De bedste 4K kameraer i 2020

I 2016 kom der en syndflod af nye kameraer udstyret med 4K videooptagelse, og nu har næsten alle større kameraproducenter integreret 4K optagelse et eller andet sted i deres program.

Og måske mest imponerende er det, at denne teknologi med succes er blevet udbredt til modeller i alle prislag. Så uanset om du kun har nogle få tusind at spendere eller er villig til at gå meget højere, kan du højst sandsynligt finde et kamera udstyret med 4K-optagelse.

Men bare fordi to kamaraer har 4K, betyder det ikke, at de er ens. Forskellige sensorer og forskellige optagelsesmetoder sammen med forskellige muligheder for output betyder, at to 4K kameraer kan opføre sig meget forskelligt.

Selv noget så simpelt som, hvorvidt kameraet bruger hele sensorens bredde eller anvender en crop faktor, er det vigtigt at tage med i betragtning, da det har en betydelig indflydelse på den effektive synsvinkel. Og alt det er så, før vi overhovedet begynder at kigge på supplerende funktioner som porte til hovedtelefoner, fokus peaking, zebrastriber og tonekurver.

For at gøre det enkelt har vi samlet, hvad vi anser for de bedste 4K kameraer på markedet lige nu, og opsummerer, hvorfor de er kommet igennem nåleøjet.

1. Panasonic Lumix GH5S

Et kompromisløst video-redskab

Type: Spejlløst | Sensor size: Micro Four Thirds | Resolution: 10,2MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Viewfinder: EVF | Monitor: 3.2-inch fleksibelt display, 1.620.000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 12fps | Video: 4K | Brugerniveau: Ekspert

Multi-aspekt sensor design

Fremragende video specifikationer

Har ikke billedstabilisator

Batteritiden kunne være bedre

Selv om det sagtens kan skyde stills (dog begrænset til en opløsning på 10,2MP), så er dette først og fremmest et videokamera. Hvis du gerne vil gøre begge ting, så passer Lumix GH5 (nedenfor) bedre til den opgave. Manglen på en indbygget billedstabilisator vil måske skuffe nogle, men ser man bort fra det, er omfanget af videofunktioner utroligt imponerende. Hvis du ønsker at lave optagelser på et professionelt niveau uden at skulle optage nyt lån i dit hus for at købe et professionelt videokamera, så finder du ikke et bedre valg lige nu.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix GH5S anmeldelse

2. Panasonic Lumix GH5

The Lumix GH5 er en arbejdshest pakket med 4K-funktioner

Type: Spejlløst | Sensor størrelse: Micro Four Thirds | Resolution: 20,3MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Viewfinder: EVF | Monitor: 3,2-inch fleksibelt display, 1.620.000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 12fps | Video: 4K | Brugerniveau: Ekspert

DCI 4K og UHD 4K

God fleksibel skærm

Begrænset ISO spektrum

Lidt uhåndterligt for et spejlløst kamera

Før Lumix GH5S kom på markedet, var GH5 førstevalget for dem, der var ude efter et godt videokamera. Det er en del billigere end det nye GH5S og lidt mere anvendeligt, hvis man gerne vil optage både stills og video, samtidig med at dets videospecifikationer stadig er ret imponerende og gør dig i stand til at lave 4K videooptagelser (4096 x 2160) ved 60p med en bit rate på 150Mbps, mens Full HD video kan optages op til 180fps. Desuden giver GH5 bedre farveinformation og bedre graduering, da det har color subsampling ved 4:2:2 og en farvedybde på 10-bit. GH5 byder også på live output til eksterne optagere såsom Apple ProRes via HDMI såvel som sideløbende intern optagelse.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix GH5 anmeldelse

3. Sony Alpha A7S II

Fremragende optagelser, kæmpe farvespektrum og kompakt størrelse

Type: Spejlløst | Sensor størrelse: Full-frame CMOS | Resolution: 12.2MP | Objektiv: Sony E fatning | Monitor: 3.0-inch kipbart display, 1,228,800 pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Video: 4K | Brugerniveau: Ekspert

Fremragende dynamisk farvespektrum og meget lidt støj

Nyttig log option inkluderet

Kun 4K UHD (ikke 4K DCI)

8-bit i stedet for 10 eller 12-bit video

Da vi i sin tid anmeldte A7S II, sagde vi, at det var det bedste stills kamera til videooptagelser, og selv om der siden er sket meget på markedet, anser vi det stadig for at være et tillokkende valg for videofotografen. Et af dets vigtigste fortrin ved lanceringen - intern optagelse af 4K film - er siden blev matchet af mange andre, men det er sensorens beskedne pixeltal, der adskiller det fra konkurrenterne. Dets dynamiske farvespektrum er særdeles højt og betragteligt bedre ved høj følsomhed, samtidig med at den digitale støj også viste sig at være lavere end på kameraer med større chips. Det har også den fordel, at det bruger hele sensorens bredde ved videooptagelser og er i stand til at optage på et hukommelseskort og samtidig sende 4:2:2-optagelser til en HDMI-optager, men kameraet beviser også samtidig at være i stand til at skyde stills. Dets autofokus er rimeligt hurtigt og den indbyggede billedstabilisator et stort bonus, samtidig med at kamerahuset er mere solidt end på forgængerne. Sammenlagt kan man sige, at selv om det ikke er en af de nyeste modeller på markedet, så giver sensoren og videospecifikationerne det en fordel over for konkurrenterne.

Læs vores dybtgående Sony Alpha A7S II anmeldelse

4. Sony Alpha A6500

Sonys 4K APS-C model er et pragteksemplar

Type: Spejlløst | Sensor størrelse: APS-C | Resolution: 24.2MP | Objektiv: Sony E fatning | Monitor: 3-inch kipbar touchscreen, 921k pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 11fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semi-professionel

S-Log gamma settings inkluderet

Superb autofokuseringssystem

Touchscreen en smule langsom

Har ikke port til hovedtelefon

Den foregående APS-C-baserede Alpha A6300 var et stort hit blandt videoentusiaster, og Alpha A6500 bygger på mange måder på dets succes. Kameraet laver 6K optagelser, som downsamples til 4K for kvalitetens skyld, og bruger det effektive XAVC S cod6ec, som har en bit rate på 100Mbps. Dertil kommer sammen med Log gamma modes, 20fps HD optagelse (også i 100Mbps) og forbedrede zebrastriber, så du kan holde øje med eksponeringen.

Du får også et 425-phase-detect-point fokuseringssystem for hurtig fokus og en 2.36-million-pixel OLED viewfinder sammen med 11fps kontinuerlig optagehastighed i høj opløsning , og det alt sammen bygget ind i et støv- og fugtafvisende hus. Og ikke at forglemme en meget velkommen tilføjelse: Sonys 5-axis indbyggede billedstabilisator. Nu da prisen er begyndt at falde, ville det også været et godt valg som en opgradering af tidligere APS-C-baserede Sony-modeller.

Læs vores dybtgående Sony Alpha A6500 anmeldelse

5. Nikon D850

Høj opløsning forenet med høj hastighed.

Type: DSLR | Sensor størrelse: Full-frame CMOS | Resolution: 45.4MP | Objektiv: Nikon F | Screen type: 3.2-inch kipbar touchscreen, 2,359,000 pixels | Viewfinder: Optisk | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 7fps | Video: 4K | Brugerniveau: Ekspert

Superb AF system

Har ikke crop-factor ved 4K

SnapBridge klodset at anvende

Live View fokuseringshastighed

Den længe ventede efterfølger til D810 kom tidligere på året, og Nikon havde bestemt ikke holdt sig tilbage med specifikationer. Med en ny 45.4MP full-frame sensor, et meget avanceret 153-punkt autofokuseringssystem og 7fps kontinuerlig optagelse suppleret med en kipbar touchscreen og en lang række synkroniseringsmuligheder er D850 det mest avancerede DSLR, vi har set.

Når det gælder video, er der også meget at blive begejstret for. Kameraet er i stand til at lave 4K UHD optagelser ved 30p/25p/24p, og det ved anvendelse af hele sensoren - ingen uønsket beskæring her, hvilket giver dig det fulde udbytte af dit objektiv. Blandt andre videofunktioner kan nævnes porte til både mikrofon og hovedtelefoner såvel som Flat Picture Profile, zebrastriber og Power Aperture Control.

Du kan også optage ved 120fps i fuld HD-kvalitet. Et fremragende DSLR, der også er fantastisk til videooptagelser.

Læs vores dybtgående Nikon D850 anmeldelse

6. Olympus OM-D E-M1 Mark II

Dyr OM-D model, men fremragende til både stills og video

Type: Spejlløst | Sensor størrelse: Micro Four Thirds | Resolution: 20.4MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Monitor: 3.0-inch fleksibelt display, 1,037,000 pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 60fps | Video: 4K | Brugerniveau: Ekspert

Optagelse i både DCI 4K og UHD 4K

Fantastisk billedstabiliseringssystem

Fyldige menuer

Dyrt

“Det til dato bedste micro 4/3 kamera” lød vores konklusion efter at have testet Olympus OM-D E-M1 Mark II, og netop på video-området har Olympus gjort betydelige fremskridt i forhold til tidligere modeller. Ikke alene får du 4K optagelse i både DCI og UHD, du får også et rent output via HDMI ved 4:2:2, en hovedtelefonport til audio monitorering og fordelene ved Olympus' hurtige hybride autofokuseringssystem, som sammen med kameraets touchscreen gør det endnu nemmere at vælge motiv. Uanset om du optager stills eller video, får du også et af de mest effektive billedstabiliseringssystemer, vi nogensinde har set, hvilket vil glæde dem, der for det meste bruger kameraet håndholdt. At det fik fem stjerner skyldtes desuden, at det er fortrinlig beskyttet mod vind og vejr, har elektronisk viewfinder, og at det kan skyde 18fps med kontinuerlig AF og AE tracking. Nogle vil måske foretrække en større sensor end den lille micro 4/3, men med det rigtige objektiv og den rigtige teknik kan man sagtens isolere sine motiver fra deres omgivelser på sådan et kamera. Panasonic kom måske nok bedst fra start med video, men med OM-D E-M1 Mark II har Olympus sat et højt niveau for et micro 4/3 kamera.

Læs vores dybtgående Olympus OM-D E-M1 Mark II anmeldelse

7. Fujifilm X-T2

Retro X serien får sit første 4K-medlem

Type: Spejlløst | Sensor størrelse: APS-C | Resolution: 24.3MP | Objektiv: Fuji X | Monitor: 3.0-inch kipbart display, 1,040,000 pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 8fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semi-prof/prof

God vejrlig beskyttelse

Oversampling

Seperat greb anbefales

Har ikke touchscreen

X-T2 var uden tvivl et af de sidste 12 måneders highlights og viste, hvor seriøst Fujifilm tager videooptagelse med X-serien. Dets 4K UHD optagelse laves ved oversampling - dvs. optagelse af flere detaljer end nødvendigt - så filmen, der kommer ud af det, ender med at stå mere klart og med mindre risiko for forvrængninger. Via kameraets HDMI port kan man også få film i 4:2:2 (om end i 8-bit) og samtidig få adgang til en Log gamma profil. Det vil uden tvivl glæde dem, der godt kan lide at bruge Fujifilms Film simulations modes til stills, at man også kan bruge dem til videooptagelser, selv om det måske afskrække nogle, at porten til hovedtelefonen kun sidder på det valgfrie greb og at der er en 10 minutters grænse for 4K optagelse (i det mindste uden grebet). Men med god vejrlig beskyttelse, en fantastisk viewfinder og hurtig fokusering er der en masse at glæde sig over. Kort sagt: Hvis du godt kunne tænke dig et smart retro-kamera, der kan skyde stills i høj kvalitet og 4K film med gode detaljer, så er det svært at forestille sig et bedre valg.

Læs vores dybtgående Fujifilm X-T2 anmeldelse

8. Panasonic Lumix G80 / G85

Udstyret med et fremragende IS system er G80 perfekt til håndholdt optagelse

Type: Spejlløst | Sensor størrelse: Micro Four Thirds | Resolution: 16MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Monitor: 3.0-inch display, 1,040,000 pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 9fps | Video: 4K

Dual IS Mark II er meget effektiv

Sensoren giver fantastiske resultater

Har ikke hovedtelefonport

Støjreduktionen en smule skrap

Det er ganske vist et af Panasonics mere basale udbud i Lumix-serien af spejlløse kameraer, men Lumix G80 (kendt som G85 i USA) udmærker sig ved at være relativt nyt og derfor udstyret med den nyeste teknologi. Dets Dual IS Mark II system betyder, at du får stabilisator i både kamerahuset og objektivet, og det første hjælper også til at stabilisere andre objektiver. Video kan optages ved op til 30p ved en bit rate op til 100Mbps, og du kan ligeledes trække på zebrastriber og fokus peaking som hjælperedskaber. Det har også Panasonics smarte live cropping-funktion, som gør det muligt at lave professionelle panoreringer og zoom direkte på kameraet, selvom det sendes ud i HD-kvalitet.

Det er dog en svaghed, at det ikke har en hovedtelefonport til audiomonitorering, omend det ikke nogen afgørende manglen, når man tænker på, hvilket markedssegment det er møntet på. Vigtigere er det, at det har en mikrofonport. At dette kamera "kun" har en 16MP sensor opvejes til dels af, at det ikke har et optisk low-pass filter; vi syntes, det optog excellente detaljer, og kun indimellem var moiré synlig i filmen.

Læs vores dybtgående Panasonic Lumix G80 / G85 anmeldelse

9. Sony Cyber-shot RX10 IV

Et rigtigt godt rejsekamera med fortrinlig video, men dyrt

Type: Kompaktkamera | Sensor størrelse: 1-inch CMOS | Resolution: 20.2MP | Objektiv: 24-600mm, f/2.4-4 | Monitor: 3-inch kipbar touchscreen, 1.44 million pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 24fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semi-prof/prof

Fremragende objektiv

Stort udvalg af frame rates

Har ikke indbygget ND filter

Dyrt

Hvis du er på udkig efter et kraftfuldt all-in-one kamera, så går du ikke helt galt med Sonys brilliante RX10 IV. Det er et utroligt alsidigt kamera udstyret med et langt og hurtigt 24-600mm f/2.4-4 teleobjektiv kombineret med stablet 1-tomme 20.2MP sensor og et hurtigt 315-point fasedetekterings AF-system. Det skuffer heller ikke, når det gælder video med 4K UHD optaget med 1,7 gange mere information end nødvendigt uden nogen pixel binning, inden optagelsen bliver downsamplet til 4K af hensyn til kvaliteten. Dette foregår ved en maksimal bit rate på 100Mbps, og du kan også booste kameraet op til 960fps ved slow-motion optagelse. Dertil kommer et skarpt HDMI output, zebrastriber og port til både mikrofon og hovedtelefon. Du får også en S-Log2 gamma profil oveni tilføjelsen af Picture Profiles (som du kan tilpasse) og Sonys Gamma Display Assist-program til at hjælpe dig med at få en klarere idé om, hvordan de farvejusterede optagelser vil se ud. Billigt er det ikke, men der er ikke helt noget magen til det.

Læs vores dybtgående Sony Cyber-shot RX10 IV anmeldelse

10. Sony Cyber-shot RX100 V

Det er dyrt, men kan en masse

Type: kompaktkamera | Sensor størrelse: 1-inch CMOS | Resolution: 20.1MP | Objektiv: 24-70mm f/1.8-2.8 | Monitor: 3-inch kipbart, 1.23 million pixels | Viewfinder: EVF | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 24fps | Video: 4K | Brugerniveau: Semi-prof

Superb 4K optagelse

24fps med AF/AE

5 minutters grænse på 4K footage

Dyrt for et kompaktkamera

Sony har haft stor succes med sin RX100 serie, og dens sidste skud, RX100 V, fortsætter, hvor forgængeren RX100 IV slap. Det har også mange af de samme video-specifikationer som RX100 III med filmoptagelse 1,7 gange det nødvendige og efterfølgende downsamplet til 4K. Du kan optage op til 30fps og nyde godt af den trinløse kontrolring omkring objektivet. Dertil kommer supplerende funktioner som S-Log2 gamma profil, fokus peaking, zebrastriber og slow-motion optagelse. På så lille et kamera får man selvfølgelig ikke porte til mikrofon eller hovedtelefon, men for mange vil manglen på en touchscreen nok være et større problem. Men man får stadig Sonys excellente hybride autofokuseringssystem. Læg dertil et indbygget ND-filter, en elektronisk viewfinder af meget høj kvalitet, en kipbar skærm og en super hurtig 24fps burst-shooting mode med autofocus og auto-exposure hele vejen igennem. Imponerende, at noget så kraftfuldt alligevel kan glide lige ned i lommen. Prisen er ikke til at komme uden om, men hvis den overskrider dit budget, så er der også stadig RX100 IV, som giver dig 4K optagelse og en masse af den samme teknologi til en mere overkommelig pris.

Læs den fulde anmeldelse: Sony Cyber-shot RX100 V



