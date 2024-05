Et AI "poesi-kamera" laver digte i stedet for fotos

Et fejende blåt lys fylder udsigten,

Sletter fjerne solbeskinnede minder.

Forsigtige fingre danser på tasterne,

Omgivet af krus, stablet papirer og sammenfiltrede opladningskabler.

Her bor et kaotisk sind

Hvis jeg havde taget et "foto" med det spændende "poesi-kamera", kunne dette være et eksempel på det øjebliksbillede, det kunne skabe. Digtet bliver printet ud af kameraet - tekst på et lille stykke papir - i stedet for et printet foto, der viser mit hjemmekontor - et lidt rodet skrivebord.

Det kan godt ligne et Fujifilm Instax instant kamera , men poesi-kameraet bruger i stedet AI til at omdanne det, det ser gennem linsen (et Raspberry Pi kameramodul), til et kort digt, en sonet eller et haiku. Det er i bund og grund en omvendt AI-billedgenerator, billede-til-tekst om man vil, der bruger AI til at sammensætte ord fra et øjeblik i den virkelige verden.

Skaberne Kelin Carolyn Zhang og Ryan Mather beskriver open source-passionsprojektet på poesi-kameraets hjemmeside som en "ny måde at skabe minder på - væk fra skærme, notifikationer og apps", og det er den slags projekt, der varmer hjertet.

Ryan Mather har delt videoer af poesi-kameraet i aktion i Washington Square Park på Instagram via kontoen @flomerboy (se nedenfor), hvor medlemmer af offentligheden har indvilliget i at "få taget et digt af dem". Dén sætning er der nok ikke mange, som har hørt før.

Som et kasseapparat udskriver poesikameraet et kort, unikt digt på et kvitteringslignende stykke papir ved hjælp af sin interne termoprinter, som derefter deles med gruppen til stor morskab for dem.

Kelin og Ryan ville bare "have det sjovt med teknologi igen", og de har skabt poesikameraet ved hjælp af Raspberry Pi-komponenter, open source-software, OpenAIs GPT-4 og 3D-printet kamerahuset og deler her instruktioner til, hvordan du bygger din eget. For de kyndige er det muligt at ændre i den type poesi, kameraet skaber.

Med det GPT-4 drevne AI-poesi-kamera bliver ordsproget "et billede siger mere end tusind ord" omsat til praksis med et kort digt, der glitrer af metaforer.

Skaberne deler månedlige opdateringer gennem deres nyhedsbrev, og dem, der tilmelder sig, er de første til at få besked, når kameraet en gang kommer til salg (i meget begrænsede oplag). Men der er ikke nogen indikation af, hvilken pris poesi-kameraet vil få. Vi synes, det lyder som et fantastisk projekt, for de fleste af os kan sikkert trænge til mere poesi og mindre skærm i vores liv.

Et følsomt nyt projekt

Et nysgerrigt kamera

Fanger synlig poesi uden pixels