takket være kombinationen af klasseførende 4K-videospecifikationer og relativt lille, overkommelig krop med IBIS. Det er ikke fordi GH5 Mark II har meget mere at byde på, men modellen har dog et ret nyttigt trick i ærmet: trådløs livestreaming.

Da den kommende Panasonic GH6 sandsynligvis vil være den rigtige opgradering til GH5, når det kommer til videokvalitet, er livestreaming det der er i fokus for GH5 Mark II - og det fungerer godt. Streaming til YouTube og Facebook er ret simpelt takket være de indbyggede muligheder i Lumix Sync-appen, men du kan også streame til andre platforme som Twitch, da kameraet understøtter standard RTMP/RTMPS-protokollen.

Streamingkvaliteten er begrænset til 1080/60p, og GH5 Mark II's autofokus halter stadig lidt, men det fungerer ganske godt i de fleste situationer. Kameraets andre specifikationer (billedstabilisering, en vendbar skærm og et stort udvalg af videooptagelsesmuligheder) gør det til et af de bedste vloggingkameraer, der findes, især hvis du vil lege lidt med livestreaming-funktionen.

5. DJI Pocket 2 En lille virtuel kameramand til din soloproduktion Specifikationer Type: Kompakt Sensor: 1/1.7 tommer Opløsning: 64MP Effektiv brændvidde: 20mm Viewfinder: Ingen Forbindelse: Wi-Fi Maksimal videoopløsning: 4K 60p Størrelse, vægt: 124.7 x 38.1 x 30.0 mm, 117g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Komplett Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Droneland.dk Grunde til at købe + Superstabile optagelser + Imponerende sporing + Creator Combo for vloggere Grunde til at lade være - Kæmper lidt med lav belysning - Bliver varm, når du optager 4K

Vi var store fans af den originale DJI Osmo Pocket, men efterfølgeren løser mange af den tidligere models begrænsninger, og det er den klart bedste kompakte mulighed for solofilmskabere. Sony ZV-1 (ovenfor) har bedre videokvalitet, men hvis du filmer mange videoer, hvor du går eller på anden måde er i bevægelse, så gør Pocket 2's kombination af en tre-akset gimbal og gode tracking-egenskab dette kamera temmelig attraktivt.

Sammenlignet med Osmo Pocket (der stadig kan købet som et mere overkommeligt alternativ), har DJI Pocket 2 en ny større sensor, en lysere linse, forbedrede mikrofoner og bredere synsfelt. Det betyder, at du ikke behøver at holde den ud i strakt arm, når du taler til kamera.

Hvis du monterer kameraet på et stativ, følger kameraet dine bevægelser og sørger for at holde dig i rammen, når du går rundt foran det. Selvom Pocket 2 har en større sensor, er det ikke det ideelle kamera til situationer med lav belysning eller scener med høj kontrast, men det er en temmelig god opgradering fra at bruge din telefon i en gimbal. Du får også en rigtig god lydkvalitet takket være den forbedrede lydopsætning, der består af fire mikrofoner.

6. Sony ZV-E10 En overkommelig, alsidig mulighed for vloggere Specifikationer Type: Spejlløs Sensor: APS-C Opløsning: 24.2MP Viewfinder: Ingen Monitor: 3.0 tommer vari-angle touchskærm, 921k punkter Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K 30p Størrelse, vægt: 115.2 x 64.2 x 44.8mm, 343g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Fantastisk autofokus + Kompakt formfaktor + Forholdsvis overkommelig pris Grunde til at lade være - Rullende lukker under panorering - Ingen 4K/60p-tilstand - Ingen søger eller IBIS

Leder du efter et kompakt vloggingkamera med mere fleksibilitet end Sony ZV-1 eller DJI Pocket 2? Så er ZV-E10 muligvis lige noget for dig. Kameraet er baseret på den relativt gamle hardware fra Sony A6100, og derfor har det en forholdsvis overkommelig pris. Kameraet byder dog på masser af videofunktioner, og derfor er det til et godt alternativ til ZV-1, hvis du gerne vil kunne skifte objektiver og brændvidder for at opnå forskellige effekter.

ZV-E10 er baseret på den samme 24,2 MP APS-C CMOS-sensor som mange af kameraerne i A6000-serien, og det er både godt og dårligt. Kameraet har er en stor sensor, og du får imponerende video- og fotokvalitet til prisen. Det gælder især i svagt lys sammenlignet med de mindre sensor-konkurrenter. Desværre har det lidt problemer med rullende lukker-forvrængninger, når du panorerer hurtigt, og kameraet har heller ingen søger, 4K/60p-tilstand og indbygget billedstabilisering.

Kameraet har dog en elektronisk SteadyShot, der udjævner håndholdte rystelser, og fantastiske softwarefunktioner som ”Product Showcase”, vi så på ZV-1. Autofokus på ZV-E10 er også klassens bedste til prisen, så hvis de begrænsninger, vi nævnte ovenfor, ikke er et problem for dig, og du godt kan lide fleksibiliteten ved at kunne skifte objektiver, er det en fantastisk mulighed for vloggere.

Hero 10 Black har samme lille sensor, skærm og krop som forgængeren GoPro Hero 9 Black. Det byder dog på en mere raffineret oplevelse, og derfor er det et af de mest alsidige actionkameraer, som eventyrlystne vloggere kan få fingrene i. Kameraet har en smartere touchscreen-grænseflade og menusystemet gør, at det er meget nemmere at bruge. For ikke at tale om den nye GP2-processor, der sørger for en virkelig god ydeevne. Du kan optage 5K/60p til de lidt mere fancy vlogs, og 4K/120fps giver dig fantastiske og skarpere slowmotion-videoer.

Billedstabiliseringen har også fået en opgradering med HyperSmooth 4.0, og horisont-nivellering giver ekstremt stabile optagelser, selv hvis du vugger kameraet fra side til side. Der er stadig lidt begrænsninger på livestreaming (YouTubere har brug for mindst 1.000 abonnenter), men du kan nu streame med HyperSmooth 4.0. Kameraet har også et vandtæt linsecover, og GoPro Hero 10 Black er en klar vinder, hvis du har brug for at filme videoer af rigtig god kvalitet under vanskelige forhold - også selvom konkurrenterne tilbyder forholdsvis god værdi til billigere priser.

8. Fujifilm X-T200 Et af de bedste budgetkameraer til vlogging Specifikationer Type: Spejløs Sensor: APS-C CMOS Opløsning: 24.2MP Viewfinder: EVF, 2,36 millioner punkter Monitor: 3,5-tommer vari-angle touchskærm, 2,76 millioner punkter Forbindelse: Wi-Fi og Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K Størrelse, vægt: 121 x 84 x 55mm, 370g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Let retro design + Skarp 3,5-tommer touchskærm Grunde til at lade være - Ingen motivsporing - Ingen digital gimbal ved 4K

Fujifilms X-T200 er et fantastisk begynderkamera med masser at byde på for vloggere. X-T200 har det velkendte retro-look fra X-serien. Det er er udstyret med en 24,2 MP APS-C-sensor, der kan optage ubeskårede 4K-videore ved 30p ved at 'downsample' fra 6K-optagelser. Det giver imponerende, detaljerede og mere dynamiske resultater end med 1080p. Det er lidt ærgerligt, at digital billedstabilisering kun virker i Full HD, men hvis du bruger et objektiv med indbygget IS, kommer du ikke rigtig til at savne det.

Selvom X-T200 kan optage 1080p-videoer ved op til 120fps, kan den nye HDR-videotilstand (som kombinerer flere billeder for at forbedre det dynamiske område) kun filme ved op til 60fps. Bortset fra det er X-T200 superlækkert at bruge. Den 3,5-tommer touchskærm er skarp, og kameraet er udstyret med en 3,5 mm mini stereoindgang og USB-C-port. Desværre kan motivsporing ikke bruges til video, men X-T200 er et alsidigt og velegnet vloggingkamera til en virkelig god pris.

9. DJI Action 2 Et unikt, modulært actionkamera med stort vlogging-potentiale Specifikationer Type: Actionkamera Sensor: 1/1,7-tommer Opløsning: 12MP Viewfinder: Ingen Monitor: 1,76-tommer touchskærm Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K/60p Vægt: 64g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Low Stock Læs mere hos Coolshop.dk Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + Lille, modulært design + Lækker skærm + Bredere FOV end GoPro Grunde til at lade være - Overophedning begrænser videolængden - Knapt så god i svag belysning

Der findes ikke mange actionkameraer, der kan måle sig med DJI Action 2. Og hvis du ikke har noget imod at optage relativt korte videoer (ca. 5 minutter pr. klip), så er kameraets lille, modulære design perfekt til vloggere, som er på farten. Hvis du vil se dig selv, mens du optager, skal du gå efter Dual-Screen Combo-pakken, som indeholder et ekstra modul, du kan klikke på basisblokken for at få en frontvendt skærm. Fordelen ved Action 2's modulære design er, at du altid kan fjerne modulerne og gøre det til et bærbart 64g-kamera.

Selvom Action 2 er lille, indeholder kameraet faktisk en større 1/1,7 tommer sensor end GoPro Hero 10 Black, og vi var imponerede over kvaliteten af 4K-videoerne i dagslys. Kameramodulet er også vandtæt ned til 10 meters dybde, men det er vigtigt at huske, at de ekstra moduler som fx touchscreen-modulet ikke er vandtætte uden etui. Kameraet har desværre et par praktiske ulemper som fx brgrænsning på videolængden pga. overophedning, men derudover er Action 2 en god mulighed, hvis du har brug for et vloggingkamera, der er lille, diskret og alsidigt.

10. Olympus OM-D E-M5 Mark III Et fantastisk vlogging-værktøj, der er let og spækket med funktioner Specifikationer Type: Spejløs Sensor: Four Thirds Opløsning: 20.4MP Viewfinder: EVF, 2,36 millioner punkter Monitor: 3-tommervari-angle touchskærm, 1,04 millioner punkter Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K 30p Størrelse, vægt: 125.3 x 85.2 x 49.7mm, 414g Grunde til at købe + Imponerende videospecifikationer + Fantastisk billedstabilisering Grunde til at lade være - Håndgreb kunne være større - Ingen stik til hovedtelefoner

Lad dig ikke narre af retro-looket. Olympus OM-D E-M5 Mark III er et fantastisk vlogging-kamera, der tilbyder den ultimative kombination af god billedkvalitet, let opbygning og et væld af funktioner. Håndgrebet kunne være større, men polykarbonatkonstruktionen gør kameraet 50 g lettere end den metalbeklædte forgænger, og det er helt klart en fordel. 20,4 MP Four Thirds-sensoren (som det har tilfælles med E-M1 Mark II) leverer pålidelig kontinuerlig sporing, og håndholdte optagelser er flotte og jævne takket være klasseførende billedstabilisering.

Du kan optage Cinema 4K ved 24fps og 237Mbps bithastighed er virkelig imponerende. Almindelige 4K-optagelser ved 30fps er fremragende med skønne farvegengivelser og gode detaljer. Derudover kan du filme fuld HD ved op til 120 fps. Det er nemt at filme med den drejelige touchskærm og det lækre udvalg af Olympus-objektiver åbner døren for masser af kreative muligheder. Der er ingen stik til hovedtelefoner, hvilket måske er lidt af et irritationsmoment, men den eftertragtede eksterne mikrofonport er der. Kameraet ligger lidt i den dyre ende, men det er en perfekt løsning som en komplet vlogging-pakke.

Det er lidt en skam, at Canon ikke gjorde EOS M50 Mark II til en større opdatering af forgængeren EOS M50, men det er stadig en god 1080p-mulighed for alle, der lige er startet på deres vlogging-eventyr. De største opdateringer er Eye AF til stillbilleder og video, som fungerer ganske udmærket, og du har mulighed for at optage video i lodret format til fx Instagram.

Den største ulempe ved EOS M50 Mark II er at den på som sin forgænger beskærer 4K-video temmelig meget. Så hvis 4K-videoer er din hovedprioritet, anbefaler vi at du overvejer Canon EOS M6 Mark II i stedet (se længere nede på siden). Men hvis du er ganske tilfreds med at optage 1080p-videoer, så er M50 Mark II en god mulighed takket være kombinationen af en stor 24,1 MP APS-C CMOS-sensor, berøringsskærm, mikrofonindgang og det kompakte design.

12. Fujifilm X-T4 A premium vlogging camera for hybrid shooters Specifikationer Sensor: APS-C Opløsning: 26.1MP Viewfinder: 3,690K punkter Monitor: 3. tommer vendbar skærm, 1620 k punkter Autofocus: 425-point AF Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 15 (mekanisk lukker), 30 (electronisk) Video: 4K ved 60p brugerniveau: Mellemniveau Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Super billedkvalitet + IBIS er et stor plus for videooptagelse Grunde til at lade være - Intet hovedtelefonudgang - Begrænsning af videooptagelse

Hvis videokvalitet er din topprioritet, så er det svært at slå Fujifilm X-T4. Kameraet er en sand allrounder, når det gælder vlogging. Nogle fuldformatkameraer har muligvis bedre dynamisk rækkevidde og højere ISO-ydelse, men der er ikke vanvittig stor forskel, og X-T4 byder på en mindre samlet opsætning, som er perfekt til rejser. X-T4 er et af de bedste hybridkameraer, der findes, og der er sket betydelige forbedringer fra X-T3-modellen som bl.a. indbygget billedstabilisering (IBIS), et større batteri og forbedret autofokus.

Autofokus er hurtig og pålidelig til både stillbilleder og video, men du vil højst sandsynligt vælge at bruge nogle af Fujifilms nyere linser som fx XF16-80mm f4 R OIS for at få de bedste resultater. Kameraet har mikrofonindgang, frontvendt skærm, er vejrbestandigt og du kan optage Cinema 4K-videoer op til 60fps. X-T4 er et fantastisk allround-kamera til vlogging for dem, der vil have et kamera, som kan levere både stillbilleder og videoer.

13. Insta360 Go 2 Et lille, alsidigt vloggingkamera med et meget smart etui Specifikationer Type: Actionkamera Sensor: 1/2,3-tommer Opløsning: 9.2MP Effektiv brændvidde: 11,24mm Viewfinder: Ingen Monitor: Ingen Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 1440p ved 50fps Størrelse, vægt: 68.1 x 48.5 x 26.5mm, 63.5g (Opladningsetui) Dagens bedste tilbud Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Virkelig lille formfaktor + Opladningsetui fungerer som stativ Grunde til at lade være - Ingen visning til indramning - Stabilisering er ikke så god som GoPro

Der er ikke mange kameraer, der kan tilbyde samme vlogging-portabilitet som Insta360 Go 2. Kameraet blev præsenteret som "verdens mindste actionkamera", og det er i stand til at optage detaljerede og dynamiske 1440p-videoer ved op til 50 fps. Billedstabiliseringen er ikke så god som GoPro, men FlowState-softwaren kan stadig udjævne gåbevægelser rimelig godt. Især hvis du behandler dine videoer på din laptop i stedet for Insta360-appen. Der er ingen skærm på selve kameraet, og det kan godt være en dealbreaker for nogle, men du kan bruge appen til forhåndsvisning af videoer.

Det beskyttende opladningsetui er en af de bedste features. Når Insta360 Go 2 er docket vender de to knapper og selve kameraet mod brugeren, og det giver dig den perfekte vlogging-opsætning. Etuiet har små ben, der kan slås ud, og fungere som stativ, samtidig med at du kan bruge etuiet som fjernbetjening til trådløs kamerastyring. Batterilevetiden er 30 minutter, og det kunne godt være bedre. Til gengæld giver mikrofonen på kameraet et anstændigt og klart resultat. Insta360 Go 2 en nem løsning til hurtige videoklip og vlogs, når du er på farten.

14. Panasonic Lumix S5 Et bærbart fullframe-kamera med fremragende videospecifikationer Specifikationer Type: Spejlløs Sensor: Full-frame Opløsning: 24.2MP Viewfinder: EVF, 2,36 millioner punkter Monitor: 3-tommer artikulerende touchskærm, 1,84 millioner punkter Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K/30p Størrelse, vægt: 132.6 x 97.1 x 81.9mm, 714g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Beskeden størrelse og vægt + Fremragende videospecifikationer Grunde til at lade være - Ingen HDMI-port i fuld størrelse - Ikke det bedste autofokussystem

Panasonic Lumix S5 byder på fuldformatydelse i et Micro Four Thirds-kamerahus. Det er et fantastisk hybridkamera til vloggere.

Kameraet er mindre og lettere end GH5, men stadig udstyret med en spejlløs sensor i fuldformat, og så er det meget behageligt at holde. S5 har et omfattende udvalg af knapper og drejeskiver, og som vlogger vil du elske den fuldt venbare touchskærm.

Faktisk har S5 masser at byde på for ihærdige videoskabere. Det kan optage beskårne 4K-videoer ved 60p og ubeskårne 4K ved 30p. Du kan også optage 10-bit 4K internt, men med en maksimal kliplængde på 30 minutter. Derudover understøtter kameraet også V-Log, timelapses, dobbelt integreret ISO og anamorfisk 4K. Den indbyggede billedstabilisering holder dine videoer pæne og jævne, og selvom autofokus stadig er kontrastbaseret, er AF-C-indstillingen snildt i stand til at følge motiver, mens du går og taler.

Den eneste ulempe er, at kameraet har Micro HDMI-port i stedet for fuldformat. Det kan også være en god idé at investere i et ekstra batteri, hvis du skal filme hele dagen. Du får indbygget Wi-Fi og Bluetooth samt et 20-60 mm kit-objektiv, der er perfekt til video. Kort og godt rummer Panasonic Lumix S5 stort set alle de nødvendige elementer for en vlogger.

Canons G7X-serie har længe været populær blandt vloggere, og Mark III har givet den et ekstra kick. Kameraet er udstyret med en god 20,1 megapixel 1-tommers sensor, men nu kan du også få ubeskåret 4K-videooptagelser samt en detalje, der længe har været efterspurgt: et mikrofonstik.

Det betyder, at du kan opnå meget bedre lyd, end du kan med den indbyggede mikrofon, hvis du vil. Derudover kan G7X III også streame direkte til YouTube, som er en fordel i forhold til Sony ZV-1. Nu kan du altså vlogge live, uden at skulle hive din smartphone op af lommen. En anden fantastisk funktion er USB-opladning, som betyder, at du kan oplade dit kamera, mens du er på farten. Det er især praktisk, hvis du vil optage masser af 4K-videoer.

Autofokus er kontrastbaseret og vippeskærmen er mere begrænset. Det er grunden til at G7X Mark III er blevet skubbet lidt længere ned på listen af Sony ZV-1. Til gengæld er kameraet mere overkommeligt og er stadig en fantastisk løsning, hvis du har brug for et godt vloggingkamera i lommestørrelse.

16. Panasonic G100 Et kompakt vloggingkamera med en smart mikrofonopsætning Specifikationer Type: Spejlløs Sensor: Micro Four Thirds Opløsning: 20.3MP Viewfinder: EVF, 3,68M punkter Monitor: 3-tommer artikulerende touchskærm, 1,84M punkter Forbindelse: Wi-Fi, Bluetooth Maksimal videoopløsning: 4K 30p Størrelse, vægt: 115.6 x 82.5 x 54.2mm, 345g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Kompakt design + Videofokuserede funktioner Grunde til at lade være - Mindre sensor - 4K video er beskåret

Panasonic har udråbt dette kamera som "det ultimative vloggingkamera", og nye spirende vloggere vil helt sikkert elske G100's kompakte design. Kameraet er lille og let, og faktisk er det verdens mindste kamera med en artikulerende touchskærm. Og selvom G100 er et lille kamera, er det stadig spækket med videofokuserede funktioner.

Som forventet kan du filme 4K/30p videoer. Dog skal du være opmærksom på, at disse videoer beskæres. Kameraet byder på masser af nyttige værktøjer til sociale medier som bl.a. en videoselfie-tilstand og en dedikeret knap til overførsel af videoer til din smartphone.

Det bedste ved det hele er dog det nye lydsystem. Det er første gang, at Ozo Audio fra Nokia bruges på et spejlløst kamera. Systemet består af 3 mikrofoner, der opfanger lyd, uanset hvor det kommer fra (også bagfra), og du får en utrolig god og klar lyd selv i støjende situationer.

20,3 MP-sensoren giver levende, detaljerede optagelser under de fleste forhold. Det eneste tidspunkt sensoren kæmper lidt, er når du filmer i svagt lys. Selvom billedstabilisering ikke er så glat, som du ville få med en gimbal, er det fem-aksede hybridsystem stadig velegnet til hverdagsoptagelser. Alt i alt er Panasonic G100 en temmelig attraktiv vlogging-mulighed.

Alternativt...

Hvis du leder efter vlogging-tilbehør til din computer, smartphone eller luftvideoer, kan du finde idéer og inspiration her...

DJI OM 4 gimbal Den perfekte vlogging-løsning til din smartphone Specifikationer Type: Gimbal til smartphone Sensor: Ingen Opløsning: Ingen Viewfinder: Ingen Monitor: Ingen Størrelse, vægt: 276 x 119,6 x 103,6mm (udfoldet), 390g Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Brug din eksisterende smartphone + Få jævne videooptagelser + Nem at bruge Grunde til at lade være - Passer ikke til alle telefoncovers - Begrænset kompatibel app

Hvis du ikke har lyst til at investere i et dedikeret kamera til vlogging, men du gerne vil give dine videoer en opgradering, er DJI OM 4 en fantastisk alternativ mulighed.

Du kan bruge den 3-aksede gimbal til at lave flotte, jævne videoer uden rystelser direkte fra din telefon. Det eneste, du skal gøre, er at fastgøre din telefonen ved hjælp af magneter.

En anden fordel er at du kan klappe den sammen, så den er nemmere at transport, og du kan hurtigt tage telefonen ud, hvis du skal bruge telefonen til andre ting som fx et opkald uden at det ændrer for meget ved opsætningen.

Den passer til de fleste telefoner, inklusive store modeller som fx Samsung Galaxy S22 Ultra, men den døjer lidt med tykkere etuier.

Razer Kiyo Pro Det ultimative webcam til siddende streamere Specifikationer Type: Webcam Sensor: 1/2.8 CMOS Opløsning: 2.1MP Effektiv brændvidde: 103/90/80 grader Forbindelse: USB 3.0 Maksimal videoopløsning: 1080p ved 60fps Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Coolshop.dk Grunde til at købe + Super jævne billedhastigheder + Nemt at konfigurere og bruge Grunde til at lade være - Problemer med farver i svagt lys - Forholdsvist dyrt

Hvornår er et webcam mere end bare et webcam? Når det kan tilbyde avancerede egenskaber til seriøse streamere. Kiyo Pro er større end de fleste almindelige webcams. Det består af en kraftfuld sensor og den nødvendige hardware til at optage videoer ved 60 fps. Kiyo Pro minder om et DSLR-objektiv (det har endda en lignende zoomring), og det har ingen fysiske kontroller. Indstillingerne justeres via Razers Synapse-software, og du får 3 forskellige synsfelter at vælge imellem. Klemmebeslaget holder webkameraet i en fastlåst position, men du kan også bruge et stativ, hvis du ønsker mere fleksibilitet.

Selvom kameraet ikke har det integrerede ringlys, som de fleste standardkameraer har, gør den adaptive sensor et fremragende stykke arbejde med at samle lys. Eksponeringen er fantastisk, men hvis du skifter til HDR-tilstand (som begrænser billedhastigheden til 30 fps), får du en bedre balance mellem højlys og skygger. Farvekorrektion kan af og til gå lidt skævt, hvis rummet du filmer i har dæmpede nuancer, men det kan nemt løses. Hvis du leder efter suveræne billedhastigheder og kompromisløs kvalitet, behøver du ikke lede længere.

DJI Mini 2 Til luftvideoer i en liga for sig Specifikationer Anbefalet alder: 12+ Kameraopløsning: 12MP Rækkevidde: 10km Vægt: 242g Batteri: 5200mAh Kontroller: Inkluderet, fungerer med iOS-/Android-smartphone og DJI Fly-app Dagens bedste tilbud Læs mere hos Komplett Læs mere hos Computersalg DK Low Stock Læs mere hos Coolshop.dk Grunde til at købe + Kompakt og praktisk drone + Intuitiv navigation Grunde til at lade være - Ingen ny kamerahardware - Ingen følgetilstand

Nogle gange kan en luftvideo eller cutscene gøre dine vlogs lidt mere spændende end traditionelle videoer. Det er på ingen måde noget, du absolut skal investere i, hvis du lige er startet, men for de mere erfarne vloggere kan en drone være en fantastisk tilføjelse. Den bedste drone til det formål er helt klart den lille DJI Mini 2.

Selvom dronen er lille nok til at ligge i jakkelommen, kan den optage superstabile 4K/30p-videoer og har en forholdsvis god flyvetid på ca. 30 minutter. Du skal dog være opmærksom på, at Mini 2 ikke har følgetilstand, så hvis du leder efter noget, der automatisk følger dig, når du cykler, går eller på anden måde bevæger dig så er en drone som fx DJI Air 2S eller den originale DJI Mavic Mini kombineret med tredjeparts Litchi-app være et bedre valg.

Derudover er DJI Mini 2 en genial lille assistent og tilføjelse til dit vlogging-grej. Den fylder ikke meget mere end et ekstra objektiv i rygsækken.

Læs hele anmeldelsen: DJI Mini 2

Sådan vælger du det bedste vloggingkamera

De bedste vloggingkameraer findes i en lang række former og størrelser, og listen byder på alt lige fra fantastiske webcams til spejlløse kameramodeller. De funktioner, du har brug for, afhænger af, hvad og hvordan du vil filme.

Hvis du fx kører dit helt eget soloshow, foretrækker du nok et kamera med en fleksibel og vendbar touchskærm, som gør det meget nemmere at indramme dine videoer, når du arbejder alene. Hvis meget af dit indhold går ud på, at du taler til kameraet, skal du bruge en ekstern mikrofonindgang for at sikre, at du får den bedste lyd til dit publikum. Pålidelig autofokus sikrer, at dit motiv holdes i fokus, selvom der er bevægelse.

Mange vloggere kan lide at gå eller bevæge sig, mens de taler. Hvis det er din stil, bør du overveje et kamera med indbygget billedstabilisering. Det hjælper med at udglatte enhver rystelse og bevægelse, når du fx går med kameraet, og gør dine videoer meget mere seværdige. Nogle kameraer går et skridt videre med en integreret gimbal som fx DJI Pocket 2. Det modvirker bevægelse på flere akser og holder kameraet i vater.

Stort set alle de bedste vloggingkameraer nu om dage kan som standard filme 4K-videoer. Men det er ikke kun opløsningen, der tæller. Høje billedhastigheder på 120 fps og derover giver dig mulighed for fx at optage fantastiske slowmotionvideoer. Og hvis du bruger efterbehandling, giver 10-bit farvedybde dig større fleksibilitet i redigeringsprocessen.

Hvilken kameratype bruger vloggere? Som du kan se i vores råd ovenfor, afhænger kameratypen af hver vloggers specifikke behov. Mange vloggere foretrækker spejlløse modeller for at få en god kombination af billedkvalitet, ydeevne og fleksibilitet. De bedste spejlløse vloggingkameraer har sensorer i høj opløsning, indbygget billedstabilisering for glattere videoer og mulighed for at udskifte objektiver, så de passer til forskellige videoscenarier. Disse modeller er relativt nemme at håndtere og bære rundt på. De fleste spejlløse kameraer har også porte til eksternt tilbehør som fx mikrofoner, hovedtelefoner og hot-shoe-lys. For andre vloggere er portabilitet det vigtigste. Små kameraer som Insta360 Go 2 giver muligvis ikke fuld kreativ kontrol, men til gengæld er de nemme og praktiske til mere spontane optagelser. Kompakte kameraer som fx Sony ZV-1 er en god mellemvej for mange vloggere. Det byder på god billedkvalitet og manuelle kontrolmuligheder, samtidig med at det snildt kan passe i lommen. Og så er der vloggere, der vælger kameraer, som er specielt egnede til deres optagelsesbehov. Robuste modeller som fx GoPro Hero 10 Black byder på avancerede tilslutningsmuligheder og kan bruges til livestreaming. Derudover kommer kameraet med masser af kreative tilstande i en hårdfør pakke, der gør det nemt at optage vlogs selv under ekstreme vejrforhold. Vloggere, der streamer, mens de sidder stille, foretrækker ofte et webcam i god kvalitet som fx Razer Kiyo Pro. For dem, der leder efter et kamera, der er perfekt til at filme, mens de går og taler, er et kamera som DJI's Pocket 2 et rigtig godt valg.

Hvilken videokvalitet skal du kigge efter?

Uanset hvilken type kamera du går efter, står videokvalitet sandsynligvis højt på ønskeliste. Full HD (1080p) brude være det absolut minimum, men 4K bliver mere og mere almindeligt. Selvom formater med højere opløsning optager mere plads på din harddisk, fremtidssikrer det kvaliteten af dine optagelser lidt mere end Full HD.

Der er også andre specifikationer, du skal være opmærksom på som bl.a. indbygget Wi-Fi til at dele dine vlogs på farten, en fuldt artikulerende eller vendbar skærm, der gør det nemmere at indramme dit ansigt, et indbygget mikrofonstik til at forbedre lydkvaliteten.

Vi har udvalgt 16 topkameraer med forskellige former, størrelser og egenskaber, der passer til forskellige vlogging-stilarter.

Sådan tester vi vloggingkameraer

De vigtigste funktioner for et vloggingkamera er videokvalitet, autofokus, indbygget billedstabilisering og lydegenskaber. Derfor er de disse vigtigste områder, vi fokuserer på i vores test.

For at tjekke videokvaliteten filmer vi med kameraets højeste opløsning og billedhastighed i en række håndholdte scenarier som bl.a. at gå med kameraet, mens vi filmer og taler. På den måde kan vi se, hvordan kameraet håndterer farver, hudtoner, detaljer og rullende lukkeeffekter. Vi tester også optagelser med høj kontrast for at finde ud af, hvor godt autoeksponeringen og hvidbalancen tilpasser sig ændringer i belysningen.

Disse tests er også en god mulighed for at teste vloggingkameraets forskellige autofokus-tilstande (inklusiv Face and Eye AF) samt kvaliteten af billedstabilisering (både elektronisk og mekanisk, hvis tilgængelig). En anden ting, vi tester, og som ofte overses lidt, er de indbyggede mikrofoner. Hvis kameraet har en mikrofonindgang, tester vi det også med en ekstern mikrofon for at kunne sammenligne kvaliteten af interne og eksterne lydoptagelser.

Mange af de nyeste vloggingkameraer byder på yderligere funktioner som fx flade farveprofiler, artikulerende berøringsskærme, indbyggede ND-filtre og, som i Sonys tilfælde, en Product Showcase-funktion, der er perfekt til dem, der kører en YouTube-kanal derhjemme. Hvis de er tilgængelige, tester vi alle disse funktioner for at se, hvordan de klarer sig sammenlignet med deres nærmeste konkurrenter. Til sidst samler vi alle vores forskellige indtryk af kameraets opbygning, kvalitet, design, funktioner, video- og lydkvalitet for at kunne komme med en endelig konklusion.