Bedste kameraer til fotografering af dyreliv i 2022: vores topvalg fra Canon, Nikon og flere

Leder du efter det bedste kamera til fotografering af vilde dyr? Det er en vanskelig opgave med mange variabler, men heldigvis er vi her for at hjælpe. Vores detaljerede guide nedenfor er baseret på utallige timers test ude i marken, hvilket betyder, at vi kan hjælpe med at besvare alle de store spørgsmål. Har du for eksempel brug for et full-frame kamera til fotografering af vilde dyr? Er crop-sensor bedst? Og hvor mange billeder i sekundet har du brug for? Læs videre for at få alle svarene.

Vi har gennemgået hvert nyt kamera med udskiftelige objektiver på markedet, men kun en håndfuld er virkelig fremragende, når det kommer til fotografering af vilde dyr. Vi har taget alt i betragtning - fra antallet af autofokuspunkter og batterilevetid til professionelle bekymringer såsom dobbelte hukommelseskortpladser og trådløs billedoverførsel. Vi har også taget os den frihed at foreslå et par objektiver, der passer godt til de forskellige kameraer.

Ja vi har faktisk taget alt ved kameraerne i betragtning på denne rangerede liste over de bedste kameraer til fotografering af dyreliv. Så uanset om du ønsker at tage dine første skridt som fotograf af vilde dyr, eller du er godt og grundigt bidt af det allerede og ønsker at opgradere dit nuværende udstyr, så vil der være noget her på listen for dig.

Sådan vælger du det bedste kamera til dig

Sammen med sport er naturfotografering den genre, der stiller de største tekniske krav til et kamera. Dyrelivsmotiver er ofte små, tilbageholdende fotomotiver, hvilket betyder, at autofokus nøjagtighed og hastighed er helt afgørende. Du er garanteret, at dine motiver vil dukke op på overraskende steder, så et kamera, der hurtigt kan registrere et motiv og drive objektivets autofokus til den rigtige afstand, er yderst vigtigt.

Du vil også gerne have et kamera, der tilbyder god kontinuerlig optagelse. Dette er ikke noget, du har brug for absolut hele tiden, men når du skal fotografere dyr, der hopper, eller er i gang med anden fodrings- og jagtadfærd, er det at være i stand til at tage et dusin billeder i sekundet – og i nogle tilfælde endda mere – utroligt nyttigt. Ja, timing er alt, men nogle gange kan det give lige så spektakulære resultater at holde udløserknappen nede og håbe på det bedste.

(Image credit: Canon)

Og der er mere. Hvis du vil skyde dyreliv i regioner som Nordeuropa, er vejrforsegling af afgørende betydning, da du ikke ønsker at en regnbyge skal afholde dig fra at komme ud og skyde billeder. Ting, du skal være opmærksom på, omfatter vejrforseglede knapper og koblingsudstyr, samt tætning mellem objektiv og kamerahus. For dem, der begiver sig ud på mere vidtstrakte eventyr, vil støvforsegling også spare dig for et par reparationsregninger. Den bedste form for kamerabeskyttelse er som altid forsikring.

Der er et par andre ting at overveje. Hvis du er på vej ud på en enestående tur, kan du overveje et kamera med to hukommelseskortpladser. Dette giver en smule ro i sindet - hvis et kamera skriver hvert billede til to hukommelseskort på én gang, gør det ikke noget, hvis et mislykkes midt i optagelsen. Du kan også overveje et kamera med integreret Wi-Fi, som kan give dig mulighed for at sende billeder til din telefon og derefter videre til internettet uden at tilslutte til en hukommelseskortlæser eller en bærbar computer.

Bedste kamera til fotografering af dyreliv i 2022:

(Image credit: Future)

1. Canon EOS R3 Bedst på alle måder, bortset fra for dit budget Specifikationer Sensor : Full-frame Opløsning: 24MP Viewfinder: 5,760K dots Monitor: 3.2-tommer vari-angle touchscreen, 4,200K dots Autofokus: 4,779-point AF Brugerniveau: Professionel Grunde til at købe + Fantastisk billedkvalitet + Super computer processing power Grunde til at lade være - De fleste vil bruge en brøkdel af R3'ens power - Dyrt selv for professionelle

Hvad sker der, når du laver det vildeste, penge-betyder-ikke-noget spejlløse kamera, der endnu er set? Canon har svaret, og EOS R3 er resultatet.

Kameraets styrker, når det kommer til fotografering af vilde dyr, er utallige; EOS R3's kontinuerlige billedhastighed på 30 fps begrænser i høj grad din mulighed for at komme med undskyldninger for at misse et billede, og dets reaktioner, når det kommer til autofokus, skal ærlig talt ses, før du ville tro på det. Bil-, dyr- og personprioriteret autofokus betyder, at du ikke længere behøver at vælge et bestemt autofokuspunkt og vente på at dit motiv dukker op.

Vi har testet EOS R3, såvel som de mindre EOS R5 og EOS R6, i en række udfordrende autofokus-situationer, og resultaterne skal ses for at blive troet på. Det handler ikke kun om stillbilleders præstation; EOS R3 er også absolut fantastisk, når det kommer til video. Det kan optage ultra-skarp video op til 6K RAW; eller 4K i 4:2:2 10-bit. For filmskabere af vilde dyr er slowmotion også en mulighed; op til 120 fps i Ultra HD.

Vil du have mere? Det er bygget som en tank, det er vejr- og støvforseglet, har både SD- og CFExpress-slots, alle de brugerdefinerede tilstande, du nogensinde kunne ønske dig, og kompatibilitet med Canons legendariske, men dyre RF-mount objektiver.

Læs hele anmeldelsen: Canon EOS R3 (på engelsk)

Den perfekte partner: Canon RF 800mm F5.6L IS USM

Hvis du køber EOS R3, skal du parre det med et lige så kompromisfrit objektiv, som Canons RF 800 mm F5.6L IS USM. Det er alt, hvad en naturfotograf kunne ønske sig.

(Image credit: TechRadar)

2. Sony A9 II Bedst til stillbilleder Specifikationer Sensor : Full-frame Opløsning: 24.2MP Viewfinder: 3,686K dots Monitor: 3-tommer vari-angle touchscreen, 1,440K dots Autofokus: 693-point AF Brugerniveau: Professionel Grunde til at købe + Fantastisk billedkvalitet + Linsebibliotek af høj kvalitet + Skøn ergonomi Grunde til at lade være - Dårlige videofunktioner - Viewfinder er overgået af rivaler

Vil du tage bedre dyrelivsbilleder? Og er du ikke alt for bekymret over de nyeste og bedste videotilstande? Så kunne Sony A9 II være noget for dig. Vi vil ikke fornærme dig (eller Sony) ved at beskrive dette dyre kamera som 'basic', men der er ingen tvivl om dets stillbilleder-fokus.

Det hele handler om ydeevne. Du får hastigheder på 10 fps ved at bruge dets mekaniske shutter, der stiger til 20 fps, når du bruger den lydløse elektroniske shutter, kombineret med en imponerende autofokusydelse. Kameraet låser sig fast til sit motiv og derefter skyder det kontinuerligt et udbrud af skarpe, 24,2 MP filer. Autofokus er på næste niveau: 693 phase-detection points, herunder dyre- og menneskeprioritet AF, og en næsten uhyggelig grad af præcision betyder, at du vil være i stand til at få mest muligt ud af selv de mest flygtige møder med vilde dyr.

Videooptagelse? Det er ikke på samme niveau som andre kameraer til denne pris. Du får selvfølgelig 4K, men med et relativt begrænset udvalg af billedhastigheder. Hvor andre understøtter overdrevne slowmotion-optagelser, vil A9 II give dig op til 100 fps (PAL) ved kun Full HD i stedet for 4K.

Billedkvaliteten er spektakulær. Ligesom de fleste af kameraerne her på listen, har Sony undgået stratosfæriske megapixeltællinger, og det betyder, at A9 II tager flotte, rene billeder ved overraskende høje ISO'er takket være den lavere pixeltæthed.

Læs hele anmeldelsen: Sony A9 II (på engelsk)

Den perfekte partner: Sony FE 200-600mm F/5.6-6.3 G OSS

De, der køber fra Sonys økosystem af udskiftelige linser, har nogle strålende kvalitetsmuligheder, når det kommer til objektiver. Hvis du hellere vil 'go big than go home', så tag et kig på Sony 500mm f/4 G SSM. Hvis du gerne vil spare lidt, kan du undersøge Sony FE 200-600mm F/5.6-6.3 G OSS, som er lidt langsommere end 500 mm prime (f/6.3 ved det længste zoom), men et superskarpt stykke gear, der stadig inkluderer optisk billedstabilisering til en mere rimelig pris.

Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

(Image credit: Future)

Kan du huske DSLR'er? Vi laver sjov: der er masser af liv tilbage i dem endnu, men disse old-school designs begynder at bevæge sig i samme retning som fossilbrændstofbilen.

Men, indtil de bliver begravet for altid, er der masser af fremragende modeller derude, som tilbyder dyrelivsfotografer nogle virkelig tiltalende muligheder. Her kommer Canon EOS 90D ind i billedet, et tre år gammelt DSLR fra Canon med – gisp – spejlmekanisme og en optisk søger. Især sidstnævnte er ingen dårlig ting - i kameraer til denne pris lider den digitale viewfinder opløsning ofte, men det er naturligvis ikke et problem her.

Der er meget at kunne lide her. For det første optager det med 10 fps, hvilket er ret imponerende. Og selvom dets 45 cross-type autofokuspunkter ikke lyder imponerende sammenlignet med mange andre, var autofokus på 90D stadig hurtigt og præcist i vores test, selv i dårligt lys. Og selvom crop-frame sensoren måske mangler appellen fra full-frame kameraer, anvender det en 1,6x multiplikator til brændvidden af ethvert objektiv, hvilket giver dig større rækkevidde fra kortere objektiver.

Billedkvaliteten er god – dette er et kamera med relativt høj opløsning, hvilket betyder, at de 32,5 millioner pixels sidder ret tæt sammen på den lille sensor, med en samtidig indvirkning på billedkvaliteten, når først du begynder at skubbe ISO'en op. Du vil helt sikkert være i stand til at kende forskel på dette og meget dyrere full-frame spejlløse muligheder, men det giver bedre værdi for ikke-professionelle.

Læs hele anmeldelsen: Canon EOS 90D (på engelsk)

Den perfekte partner: Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

Canon har en af de mest modne objektivplatforme, der findes, og selvom EOS 90D ikke er kompatibel med de nyeste og bedste RF-fatningsobjektiver, fungerer det med både EF- og EF-S-objektiver. Vores valg ville være Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM; i disse dage en 'oldie but goodie' givet at den kom for 11 år siden, men den er stadig skarp, zoomet, hurtig til at fokusere og lyser i en skygge over 1kg.

(Image credit: Future)

4. Olympus OM-D E-M1X Bedst for hastighed Specifikationer Sensor: Micro Four-Thirds Opløsning: 20.4MP Viewfinder: 2,360K dots Monitor: 3-tommer vari-angle touchscreen, 1,037K dots Autofokus: 121-point AF Brugerniveau: Avanceret amatør Grunde til at købe + Superladet kontinuerlig optagelse + Yderst bærbar + Masser af rækkevidde Grunde til at lade være - Støj ved relativt lave ISO'er - AF-sporing kan nemt miste motivet

Hvor er du parat til at gå på kompromis? Hvis du er glad for at bruge en masse penge, er der ingen tvivl om, at et full-frame spejlløst kamera vil give dig det bedste fra alle verdener – utrolig billedkvalitet, lynhurtig ydeevne og fantastisk autofokus.

Olympus OM-D E-M1X er helt sikkert en kandidat til det værste produktnavn inden for moderne fotografering. Men ignorer det - der er utrolig meget kraft her på tilbud til en fornuftig pris. Det kan tage op til 18 billeder i sekundet, hvilket giver kontinuerlig optagelse af op til 287 rå billeder eller ubegrænsede JPEG'er. Men det stopper ikke her. Hvis du er parat til at ofre mid-burst-autofokus og auto-eksponering, kan du gøre brug af E-M1X's 60fps burst-tilstand – det er rå optagelse i fuld opløsning med en spektakulær hastighed. Der er også Pro Capture-tilstand, hvor et halvt tryk på udløserknappen begynder at buffere op til 35 billeder, som derefter gemmes på kortet, når du trykker helt på knappen. Det gør det lettere at forudse handling.

Der er også andre pro-funktioner. Twin card slots reducerer virkningen af kortfejl, mens IPX-1 miljøforsegling betyder, at du kan fortsætte i støvede, våde og kolde omgivelser. Designet i fuld højde betyder, at det nederste portrætgreb kan rumme to batterier. Et sidste plus til fotografer af dyreliv er den lille sensor, som giver en 2x multiplikationsfaktor til hver linse, du sætter på; så en 300 mm bliver til en 600 mm og så videre. Alt dette i en krop, der vejer under et kilo.

Hvilket bringer os til kompromiserne. Grunden til, at E-M1X har en så dramatisk indflydelse på brændvidden, er, at sensoren er lille - halvt så stor som den, der findes i full-frame-kroppe, hvilket betyder, at fotografering med høj ISO lider. Hvis du er glad for at give afkald på nogle af E-M1X's mere spektakulære funktioner med høj billedhastighed, vil du finde kameraer med større sensor andre steder – men hvis du er sikker på, at du vil arbejde ved lavere ISO'er, vil du have svært ved at finde denne form for præstation uden at bruge en formue.

Den perfekte partner: Olympus 300mm f/4 IS Pro

Olympus laver en række førsteklasses objektiver, som vil yde retfærdighed til stort set ethvert emne. For dyrelivstyper er Olympus 300 mm f/4 IS Pro et spektakulært valg – at 300 mm brændvidde rent praktisk er 600 mm, mens integreret billedstabilisering hjælper med at få mere stabile billeder. Det er dyrt, men skarpt og fabelagtig bygget, hvilket gør det til en god partner til den næsten bombesikre E-M1X.

Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm 1:4.0 IS Pro

(Image credit: Future)

5. Sony RX10 IV Bedst for størrelse og enkelhed Specifikationer Sensor: 1in-type Opløsning: 20.1MP Viewfinder: 2,359K dots Monitor: 3-tommer vari-angle touchscreen, 1,440K dots Autofokus: 315-point AF Brugerniveau: Amatør Grunde til at købe + Utrolig bærbar + Meget fleksibel brændvidde + Støv- og fugtafvisende Grunde til at lade være - Dyrt - Bedre billedkvalitet andre steder

Lad os få det åbenlyse af vejen: RX10 IV er dyrt, især for et bridge kamera. Før du springer dette afsnit over i afsky, så lad os tage et kig på de mange grunde til, at RX10 IV fortjener at være på denne liste. For det første har det faste objektiv nogle virkelig imponerende specifikationer: 24-600 mm, med et blændeområde på f/2.4-f/4, der gør det ekstremt fleksibelt og ret lyst.

Når du tænker på vægten og omkostningerne, du skal give for at kunne rumme et 600 mm f/4 på et Micro Four Thirds-kamera (meget mindre en APS-C eller full-frame model), er Sonys totalvægt på kun 1,1 kg er virkelig imponerende og dybt overbevisende for fotografer, der ikke ønsker at belaste sig selv med flere objektiver.

Som om det store objektiv ikke var nok gode nyheder, er der mere til ivrige fotografer af dyreliv her. RX10 IV's maksimale kontinuerlige hastighed er 24fps; det kan skyde rå for bedre dynamisk rækkevidde; og dets 315-punkts autofokus, selvom det ikke helt er det sidste ord i autofokuspunkts billeddækning, er ret godt. Den ydeevne kommer fra Sonys BIONZ X-billedprocessor, som også er i Alpha A9. Integreret billedstabilisering skulle hjælpe med at få skarpe billeder ved 600 mm.

Rammen er en magnesiumlegering, og det er støv- og fugtafvisende, hvilket burde give dig selvtillid til at fortsætte med at fotografere, når vejret er dårligt. For et bridge kamera er det stort; for et DSLR med et 600 mm objektiv er det lille. I dette firma passer det helt sikkert som et praktisk, letvægts alt-i-ét-kamera og drager fordel af et stort, komfortabelt håndgreb, der ofte glemmes af andre mindre bridge kameraer.

Billedkvaliteten er tiltalende snarere end superlativ, hvilket ikke er overraskende i betragtning af RX10 IV's relativt lille sensor, men hvis du kan holde dine billeder under ISO 6400 og dine printstørrelser under kontrol, vil du finde RX10 IV i stand til at skabe nogle virkelig fremragende resultater.

Læs hele anmeldelsen: Sony RX10 IV (på engelsk)

(Image credit: Future)

6. Sony A7 Mark IV Perfekt til en blanding af stillbilleder og video Specifikationer Sensor: Full frame Opløsning: 33MP Viewfinder: 3,686K dots Monitor: 3-tommer vari-angle touchscreen, 1,036K dots Autofokus: 759-point AF Brugerniveau: Professionel Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Høj opløsning sensor + Fantastisk autofokus + Fantastisk EVF Grunde til at lade være - Beskåret 4K-video Kompromitteret - kontinuerlig optagelseshastighed

Sony gør sig en fortjent tredje optræden på denne liste, denne gang med A7 IV. Det er en utrolig allrounder: 33 megapixel giver kameraet masser af opløsning, BIONZ XR-processoren gør det muligt for at skyde med op til 10fps, og dets 759-punkts autofokus gør sig usædvanlig nyttigt, når det kommer til at reagere hurtigt – vi fandt det utroligt præcist i vores test.

3.686-pixel EVF er et glimrende eksempel af sin type, med en 120Hz opdateringshastighed, der er bedre i stand til at spore motiver i bevægelse end sin forgænger.

Som en all-rounder tikker A7 Mark IV mange bokse, men det er sjældent at finde en allrounder uden kompromiser, så vi bør nok nævne, at den 10fps kontinuerlig hastighed ikke vil fungere med ukomprimerede rå filer; kun JPEG'er og Sonys komprimerede raws. Dets 4K-videotilstand er beskåret – selvom du kan optage 10-bit, 4:2:2 S-log-optagelser med en astronomisk bithastighed på 600 Mbps, hvilket kompenserer en smule for det.

Billedkvaliteten er derimod fremragende. Du får brugbare resultater ved op til ISO 6400 og ret anstændige billeder endnu højere end det - virkelig imponerende for et kamera med så højt et megapixelantal.

Hvis du skal fotografere dyreliv og intet andet, er der bedre kameraer derude; vi kommer straks til at tænke på Canons EOS R6. Men hvis du forsøger at ramme det søde punkt mellem videoydeevne, kontinuerlig optagelse, opløsning og billedkvalitet, kan A7 IV godt være kompromiset værd.

Læs hele anmeldelsen: Sony A7 IV (på engelsk)

Den perfekte partner: Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS

Leder du efter et all-round objektiv til dit all-round kamera? Tillad os at anbefale FE 100-400 mm G Master super-telefoto-zoom-objektivet, et 4x superteleobjektiv, der kun vejer 1,4 kg, inkluderer optisk stabilisering og vidåbne blænder på f/4,5 i den brede ende og f/5,6 zoomet ind. Det mangler den stejle indlæringskurve (og pris!) som et dyrelivsfokuseret primeobjektiv, hvilket gør det til et godt objektiv at starte med.

Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS

(Image credit: Future)

7. Nikon Z6 II Bedst til Nikon spejlløse fans, der ikke har råd til Z9 Specifikationer Sensor: Full frame Opløsning: 24.5MP Viewfinder: 3,690K dots Monitor: 3.2-tommer vari-angle touchscreen, 2,100K dots Autofokus: 273-point AF Brugerniveau: Professionel Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Fantastisk billedkvalitet + Fremragende in-body billedstabilisering + Meget hurtig burst-tilstand Grunde til at lade være - Display, der kun kan vippes

Det er robust, det er hurtigt, det understøtter en lang række fremragende objektiver - der er meget at kunne lide ved Nikons spejlløse kameraer.

Den originale Nikon Z6 var en af vores foretrukne spejlløse DSLR'er, og Mark II indtager positionen. Der er mange ligheder mellem de to - denne har en 24,5 MP-sensor, men Nikon har tilføjet en anden billedprocessor, hvilket giver Z6 II et par Expeed 6-processorer for øget båndbredde. Det gør sig gældende, når det kommer til fotografering af vilde dyr – den højeste kontinuerlige hastighed er 14 fps. Du får også en fantastisk autofokus-ydeevne – 273 punkter inklusiv registrering af mennesker og dyr, hvilket reducerer dine undskyldninger for at misse et billede.

Der er også et par pro-funktioner inkluderet her - ikke mindst tilføjelsen af et ekstra hukommelseskortslot, samt en magnesiumlegering, der er forseglet mod støv og fugt. Du vil også sætte pris på in-body image stabilization system (IBIS), som gav os mulighed for at optage meget lange eksponeringer håndholdt. Nyttigt til de hvirvlende atmosfæriske billeder af dyreliv.

Billedkvaliteten er fremragende – du får lidt mere opløsning, end du gør med Canon EOS R6, hvilket er nyttigt, hvis du skal beskære dine billeder, eller hvis du er fan af store udskrivninger.

Læs hele anmeldelsen: Nikon Z6 II (på engelsk)

Den perfekte partner: Nikon Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

Nikon har gjort det godt, når det kommer til Z-seriens S-Line-objektiver, så lad os anbefale Z 100-400 mm f/4.5-5.6 VR S. Det er et uhyggeligt, om end dyrt, objektiv, der giver dyreliv skydere på alle niveauer oplever en fremragende blanding af fleksibilitet, rækkevidde og lysstyrke takket være det relativt store f/4.5-5.6 blændeområde.

Nikon Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

(Image credit: Future)

Hvis du leder efter et Nikon DSLR til fotografering af vilde dyr, har du et svært valg for dig – dette kamera eller D7500. De er begge DSLR'er med den samme opløsningssensor; D500 optager 10 fps; D7500 8fps. D500 har flere autofokuspunkter (153 til D7500s 51). De er begge vejrforseglet.

I sidste ende er D500 et lidt bedre valg for pengene til en dyrelivsfotograf. To ekstra billeder i sekundet lyder måske ikke af meget, men det gør en forskel, når det kommer til at fange virkelig actionfyldte sekvenser – samme gælder for de ekstra autofokuspunkter.

Vil du gerne have det endnu bedre med din beslutning? Så læs med, D500 er et fremragende bygget, vejrforseglet kamera, der bærer hele Nikons legendariske dygtighed, når det kommer til at bygge førsteklasses kameraer til professionelle. Dets autofokussystem er positivt fremragende, selvom det mangler næste generations funktioner fra spejlløse kameraer - vi tænker især på ansigts- og dyregenkendelse.

Billedkvaliteten er fremragende - fantastisk farvevidenskab er gift med et nøjagtigt målesystem og meget velkontrolleret støj. Vi så meget gode resultater op til ISO 12.800. Læg dertil det faktum, at beskæringssensoren giver dig en multiplikationsfaktor på 1,5x for ethvert objektiv, du bruger - hvilket gør alle dine linser væsentligt længere - og dette er et godt valg for dyrelivsfotografer.

Læs hele anmeldelsen: Nikon D500 (på engelsk)

Den perfekte partner: Nikon AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

Her har vi en godbid til dig. Hvis du lige er begyndt med naturfotografering, kan du næsten ikke gøre det bedre, når det kommer til objektiver, end AF-S NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR. Det er et specialobjektiv – med 200 mm i den brede ende er det ikke så brugbart til familiesammenkomster eller portrætter, men med sit 2,5x zoomforhold, konstant f/5,6 blænde og integrerede billedstabilisering (Nikon kalder det Vibration Reduction), er det en fleksibel partner til dit nye kamera. Det er også relativt overkommeligt, meget skarpt og forholdsvis let med 2,3 kg.

Nikon AF-S 500mm f5.6E PF ED VR

Hvad er de bedste indstillinger til fotografering af vilde dyr? At finde ud af, hvordan man sætter et kamera op til fotografering af vilde dyr kræver lidt erfaring og, tør vi mon sige det, et par forsøg og fejl, men vi kan hjælpe med at få dig i gang. Vi vil foreslå, at du skyder i rå tilstand, hvis det er muligt. En raw file er de data, der er indsamlet af dit kameras sensor og intet andet - derimod har en JPEG en omgang behandling og komprimering påført. Resultatet er, at en JPEG-fil er nemmere at bruge direkte fra kameraet, og den vil se bedre ud takket være behandlingen, samt at den er mindre. Men en rå-fil vil have mere dynamisk rækkevidde - det vil sige, områder med lyse highlights og mørk skygge vil have flere data i sig, hvilket giver dig mulighed for at justere dit fotos eksponering med mere breddegrad, end det kunne modstå, hvis det allerede var behandlet og komprimeret. Den største enkeltstående ulempe er filstørrelsen - forvent at en rå fil er flere gange større end selv de mindst komprimerede JPEG'er, så du skal bruge et større hukommelseskort og en harddisk for at tage det samme antal billeder. Hvilken målemetode er bedst til fotografering af vilde dyr? Det ligetil svar er, "hvad end der giver dig den eksponering, du ønsker", men vi er glade for at give dig noget lidt mere teknisk. Metering, eller lysmåling, beskriver, hvordan dit kamera måler lysstyrken af scenen foran det. Forskellige producenter bruger lidt forskellige udtryk til at beskrive forskellige lysmålingstilstande, men stort set alle kameraer med udskiftelige objektiver vil tilbyde average, centre-weighted og spot metering. Average metering gør det muligt for kameraet at se på hele billedet, tage et gennemsnit af lysstyrkeområdet over hele scenen og derefter optage en eksponering, der ligger halvvejs (omtrent) mellem de lyseste og mørkeste punkter. Dette er en usædvanlig enkel målemetode at bruge, når du optager en scene, der er jævnt oplyst. Hvis du har et motiv mod en særlig lys eller mørk baggrund, kan du dog opleve, at gennemsnitsmåling er unøjagtig, hvilket er her, at centre-weighted og spot metering kommer ind i billedet. De minder om hinanden – spot metering aflæser lysstyrken fra midten af billedet og vil bruge det som den gennemsnitlige lysstyrke for hele scenen. Hvis du måler fra en mørk baggrund, og dit motiv er lysere, vil det vise sig at være overeksponeret og omvendt. Resultatet? For vanskelige, små motiver - især dem mod lyse baggrunde (tænk sne, men også fugle i flugt mod grå himmel), er spot metering og lidt erfaring vejen, du skal tage. Bliv ikke afskrækket, hvis din første oplevelse med centre-weighted og spot metering er skuffende - et par mistede eksponeringer er absolut normalt og en del af din værdifulde læring.

(Image credit: Canon)

Sådan tester vi dyrelivsfotograferingskameraer

At købe et kamera til fotografering af vilde dyr er en stor investering, så hvert kamera i denne guide er blevet testet grundigt af os. Vi fokuserer på test i den virkelige verden, herunder skydning af en række forskellige dyr, sammen med standardiserede tests for faktorer som ISO-ydeevne.

Til at starte med ser vi på kameraets design, håndtering og kontroller for at kontrollere, om det er egnet til fotografering af vilde dyr. Når vi tager det med ud på en optagelse, bruger vi det både håndholdt og på et stativ for at få en fornemmelse af, hvor dets styrker ligger, og teste dets opstartshastighed.

Når det kommer til ydeevne, bruger vi et formateret kort til at skyde i både rå og JPEG. Til burst shooting tests indtaster vi vores almindelige testindstillinger (1/250 sek., ISO 200, kontinuerlig AF) og optager en række billeder foran et stopur for at se, om det lever op til de påståede hastigheder. Vi vil også se på, hvor hurtigt bufferne rydder, og gentage testen for både rå- og JPEG-filer.

Under forskellige lysforhold tester vi også kameraets forskellige autofokus-tilstande (inklusiv Animal Eye AF, hvis tilgængeligt) i enkeltpunkt-, område- og kontinuerlig tilstand. De test, vi kører, er normalt i forhold til kameraets brugerniveau – for begyndermodeller tager vi dem med til den lokale zoologiske have, men for pro-modeller med mere avancerede vildtfotograferingsfunktioner tager vi dem med en dag ud i et fugleskjul.

Hvis kameraets rå filer understøttes af Adobe Camera Raw, behandler vi også nogle testbilleder for at se, hvordan vi kan skubbe områder som skyggegendannelse. Og vi vil også teste dets ISO-ydeevne på tværs af hele området for at få en fornemmelse af de niveauer, vi gerne vil skubbe kameraet til.

Batterilevetiden er testet i den virkelige verden, da vi bruger kameraet i løbet af dagen med skærmen indstillet til standardindstillingerne. Når batteriet når nul, tæller vi antallet af billeder for at se, hvordan det er i forhold til kameraets CIPA-rating. Til sidst tester vi kameraets videofærdigheder ved at optage nogle testoptagelser ved forskellige billedhastigheder og opløsninger sammen med den ledsagende app.

Derefter tager vi alt, hvad vi har lært om kameraet og tager dets pris i betragtning for at få en fornemmelse af den værdi for pengene, det giver, før vi når vores endelige dom om, hvorvidt det fortjener en plads på vores liste over de bedste kameraer til fotografering af vilde dyr.