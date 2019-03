De bedste kompakte rejsekameraer i 2019: 10 kompakte modeller som er gode på farten

Du tager på ferie og skyder en million billeder med din smartphone i håb om, at i det mindst et af dem vil være godt nok som profilbillede. Har vi ikke alle været der?

De fleste smartphones er ikke ret gode til fotografering på stor afstand, og det er lidt for besværligt at slæbe rundt på et stort og tungt D-SLR . Jeg mener, i minimalismens tidsalder forsøger alle at rejse let og holde ting fleksible.

Det er grunden til, at vi har lavet denne liste med de bedste kameraer, der kan give dig en brændvidde som et D-SLR men uden dets vægt. Et virkelig effektivt kompaktkamera kan vise sig at være en ren velsignelse!

Læs vores guide De bedste kompaktkameraer

Dette er, hvad der gør "rejsekameraer" så populære som kategori. De er kompaktkameraer, knap nok større end en peg-og-skyd model men udstyret med kæmpestore 20x eller 30x zoom-objektiver. De er lette at have med sig, men giver et meget større spillerum til at fotografere forskellige slags motiver.

Du får ikke den samme billedkvalitet som med et DSLR eller et spejlløst kamera , for den eneste måde, hvorpå man kan gøre kameraer med et stort zoom små nok til at have i lommen, er ved at bruge en mindre sensor. Men billedkvaliteten er stadig temmelig god og perfekt til at dele med familie og venner.

Hvis du ikke er sikker på, om det er sådan et kamera, du har brug for, så læs vores trin for trin guide; Hvilket kamera skal jeg købe?

Eller læs videre, for her er vores liste over de bedste kompakte rejsekameraer, der findes på markedets lige nu.

Hvis du planlægger at bruge meget tid i poolen eller på stranden, vil du måske også gerne have noget, som tåler lidt flere tæsk. Så bør du tage et kig på vores liste over de bedste vandtætte kameraer og de bedste action-kameraer .

God læselyst.

Godt til prisen: Sony Cyber-shot RX10 III

Et par år gammelt, men kan stadig slå fra sig

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Objektiv: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Monitor: 3.0-inch tilt-angle screen, 1,229K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Stor sensor

Indbygget viewfinder

Begrænset zoom

Ingen touch-skærm

Før vi kigger på listen over de bedste rejsekameraer, vil vi gerne fremhæve et alternativ, som ikke helt passer ind, men stadig er et godt køb. RX100 III fra Sony er et par år gammelt og kostede oprindeligt omkring 10.000 kroner. Men efter der er kommet nye modeller, er den pris faldet drastisk. Ulemper? Zoom-funktionen er ret kort sammenlignet med de andre modeller, men ellers er der stadig meget at sætte pris på. Du får en rimelig 20.1MP 1-inch sensor, og selvom du ikke kan zoome lige så meget ind, har den en hurtig blænde på f/1.8-2.8. Der er desuden en elektronisk pop-up-viewfinder og 4K-video, imens indpakningen er et metalhus af høj kvalitet. Helt klart et kig værd, hvis zoom-funktionen ikke er det vigtigste.

Læs hele anmeldelsen: Sony Cyber-shot RX100 III

De bedste rejsekameraer i 2019

1. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

Det mest avancerede rejse-zoomkamera du kan købe netop nu

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Objektiv: 24-360mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3.0-inch touchscreen, 1,240K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Stor 1.0-tomme sensor

Fin 15x zoom

EVF føles lidt lille

Dyrt

Efter at kompaktkameraer såsom Sony Cyber-shot RX100 V har stjålet rampelyset fra de kompakte rejsezoomkameraer, har Panasonic valgt at beholde størrelsen på huset i de tidligere kameraer i TZ-serien, og i stedet udstyret dem med en meget større sensor. VI så det samme ske med Lumix TZ100 og Panasonic fortsætter i samme spor med TZ200.

Den større sensor giver en meget bedre billedkvalitet, men ulempen er, at objektivet ikke har lige så stor zoom-rækkevidde, som de andre. Når det er sagt, er TZ200 stadig udstyret med 15x zoom, og du får dertil en praktisk indbygget elektronisk viewfinder. Du kan optage video i 4K og med Panasonics 4K-fotomodus kan du fange 8MP-billeder fra flygtige øjeblikke. Dette er det bedste rejsekamera på markedet, selvom det ligger i den dyre ende.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

2. Panasonic Lumix ZS100 / TZ100

Panasonics enestående rejsekamera har en større sensor end resten af serien

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Objektiv: 25-250mm, f/2.8-5.9 | Monitor: 3.0-inch touchscreen, 1,040K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Stor 1.0-tomme sensor

4K-video

Begrænset 10x zoom

Skærmen kan ikke vendes

Før Lumix ZS200 / TZ200 kom til, var Lumix ZS100 / TZ100 vores favorit inden for kompakte rejsekameraer. Som sin nyere artsfælde har den en stor sensor, som giver en meget bedre billedkvalitet, men objektivet har ikke den største zoom-rækkevidde. Når det er sagt, er TZ200 stadig et glimrende kamera udstyret med elektronisk viewfinder, stor touch-skærm, 4K-video, Wi-Fi til overførsel af billeder og nem navigation. Du får desuden en række avancerede manuelle funktioner, herunder mulighed for at optage RAW-billeder. Alt i alt et kraftigt kompakt rejsekamera, som bør friste de fleste, nu prisen er faldet lidt.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic Lumix ZS100 / TZ100

3. Sony Cyber-shot RX100 VI

Sonys lommevenlige kraftkarl

Sensor: 1-inch type, 20.1MP | Objektiv: 24-200mm, f/2.8-4.5 | Monitor: 3.0-inch tilt-angle touchscreen, 921K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 24fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semi-prof

Fremragende ydelse og AF

Elektronisk søger af høj kvalitet

Meget dyrt

Sony revolutionerede premium-kompaktkameraerne med deres originale RX100, idet det var et kamera i lommestørrelse med en stor sensor på 1 tomme. Trodse dette har den begrænsede zoom-rækkevidde på de tidligere modeller betydet, at de ikke har egnet sig særlig godt som rejsekameraer.

Det ændrede sig med RX100 VI – den nye model er nemlig udstyret med et nyt objektiv, der måske ikke helt kan måle sig med rivalerne på zoomlængde med 24-200mm, men som til gengæld kan skilte med en imponerende hurtig blændeåbning. I toppen har RX100 VI også et ganske komplekst autofokussystem, m ulighed for at filme med 24fps og avanceret 4K-video. Det kan være lidt svært at bruge og er temmelig dyrt, men der er ingen andre, som kommer i nærheden, når det kommer til ydelsen.

Læs hele anmeldelsen: Sony Cyber-shot RX100 VI

4. Sony Cyber-shot HX99

Et kamera med 30x optisk zoom, men det går ud over billedkvaliteten

Sensor: 1/2.3-inch, 18.2MP | Objektiv: 24-720mm, f/3.5-6.4 | Monitor: 3.0-inch tilt-ange touchscreen, 921K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Flipbar berøringsskærm

Indbygget EVF

Lavopløst søger

Små knapper

Cyber-shot HX99 er udstyret med 30x optisk zoom (det samme som i Lumix TZ70) og en elektronisk viewfinder i toppen, som kun kommer frem, når du har brug for den. Den er god i kraftigt lys, hvor normale LCD-skærme er svære at se på, men opløsningen er desværre lidt lav. Det til trods er funktionen god.

Sensoren på 18.2MP giver dig bedre billeder end du får med din smartphone, men så er forskellen alligevel ikke større. Vil du have en bedre billedkvalitet, bør du se på modeller med sensorer på 1-tmme, men de har til gengæld ikke lige så imponerende zoom-funktionalitet. Det er desuden rart, at du kan tage billeder i RAW-format, så du har større mulighed i efterbehandlingen.

Læs hele anmeldelsen: Sony Cyber-shot HX99

5. Panasonic Lumix ZS50 / TZ70

Det bedste kamera, hvis budgettet er stramt

Sensor: 1/2.3-inch, 12.1MP | Objektiv: 24-720mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3.0-inch, 1,040K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Fremragende zoom

Manual kontrol og mulighed for raw-billeder

Ingen touch-skærm

Billedkvaliteten kunne være bedre

Panasonics kameraer i ZS/TZ-serien var de første til at byde på kraftig zoom i et rejsekamera og de er forsat førende inden for dette. Lumix ZS50 (Lumix TZ70 uden for USA) er måske ikke den nyeste model i serien, men du får meget for pengene. Vi kan nævne den kraftige 30x zoom, automatisk og manuel kamerakontrol og muligheden for at tage RAW-billeder – en kæmpe bonus for ivrige fotografer, der ønsker at få mest muligt ud af et lille kamera. Lumix ZS50 har desuden fået plads til en elektronisk søger. Det er ikke den bedste på markedet, men den er god i stærkt lys. Kameraet omtales som en schweitzerkniv bland rejsekameraer. Dette skyldes blandt andet den gode brugervenlighed, kvalitet og styring. Der findes mange efterligninger derude, men dette er originalen.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic Lumix ZS50 / TZ70

6. Panasonic Lumix ZS70 / TZ90

Panasonics nyeste kompaktkamera er godt, men dyrt

Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Objektiv: 24-720mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3.0-inch tilt-angle touchscreen, 1,040K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Mange gode funktioner

Touch-skærm

Billedet tværes lidt ud ved høj ISO

Detaljerne forsvinder ved max zoom

Du undrer dig nok over hvorfor Lumix ZS70 (Lumix TZ90 uden for USA) er længere nede på listen end ZS50/TZ70, som er to kameragenerationer ældre. Svaret er enkelt: Springet fra en opløsning på 12MP til 20MP gør, at billedkvaliteten lider i dårligt lys grunden den øgede pixellering. Når det er sagt, ønsker vi muligheden for 4K-videooptagelse og den gode brugerflade hjertelig velkommen.

Skærmen er vældig god og kan flippes ud fra huset, når du skal tage selfies. Kameraet har en indbygget elektronisk søger, som kunne have været bedre, men enkelte konkurrenter i samme prisklasse kan ikke skilte med lignende funktion.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic Lumix ZS70 / TZ90

7. Canon PowerShot SX730 HS

Et slankt kamera med kraftig zoom

Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Objektiv: 24-960mm, f/3.3-6.9 | Monitor: 3.0-inch tilt-angle screen, 922,000K dots | Viewfinder: nej | Kontinuerlig optagelse: 5.9fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder/semi-prof

Fremragende zoom-rækkevidde

Solid byggekvalitet

Ingen viewfinder

LCD i stedet for touch-skærm

Canon PowerShot SX730 HS er en tosidet sag. Den gode nyhed er, at det er velkonstrueret og generelt et godt kamera, med en kort responstid. Hvis du vil have en velfungerende kamera, med stor zoom-rækkekvidde, kan SX730 HS være præcis hvad du leder efter. Den dårlige nyhed er, at dette kamera mangler flere funktioner, som findes hos konkurrenterne, til trods for at det er et af de mest populære produkter af denne type – eksempelvis 4K-video og touch-skærm. Vil du have disse funktioner, må du kigge på noget andet.

Læs hele anmeldelsen: Canon PowerShot SX730 HS

Overvej også...

Skal du på ferie eller være væk i længere tid og er ligeglad med størrelsen og vægten? Så har vi her tre alternativer, som du kan overveje – et DSLR , et spejlløst kamera og et hybridkamera . Alle har de fordele fremfor dedikerede kompakte rejsekammerater, hvis du er forberedt på en større og tungere model. Lad os se på dem...

8. Sony Cyber-shot RX10 IV

Perfekt hvis du vil have kraftig zoom

Sensor: 1-inch CMOS, 20.2MP | Objektiv: 24-600mm, f/2.4-4 | Monitor: 3.0-inch tilt-angle touchscreen, 1.44m dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 24fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semi-prof /Expert

Super sensor

Zoom-objektiv af høj kvalitet

Dyrt

Menusystemet kunne være bedre

Kan du lide ideen i et alt-i-ét-kamera med en kvalitetssensor, men ønsker længere zoom-objektiv? SÅ kan et hybridkamera være svaret, og Sony Cyber-shot RX10 IV er det bedste du kan få. RX10 IV har et stort 24-600mm f/ 2,4-4-zoom-objektiv, bygget på RX10 III, og et kraftigt forbedret AF-system, som nu lever op til standarden på resten af kameraet. 1-tommer 20.1MP-sensoren giver et fremragende detaljeniveau. Produktet er vældig poleret og det føles som om du holder et spejlreflekskamera i hænderne. Kameraet har en lys og kraftig elektronisk søger og mulighed for at optage 4K-video med op til 24fps. Det er i sandhed imponerende.

Læs hele anmeldelsen: Sony Cyber-shot RX10 IV

9. Nikon D3500

Nikons begynder-DSLR er et godt rejsekamera, hvis det kombineres med et godt zoom-objektiv

Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Objektiv: Sælges seperat | Monitor: 3.0-inch screen, 921,000 dots | Viewfinder: Optical | Kontinuerlig optagelse: 6fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Let at bruge

God billedkvalitet

Ingen touch-skærm

Ingen 4K-video

Nikon D3500 er vores favorit bland de rimelige spejlreflekskameraer akkurat nu. Den store 24,2 MP APS-C-sensor leverer en højere kvalitet end de fleste andre på denne liste, imens batteriet, som kan holde til 1550 billeder på en opladning, er godt at have med på farten.

Det skal siges, at du ikke får samme overflod af funktioner, men D3500 er meget enkelt at bruge (især for dig, som aldrig har brugt et spejlreflekskamera før) og det er tilmed ganske kompakt.

Kameraet er ofte bundlet med et 18-55mm objektiv, som er ganske begrænset til rejser, så du bør investere i et længere zoom-objektiv, som eksempelvis Tamrons 18-400-mm f/2.3-7.6 Di II VC HLD . Beskæringsfaktoren på APS-C-sensoren betyder, at objektivet i praksis bliver til et 27-600mm-objektiv, som vil gøre sig godt til de fleste motiver. Samtidig kan du altid skifte til et hurtigt fastobjektiv , når du vil tage mere kreative billeder med kort fokusdybde.

Læs hele anmeldelsen: Nikon D3500

10. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Dette smarte spejlløse kamera kan udstyres med nogle lækre objektiver

Sensor: Micro Four Thirds, 16.1MP | Objektiv: Sælges seperat | Monitor: 3.0-inch tilt-angle touchscreen, 1,037,000 dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 8.6fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder

Kompakt størrelse

Glimrende viewfinder

Kun 16.1MP-opløsning

Batterilevetiden kunne være bedre

Olympus har forbedret og raffineret en af vore favoritter blandt de spejlløse kameraer på markedet, for at gøre det til et endnu mere fristende valg for både nybegyndere og entusiaster. Her får du en micro 4/3-sensor (som fylder omtrent det halve af en APS-C-sensor) hvilket betyder, at billedkvaliteten ikke helt kan måle sig med rivaler som D3400, men forskellen er alligevel relativt lille og samtidig bedre end andre typiske rejsekameraer. Valget af sensor sikrer desuden, at objektiverne kan være så kompakte og lette som kameraet selv.