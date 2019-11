De bedste actionkameraer i 2019: GoPro og alle de andre

Action-kameraer er ulig alle andre kameratyper. De er designet til at blive spændt fast på hjelme, surfbræt, biler og andre objekter, og de er små, hårdføre og simple at betjene, med et objektiv, der indfanger verden i video med høj opløsning og i fiskeøjeperspektiv.

Deres lille størrelse og dramatiske førstepersonsperspektivs-optagelser har gjort dem populære blandt ekstremsportsudøvere, som fanger deres eventyr ved at spænde et kamera fast på sig selv eller deres udstyr. De bruges også af TV-producenter, der bruger dem, hvor man umuligt kan bruge et normalt kamera.

GoPro er markedslederen med sine ikoniske firkantede Hero-kameraer, men action-kameraer findes også i cylinderform, som eksempelvis TomTom Bandit. Der er mange at vælge imellem, og du bør ikke bare købe ind efter mørket – tænk over, hvad du ønsker fra et action-kamera, og hvordan du planlægger at bruge det.

Hvis du skal montere kameraet på en hjem, så er det cylinderformede kamera nok det bedste valg. For et bryst-monteret kamera, er det firkantede kamera mere stabilt. Og når det handler om funktioner, har du så i virkeligheden brug for wifi, 4K, GPS eller en skærm? Disse er alle med at hæve prisen, og mens de er uvurderlige i nogle situationer, kan du stadig få gode optagelser uden.

1. GoPro Hero8 Black

Den hidtil bedste GoPro

Vægt: 126g | Vandtæt: 10m | 4K video: op til 60fps | 1080: op til 240fps | 720: op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batteri: 1220mAh

Bedste digitale stabilisering

Tidssparende Capture Presets

Indbyggede mounting arms

Forbedret mikrofon

Billedkvalitet ikke imponerende nok

Ringe ydelse ved dårlig belysning

Førertrøjen er givet videre. Det seneste GoPro flagskib har stjålet kronen fra Hero7 Black og er nu konge af action-kameraerne. GoPro Hero8 Black er yderst brugervenligt, har masser af nye features og kommer med den bedste digitale billed-stabilisering til dato. Og hvad er endnu mere vigtigt: Det har indbygget mulighed for livestreaming, så du kan dele dine eventyr direkte på Facebook, hvis du har lyst. GoPro har endda strømlinet appen, så det nu er nemnmere at redigere og dele optagelser. Det er også blevet nemmere at montere kameraet på stativ, så alt i alt er der tale om et vel gennemtænkt action kamera for både begyndere og professionelle.

Læs hele anmeldelsen: GoPro Hero8 Black

2. GoPro Hero7 Black

Det bedste er lige blevet endnu bedre

Vægt: 118g | Vandtæt: 10m | 4K video: Op til 60fps | 1080: Op til 240fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batterilevetid: 1-3 timer anslået

Fremragende 4K video

HyperSmooth er meget effektivt

Problemer med stemmekommandoer

Skærmen reagerer ikke altid

Selvom det i store træk ligner Hero6 Black, som det erstatter, byder Hero7 Black på et par store forbedringer. Den mest markante er tilføjelsen af GoPros helt nye billedstabilisator-teknologi kaldet HyperSmooth. Det er virkelig imponerende og giver næsten gimball-agtigt bløde optagelser. TimeWarp er endnu en ny funktion, som kombinerer ideen fra frame-by-frame time-lapse-optagelser (som du staget kan optage separat) med HyperSmooth – i realiteten en rolig hyperlapse. Brugerfladen har også fået en overhaling og er nu meget bedre at bruge. Med Hero7 Black får du silkebløde 4K-videooptagelser – dette er det bedste action-kamera du kan købe.

Læs hele anmeldelsen: GoPro Hero7 Black

3. DJI Osmo Action

Mere end bare en GoPro-klon

Vægt: 134g | Vandtæt: 11m | 4K video: op til 60fps | 1080: op til 240fps | 720: op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batteritid: 1-2.25 timer

Frontvendt farveskærm

God stabilisation

God farve-reproduktion

Ine stabilisering for HDR video

Ingen livestreaming

Selv om DJI er bedst kendt for at producere nogle af de bedste forbruger-droner på markedet, så laver de også fremragende gimbals og action kameraer, inklusive Osmo Mobile Pocket. Med den frontvendte skærm er DJI Osmo Action et glimrende valg for vloggere, og det kommer med en temmelig god billed-stabilisering. Det virker desværre ikke nær så godt, når det handler om HDR-video, og man kan heller ikke livestreame fra kameraet. Når det er sagt, så er det et godt kamera til selfie-generationen.

Og mens vi stadig er ved at gøre vores store anmeldelse færdig, så kan du læse om vores første indtryk her.

4. Yi 4K+ Action Camera

Verdens bedste action-kamera til prisen

Vægt: 93g | Vandtæt: Nej (Beskyttende kasse tilgængelig) | 4K video: Op til 60fps | 1080: Op til 120fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batterilevetid: Op til 2 timer.

Skarp 4K/60fps video

Omfattende og simpel app

Ingen monteringsbeslag følger med

Ikke født som vandtæt

Hvis du har vand på hjernen, eller du har brug for at vide prævis hvor du var, og hvor hurtigt du bevægede dig, da du optog en video, så køb et GoPro Hero6 Black. Hvis du derimod er mere interesseret i at spare penge på funktioner, du ikke har brug for, så er Yi Techology 4K+ Action Camera et af de mest simple og bedst designede gadgets på markedet. Alle, der overvejer at købe et action-kamera, burde overveje Yi Technology 4K+ Action Camera, fordi det nærmest er magen til, og på nogen måde bedre end et GoPro.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: Yi Technology 4K+ Action Camera

5. GoPro Hero7 Silver

GoPros mellemklassemodel

Vægt: 118g | Vandtæt: 10m | 4K video: Op til 30fps | 1080: Op til 60fps | 720: Op til 60fps | Still-opløsning: 10MP | Batterilevetid: 1-3 timer.

Let at bruge

Behagelige 4K-optagelser

Begrænset billedkontrol

Artefakter er synlige i billederne

Imens Hero7 Black sidder i toppen af GoPro-stakken, fylder Silver hullet ud i bunden. Selvom det ikke kan alle de samme tricks som sin større bror, er det aggressivt prissat, især hvis du ser på hvor meget tech du får for pengene. Dette inkluderer stabiliseret 4K-videooptagelse, vandtæthed ned til 10m, sammen med en 2-tommer touch-skærm på bagsiden, samt stemmekontrol, der lader dig styret kameraet uden at løbe en finger. Et godt valg til førstegangskøbere.

Læs hele anmeldelsen: GoPro Hero7 Silver

6. Sony RX0 II

Verdens mindste 4K-videokamera

Vægt: 132g | Vandtæt: 1m | 4K video: up to 30fps | 1080: up to 120fps | 720: op til 960fps | Stilbilleder: 15.3MP | Batteri: Omkring 2 timer

Imponerende specs

God skærm

Dyr

RX0 II er bade et action-kamera og et stilkamera. Dette lille anden generationskamera har en stor sensor på 1 tomme (ligesom Sonys dyrere kompaktkameraer) som kan tage stilbilleder på 15.3MP, imens der er en topklasse Zeiss Tessar T* 24mm f/4 fixed vidvinkellinse. Ikke alene er den ultrakompakt men er også modstandsdygtig overfor slag og vand, kan skyde video i 4K med 30fps og Full HD optagelser med 120fps. Denne anden generation har en Soft Skin Effect mode samt avanceret Eye AF imens Sony har formået at presse en justerbar LCD-skærm ind (som kan vinkles 180 grader op og 90 grader ned). Det kan være lidt besværligt at bruge og koster en del, så passer dermed heller ikke så godt til den almindelige forbruger. Til de der har brug for et holdbart lille kamera, som kan skyde i 4K, bør dette dog være en mulighed.

7. Olfi One.Five Black

Billigt og livligt

Vægt: 60g | Vandtæt: 30m (med etui) | 4K-video: op til 30fps | 1080: op til 120fps | 720: op til 240fps | Stilbilleder: 16MP | Batterilevetid:: 1 timer og 20min

Idiotsikkert menusystem

Imponerende billedkvalitet

Monteringsudstyr føles lidt billigt

Appen er simpel og kluntet

Som Olfi One.five-ejer er der ikke meget man vil savne, selvom enheden koster det halve af de førende kameraer fra GoPro. GPS, stemmestyring og evnen til at tilslutte eksterne sensorer, såsom Garmins adskillige cykelprodukter er kun nogle af de få ting, som mangler fra den samlede pakke. Til de der blot vil fange gode optagelser uden at ofre en bondegår, er der dog lidt at klage over.

Læs den fulde anmeldelse: Olfi One.Five Black

8. YI 4K Action Camera

Et 4K-actionkamera til en lav pris

Vægt: 94g | Vandtæt: Nej (Vandtæt kasse kan købes) | 4K video: Op til 30fps | 1080: Op til 120fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 12MP | Batterilevetid: Op til 2 timer

Detaljerede 4K-optagelser

Større touchskærm end på et GoPro

Ingen stemmestyring

For let at tænde og slukke

Hvor ofte tager du dit actionkamera med under vandet? Hvis svaret er ”ikke så ofte”, så kunne YI 4K Action Camera være noget for dig. Mens der er vandtætte kasser tilgængelige, er kameraet ikke vandtæt. Der er dog en stor og responsiv touchskærm, et stort batteri og hurtig filoverførsel. Selvom kameraet måske mangle nogle funktioner, der er rare at have – vi ville inkludere forvrængningskorrektion og billedstabilisering på den liste – så forbliver YI 4K Action Camera en god tilføjelsen til grejtasken hos alle eventyrere.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: YI 4K Action Camera

9. TomTom Bandit

"Ryst for at redigere"-funktionen kunne friste brugere væk fra GoPro

Vægt: 190g | Vandtæt: Stænktæt efter skift af objektiv | 4K video: Op til 15fps | 1080: Op til 60fps | 720: Op til 120fps | Still-opløsning: 16MP | Batterilevetid: 3 timer

Smarte redigeringsfunktioner

Let at montere og indstille

Tungt sammenlignet med konkurrenterne

Kræver skift af objektiv for at være vandtæt

Cylinderformede kameraer er måske blevet umoderne på det seneste takket været GoPro og deres kasseformede kameraer, men TomTom Bandit knækker den tendens. Faktisk har Bandit funktioner, som andre producenter bliver nødt til at emittere efter, hvis de vil følge med den nytilkomne. Med års GPS-erfaring har TomTom indbygget en række sensorer, der ikke blot registrerer lokationen, men også hastighed og påvirkning af G-kræfter, så når disse sensorer opfanger, at der sker noget interessant, begynder kameraet automatisk at optage. Når du er tilbage på værtshuset, og har app'en åben og sluttet, skal der ikke mere end et hurtigt ryst med din telefon til, og app'en vil automatisk redigere dine optagelser, så de er klar til at blive oploadet. Det kan ikke være nemmere.

Læs vores dybdegående anmeldelse af: TomTom Bandit

10. Olympus TG-Tracker

Den næste generation af sensor-fyldte actionkameraer er ankommet

Vægt: 180g | Vandtæt: 30m | 4K video: Op til 30fps | 1080: Op til 60fps | 720: Op til 240fps | Still-opløsning: 7.2MP | Batterilevetid: 3 timer

Spækket med sensorer

Let at bruge

Tungt sammenlignet med konkurrenter

Ingen automatisk redigering i app'en

Det futuristiske design på TG-Tracker er svært at overse, og kameraet er udstyret med et ultrabredt 204-graders objektiv. Højdepunktet er videoopløsningen, der er 4K ved 30fps, 1080p ved 60fps og imponerende 240fps ved 720p for slowmotionoptagelser. Dette er et actionkamera, der er klar til hvad som helst, og der er endda indbygget et lille LED-videolys. Sensorer er den store nyhed for Tracker, der er udstyret med GPS, kompas, accelerationssensor plus et barometer og termometer, der alle indsamler data fra den kompakte kasse. Oplysningerne kan vises, når du ser optagelserne igennem, og de kan sættes ind i den redigerede video, så du kan vise, hvor ekstrem du er. Derudover er kameraet vandtæt ned til 30 meter, og har indbygget stabilisering, og kan klare temperaturer ned til -10 grader.