De 10 bedste kompaktkameraer i 2019: De bedste små skarpskydere til ferien

Kompaktkameraer og markedet for kompaktkameraer har ændret sig meget gennem de seneste år. Smartphones har tyndet ud i rækken af snapshot-modeller, som tidligere var meget populære, og som følge deraf har producenterne fokuseret mere på at udstyre dem med mere avanceret funktionalitet for på den måde at gøre dem mere attraktive.

Ud over at gå i retning af større sensorer for at forbedre billedkvaliteten, som i nogle tilfælde kan måle sig med D-SLR'ene, kommer nogle kompaktkameraer med objektiver med stor brændvidde og stor maksimal blændeåbning. WI-FI synkronisering er nu også et must på de fleste kompaktkameraer, så du hurtigt kan overføre fotos til den mobil og dele dem på Facebook o.l.

Opdateret oktober 2010

Tidligere så mange foto-entusiaster ned på kompaktkameraer, men der findes nu mange, som udgør et glimrende alternativ til et D-SLR eller et spejlløst systemkamera. Og begyndere, der tænker på at tage skridtet videre fra deres smartphone, har nu også nogle ret sofistikerede valgmuligheder.

Der findes små kameraer, der lige kan glide ned i lommen, men stadig har en stor zoomlængde og store bridge-kameraer, der ligner et D-SLR, men har et fast objektiv og masser af enkle automatiserede funktioner

Disse kameraer beviser, at du ikke behøver at købe et kamera, der har udskiftelige objektiver for at tage fremragende billeder.

Hvis du har brug for lidt mere hjælp til at finde ud af, hvilken slags kamera der passer til dit behov, så læs denne artikel: Hvilket kamera skal jeg købe?

Eller hvis du allerede ved, hvilken slags kamera du gerne vil have, så læs vores mere specifikke guides til kompaktkameraer :

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Ellers fortsæt læsningen her om, hvilke der er de bedste kompaktkameraer på markedet lige nu og hvorfor.

1. Fujifilm X100F

X100F er det perfekte kamera for foto-entusaster

Sensor: APS-C CMOS, 24.3MP | Objektiv: 23mm f/2 | Monitor: 3 tommer, 1,040,000 pixels | Viewfinder: Hybrid optical/EVF | Kontinuerlig optagelse: 8fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Prof

Smukt design

Hybrid viewfinder

1080p video

Fast brændvidde objektiv (FIXED FOCAL LENGTH LENS)

Det er måske nok en af de mere kostbare muligheder, og det er ikke et kompakt for hvem som helst, men hvis du er ude efter et kamera af topkvalitet, vil du ikke blive skuffet over det fabelagtige X100F. Alt ved det oser af klasse. Ulig mange af de andre kompaktkameraer har det en fast brændvidde i modsætning til et zoom, men dette 35mm ækvivalent f/2.0 objektiv er parret med en 24.3MP APS-C sensor, som giver kanongode resultater. Der er også de håndgribelige kontrolfunktioner og en smart hybrid viewfinder - og valget mellem elektronisk og optisk søgning gør det til en fornøjelse af fotografere med. Det kræver en vis fotoviden at få det optimale ud af det, men X100F er et udsøgt kamera.

Læs vores dybtgående Fujifilm X100F anmeldelse

(Image credit: Panasonic)

2. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

Det bedste rejsekamera du kan købe netop nu

Sensor: 1 tommer, 20.1MP | Objektiv: 25-360mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3.0-tommer touchscreen, 1,240,000 pixels | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 4K | Bruger niveau: Begynder/semiprof

Stor 1-tommer sensor

15x zoom objektiv

Lille elektronisk viewfinder

Fast screen

Panasonic opfandt rejse-zoom kameraet, et kompaktkamera, som du kan have i lommen, men som har indbygget et langt zoom-objektiv. Trods stærk konkurrence har ZS serien fortsat med at dominere markedet, og ser ud til at kunne fortsætte med dette med deres fantastiske ZS200. Som vi først så i ZS100, har Panasonic kunnet holde kamerahuset i tilnærmelsesvist samme størrelse som tidligere kameraer i TZ-serien men samtidig at presse en meget større 1 tommer sensor ind i, hvilket giver en langt bedre billedkvalitet. Zoom-linsen er ikke helt så voldsom men de 15x zoom burde være nok til de fleste brugere, imens du også får en (temmelig lille) elektronisk viewfinder, 4K video og god brugerflade på touch-skærmen. Hvis du er på udkig efter et fremragende alt-i-ét kompaktkamera, som giver dig gode billeder, er dette hvad du søger.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix ZS200/ Lumix TZ200 anmeldelse

3. Sony Cyber-shot RX10 IV

Dyrt, men kan rigtig meget og giver en stor brændvidde

Sensor: 1 tommer CMOS, 20.2MP | Objektiv: 24-600mm, f/2.4-4 | Monitor: 3.0 tommer kipbar touchscreen, 1.44m pixels | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 24fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semiprof/prof

Superb sensor

Zoom-objektiv af høj kvalitet

Dyrt

Menu kunne være bedre.

Hvis du gerne vil have et kraftfuldt alt-i-et bridge-kamera, så er RX10 IV fra Sony det bedste, der findes. Du betaler en høj pris for dets ydeevne, men hvis du sammenligner med, hvad der ellers er på markedet i det prisleje, så er RX10 IV i en klasse for sig. Udstyret med et stort 24-600mm f/2.4-4 zoom-objektiv, bygger RX10 IV videre på RX10 III med et forbedret AF system, som står mål med resten af kameraet, mens 1 tommer, 20.1MP sensoren er i stand til at opnå et fremragende detaljeringsniveau . Det ligger særdeles godt i hånden, føles som et D-SLR, og har desuden en stor og skarp elektronisk viewfinder. Og så skal man ikke glemme, at det optager video i 4K og skyder op til 24fps. Imponerende sager.

Læs vores dybtgående Sony Cyber-shot RX10 IV anmeldelse

(Image credit: Future)

4. Canon PowerShot G7 X Mark III

Perfekt til vloggere på farten

Sensor: 1 tommer, 20.1MP | Objektiv: 24-100mm, f/1.8-2.8 | Monitor: 3.0-inch touchscreen, 1,040,000 dots | Viewfinder: No | Kontinuerlig optagelse: 20fps (30fps in Raw Burst mode) | Movie: 4K | Brugerniveau: Begynder/mellem

Super hurtige burst-optagelser

God kvalitet/nem at bruge

Lidt bløde billeder

Ingen hot shoe

G7X Mark II var en kæmpe success, og vi er faktisk ret sikre på, at dette kamera bliver et lige så stort hit blandt vloggere og foto-entusiaster. Med ny udnyttelsesmuligheder af 4K, mikrofonstik og live streaming til YouTube lagt oven i tidligere features som indbygget ND filter og flip op LCD skærm, så er dette kamera det bedste bud til vlogging. Selv hvis du ikke har interesse i video, så er det nok at glæde sig over. Som 30fps ved fuld opløsning til en superfølsom touchskærm, raw-rendering og mulighed for USB-opladning. Det er dog en skam, at der ikke er en søger og en hot shoe.

Læs hele anmeldelsen: Canon PowerShot G7 X Mark III

(Image credit: Panasonic)

5. Panasonic Lumix LX100 II

Et glimrende kamera til foto-entusiasten

Sensor: Micro Four Thirds, 17MP | Objektiv: 24-75mm, f/1.7-2.8 | Monitor: 3.0-inch touchscreen, 1,240,000 dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 11fps | Video: 4K | Brugerniveau: Mellem

Glimrende billeder

God kvalitets hus

Sløset zoom

Fast bag-skærm

Kompaktkameraer med linser, der er større end en tommer, er typisk begrænset til linser med fast brændvidde, hvilket er fantastisk med hensyn til kvalitet, men det giver mindre for fleksibilitet. Sådan er det ikke med Panasonic LX100 II, der formår at parer en 17MP 4:3 linse - samme størrelse som dem, der findes i Panasonics G-serie af spejlfrie kameraer - med et zoomobjektiv svarende til 24-75mm i 35 mm termologi. Det beviser, at du nogle gange kan få kvalitet og fleksibilitet på én gang. Den originale LX100 var noget af en landvinding på dette område, og denne seneste udgave fører traditionen videre med et glimrende AF-system, robust kamerahus, 4K-video og en yderst nyttig elektronisk søger blandt højdepunkterne.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic Lumix LX100 II

(Image credit: Sony)

6. Sony Cyber-shot RX100 VI

Sonys super-high speed kamera er glimrende, men dyrt

Sensor: 1-inch, 20.1MP | Objektiv: 24-200mm, f/2.8-4.5 | Monitor: 3.0-inch vendbar touch skærm, 921,000 dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 24fps | Video: 4K | User level: Mellem/ekspert

Hurtige optagelser og 4K

Indbygget EVF

Teknologien gør det dyrt

Lidt svært at håndtere

Sonys originale RX100 var en klassiker fra starten, der parrede sammen en 1-tommer linse i et kompakt metalhus med de knapper og den billedkvalitet, der kræves af entusiaster. RX100 VI går dog adskillige skridt videre med mulighed for kunne håndtere enorme mængder data. Dette betyder, at det kan optage 4K-video, fantastisk 40x slow motion og stillbilleder ved 24 fps i kontinuerlig burst-tilstand. For ikke at glemme den lille indbyggede elektroniske søger, som mange af kameraets rivaler mangler. Hertil kommer, at denne 6. generations model kommer med et imponerende 24-200 mm zoom-objektiv. Det er et dyrt valg, og det giver visse udfordringer, men er du på jagt efter et alsidigt kompaktkamera med et kvalitets zoomobjektiv, så bliver du ikke skuffet.

Læs hele anmeldelsen: Sony Cyber-shot RX100 VI

7. Panasonic Lumix FZ2000

FZ2000 forener bridge-kamera zoom med en stor 1-inch sensor

Sensor: 1-inch, 20.1MP | Objektiv: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Monitor: 3.0-inch fleksibelt display, 1,040,000 pixels | Viewfinder: EVF | kontinuerlig optagelse: 12fps | Video: 4K | Brugerniveau: semiprof

1-inch sensor

Superhurtig AF

Forholdsvis stort

Ikke til al slags vejr

Trenden i retning af større sensorer kommer til udtryk i Panasonic Lumix FZ2000 (kendt som FZ2500 i USA). Bridge-kameraer er meget populære, fordi de giver en meget stor zoomlængde til moderate priser. Men for at kunne designe et stort zoom har producenterne været nødt til at bruge en meget lille sensor - og her foretog Panasonic the kloge valg at give køb på zoomlængden for en bedre kvalitet. Panasonic FZ2000 bruger en 1-inch sensor, og selv om zoomet når sit maksimum ved 480mm ækvivalent, hvilket er ret kort for et bridge-kamera, er det stadig rigeligt til alt andet end den mest ekstreme hverdagsbrug. Vi er begejstrede for FZ2000, fordi det både giver billedkvalitet og zoomlængde,. Hvis du gerne vil have noget, der er lidt billigere, kan det ældre FZ1000 stadig fås.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500 anmeldelse

8. Canon PowerShot G1 X Mark III

Et unikt kompakt takket være en APS-C sensor og et zoom-objektiv

Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Objektiv: 24-72mm, f/2.8-5.6 | Monitor: 3.0-inch feksibel touchscreen, 1,040,000 pixels | Viewfinder: EVF | kontinuerlig optagelse: 7fps | Video: 1080p | Brugerniveau: semiprof/prof

Stor sensor, lille hus

Raffineret touchscreen betjening

Begrænset zoomlængde

Kun 1080p video optagelse

Ivrige fotografer vil normalt foretrække et D-SLR eller et kompakt systemkamera, men de vil også gerne have noget, der lige glider ned i lommen på de dage, hvor det er bedre at lade det store kamera blive hjemme. Sædvanligvis betyder det at affinde sig med en mindre sensor - men ikke i dette tilfælde. På en eller anden måde har Canon formået at få anbragt en APS-sensor på størrelse med den i et D-SLR i et kompaktkamera. Det har også en indbygget elektronisk viewfinder og et raffineret touchscreen betjening. Zoomlængden er en smule begrænset på 24-72mm, men der er ikke noget, der ligner det på markedet.

Læs vores dybtgående Canon PowerShot G1 X Mark III anmeldelse

(Image credit: Sony)

9. Sony Cyber-shot RX100 IV

Det bedste valg for et billigt kompaktkamera med zoom

Sensor: 1tommer type, 20.1MP | Objektiv: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Monitor: 3.0 tommer vendbar skærm, 1,229K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlie optagelse: 16fps | Video: 4K | Brugerniveau: Mellem

Godt objektiv for så lille et kamera

Viewfinder godt gemt

LCD-skærm ikke touch

Ikke ergonomisk designet

Det er fristende at hive denne model længere op på listen på grund af det værdi for pengene, men det er ikke den nyeste model, og den kommer ikke med den fremragende ydelse, som de nyeste udgaver har. RX100 IV befinder sig i midten af RX100-familien, og selv om de nyere kameraer slår det på features som burst-mode, autofokus og fokusområde, så vil det for mange brugere være et tilfredsstillende valg. Det tager simpelthen gode billeder og superskarpe 4K-optagelser, og selv om 24-70mm (Svarer til 35mm) ikke er så meget som RX100 VI og RX100 VII kommer med, så har kameraet en bedre blænde på f/1.8-2.8.

Søgeren på 2.36 millioner punkter er fint gemt væk, når den ikke er i brug, mens indbygget optisk billedstabilisering sørger for, at alt er stabilt. Man kunne måske ønske sig et bedre greb, men hvis du har brug for en kraftfuld kompaktkamera, der er nemt st smutte ned i lommen - og du ikke ønsker at bruge en formue på det - så er RX100 IV et godt valg.

Læs hele anmeldelsen: Sony Cyber-shot RX100 IV

(Image credit: Panasonic)

10. Panasonic ZS100 / TZ100

Super zoom til super pris

Sensor: 1 tommer, 20.1MP | Objektiv: 25-250mm, f/2.8-5.9 | Monitor: 3.0 tommer touch-skærm, 1,040K dots | Viewfinder: EVF | Kontinuerlig optagelse: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Begynder/mellem

Stor sensor i forhold til objektiv

Indbygget EVF

Fast siddende skærm

Overhaler af ZS200

Det er muligt, at ZS100 er blevet erstattet af ZS200 (Listens 2. plads), men det skal du ikke lade dig gå på af. Det er stadig et fint kamera, og dens status som sidste generation betyder, at du får det til en bedre pris end nogensinde. En del af kameraets charme er, at det kommer med en stor 1-tommer linse med 10x optisk zoom, der giver bedre billed- og videokvalitet end mange af konkurrenterne. Og så har det stadig fleksibiliteten med det brede zoomobjektiv. Det er der ikke mange andre, der kan prale med. Andre ting man kan glæde sig over inkluderer indbygget EVF, 4K video og Wi-Fi samt mulighederne for raw-optagelser.

Læs hele anmeldelsen: Panasonic ZS100

Burde jeg købe et spejlløst kamera i stedet for et D-SLR? Se vores video-guide nedenfor og bliv klogere!