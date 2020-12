DJI Mini 2 anmeldelse

DJI Mini 2 er stadig i en liga for sig. Dette er den perfekte startdrone til begyndere, der ønsker at blive fortrolig med at flyve, optage og redigere fugleperspektiver af smukke landskaber og bylandskaber (hvor du har lov til at optage). Uanset om du vælger Mavic Mini eller Mini 2 handler det mest om, hvorvidt du vil have 4K-opløsning eller ej. Men uanset hvilken, du ender med at vælge, bliver du ikke skuffet, så længe du helst optager i dagslys.

Tominuttersanmeldelse

DJI Mini 2 er en ultrakompakt drone, der er så lille og så brugervenlig, at du kan fiske den op af jakkelommen og få den op og flyve på et øjeblik. Dette gør den til en perfekt begynderdrone til dig, der ønsker at lave videooptagelser i 4K uden at skulle betale for den højteknologiske vidundere, som de mere avancerede DJI-droner kan tilbyde.

DJI Mini 2s design er næsten identisk med Mavic Mini, men det, der virkelig er blevet opgraderet, er controlleren. Den har en smuk strømlinet form og tilbyder en forbedret oplevelse.

Ligesom dens større Mavic-søskende er de to Mini-modeller sammenklappelige. Armene foldes ud, og med nogle snuptag går enheden fra sin kompakte håndfladestørrelse til en drone.

Mavic Mini vejer mindre end 249 gram. Dette gør,at den er nem at have med. Men det er egentlig ikke noget nyt, for det var den originale Mavic Mini, der overraskede os ved at bryde denne barriere. Alligevel kan vi ikke stoppe med at bemærke og sætte pris på, hvor praktisk DJI Mini 2 er på grund af dette.

Det bedste ved DJI Mini 2 er controlleren. Den er fuldstændigt rekonstrueret og væsentligt forenklet.

DJI Fly-appen er også en velafbalanceret kombination af brugervenlighed og kraftfulde funktioner. Ny dronepiloter behøver ikke at vove sig uden for hovedgrænsefladen, men her er der meget, man kan blive god til.

Husk reglerne for hobbyflyvning med droner i Danmark:

Dronen skal veje under 250 gram. Vejer den over 250 gram, skal man have dronetegn.

Du skal altid være i stand til at se dronen, må kun flyve i dagslys og flyve den på en hensynsfuld måde. Flyv aldrig i nærheden af ulykkessteder.

Som privat dronefører må du kun flyve uden for bymæssigt område.

Flyv ikke tættere end 5 km fra fra offentlige flyvepladser og 8 kilometers afstand fra militære flyvestationer.

Flyv ikke højere end 100 meter over jorden.

Hold en afstand på 150 meter fra jernbaner og offentlige veje med trafik, kongehusets ejendomme, ambassader, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner, fx fængsler, militære områder og kolonne 3-virksomheder, som er risikovirksomheder, der fx opbevarer brændstoffer, uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder.

Vær opmærksom på andres privatliv. Husk reglerne for brug af fotos og videoer fra andre mennesker.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

(Image credit: Future)

DJIs pålidelige stabilisering og de grå nuancer er blevet deres varemærke. Den første ting, du bemærker med videooptagelserne fra DJI Mini 2, er, at de er utroligt stabile, undtagen i stærk vind. Det er imponerende, når du ved, hvor lille denne drone er.

Uredigeret billedmateriale kan se lidt fladt og undereksponeret ud. Det er klart, at SDI behandler billederne med videoredigering i tankerne. Klarheden er god. Den digitale zoom er begrænset til 2x, hvis du optageri 4K, men du kan også få brugbart 3K-materiale ved 1080p. Men når det begynder at blive mørkt udenfor, ser det også mørkere ud for både zoom og billedkvalitet på Mini 2.

Den gode batterikapacitet viste sig nyttig. På en temmelig blæsende dag fik vi cirka 30 minutters flyvetid på en enkelt opladning, hvor vi lavede blandede optagelser i 1080p og 4K-opløsning. Fly More Combos tre batterier giver i alt omkring 90 minutter i luften.

(Image credit: Future)

DJI Mini 2 – pris og lanceringsdato

Annonceret i november 2020

Tilgængelig i to pakker, den en med Fly More Combo

Prisene starter på 3.590 kr.

DJI Mini 2 blev annonceret i november 2020 og fås i to varianter. Den sædvanlige variant med dronen med lidt ekstra udstyr, og Fly More Combo med en del ekstra udstyr, hvor det vigtigste er pakken med tre batterier.

Standardpakken inkluderer minidronen, et batteri, kamerabeskyttelse, styring og nogle kabler og rotorvarianter. Den koster 3.590 kr. lanceringen.

Vi havde en uge med dronen, hvor vi havde DJI Mini 2 Fly More Combo. Denne pakke indeholder en batteripakke, der oplader alle tre batterier på samme tid. Her får du også ekstra rotorblade og skruer, en klemme, der holder rotorbladene på plads, en 18 watts oplader og en praktisk taske til at bære dronen og alt tilbehøret i. Noget du ikke får, i modsætning til forgængeren Fly More Combo, er en 360 ° propelbeskyttelse. DJI Mini 2 Combo-pakken koster fra 4.599 kr.

Enhver, der har et godt kendskab til Mavic Mini, vil bemærke, at prisen er steget fra den tidligere version, som kom på markedet et år før. Det er en god ide at holde øje med prisen på den første udgave, da der bestemt er plads til prisnedsættelser.

Design

Måler blot 131 x 81 x 58 mm og vejer 249 gram

Har synssensorer i kanten, men mangler system til kollisionshindring

Nu med USB-C-lading - og ikke længere microUSB

Med hensyn til design har DJI Mini 2 arvet håndfladeformatet og de sammenfoldelige arme fra Mavic Mini. Dette giver en så beskeden størrelse, at det ikke skaber store forstyrrelser, når man flyver gennem luften.

Den vejer kun 249 gram. Fra før er Mavic Air 2 utrolig kompakt og let, men DJI overgår sig selv med Mini 2. Det er som et himmelkamera, du kan tage med dig overalt.

Billede 1 af 3 (Image credit: Future) Billede 2 af 3 (Image credit: Future) Billede 3 af 3 (Image credit: Future)

Foran på Mini 2 sidder et kamera, der er stabiliseret langs tre akser. Dronen leveres med kamerabeskyttelse, som du fjerner, før dronen skal op og flyve. På bagsiden er der et åbent microSD-kortstik samt en USB-C-udgang (opgraderet fra mikro-USB på Mavic Mini). Sidstnævnte kan bruges til opladning på farten. Over disse sidder batteriklappen, og det er legende let at udskifte både batteriet og kortet.

I modsætning til DJI Mavic Air og større droner har DJI Mini 2 ikke sensorer, der registrerer forhindringer - hverken på siderne, bagpå eller foran. Men det skal siges, at der er nogle sensorer på undersiden, så når dronen registrerer en forhindring eller en overflade under den, løfter den sig for at undgå forhindringen. På undersiden finder du også en batterimåler og lys, hvilket betyder, at du kan holde øje med dronen i mørke.

Controller og håndtering

Nyt design af controller - uden antenne

Velkendt oplevelse med DJI Fly-appen

Kraftfuld og brugervenlig

Det bedste ved den nye DJI Mini 2 er controlleren. Den er ændret fuldstændig. Her er det minimalisme, der gælder. Hidtil er det kun DJI Mavic Air 2, der er blevet udstyret med den samme avancerede controller.

DJI Mini 2-controlleren har et 5200 mAh batteri, og så er det ikke underligt, at den vejer hele 390 gram, dvs. meget mere end selve dronen. Højre og venstre styrehåndtag er placeret nederst på ​​enheden og fastgøres ved at skrue dem fast i hveert deres sokkelelement. det er ret enkelt.

Mobilholderen med fjedre strækker sig øverst på betjeningen, og i dens hulrum er der et tilslutningskabel. Enheden leveres med tre kabler: Lightning, mikro-USB og USB-C.

Hvad knapperne angår, har du en Fn-knap, der som udgangspunkt er indstillet til lodret hældning, en tilstandsskifter og knapper til landing og tænd/sluk. Der er også en skyder, som bruges til at skifte mellem tilstandene Cine, Normal og Sport. Det er en utrolig nyttig tilføjelse, når du vil skifte midt i flyvningen uden at skulle fumle med en digital grænseflade.

(Image credit: Future)

På bagsiden af ​​controlleren finder du R-knappen, og hvor du havde forventet at finde L-knappen, er der en skive, der styrer DJI Mini 2s lodrette hældning. Det usædvanlige ved disse controllere, fra joystickene til kontrolskiven, er i hvilket omfang de mindste bevægelser registreres. Små, langsomme og silkeglatte panoreringer kan udføres i sportstilstanden. Når du først har fået styr på det, er der næsten ingen grænser for elegante manøvrer.

En anden godbid med DJI Mini 2 er, hvor let det var at få den til at lette og få den til at udføre alle mulige imponerende tricks i luften. Vi oplevede Mavic Mini som et let-styret vidunder, men her har DJI overgået sig selv med en mere intuitiv styring - og noget der generelt opleves som et meget mere nuanceret styresysten.

Med en videotransmissionsafstand på op til 10 kilometer øger Mini 2 rækkevidden med 150 % i forholdd til sin forgænger. Vi ville gerne prale af at have skubbet den til det yderste, men sandheden er, at vi testede den i et område, hvor vi ikke havde lov til at flyve uden for visse grænser. Derfor kom vi aldrig i en situation, hvor vi havde udfordringer i forhold til forbindelsen til dronen.

DJI Fly-appen

Enkel tilslutning og navigation

Den forbedrede controlleer gør dig mindre afhængig af appen

Skift tilstand, og få adgang til QuickShots

DJI Fly-appen er en velafbalanceret kombination af brugervenlighed og kraft, og den også har en vis dybde, så den tilbyder noget til mere erfarne dronepiloter.

Uerfarne brugere behøver kun at forholde sig til hoveedgrænsefladen - der er ingen grund til at dykke længere ned i appens muligheder. Her er en knap til at lette og lande (det er der også på conrolleren), en genvej til kort nederst til venstre, en udløserknap til højre sammen med en tilstandsændrer, genvej til fotogalleriet og en knap til at skifte mellem manuelt foto og video .

Spredt rundt om i grænsefladen i DJI Fly-appen er der et væld af nyttige oplysninger. Her angives blandt andet højde, resterende optagetid, eksponeringskompensation, batteriprocent og controller-signal.

(Image credit: Future)

Appen er også fremragende til erfarne brugere, der kan bruge den udvidede menu. Denfår man adgang til via de tre prikker øverst til højre. Her kan du indstille den maksimale flyvehøjde og -afstand samt et hjemmepunkt for Mini 2.

I appen kan du også gå ind i RGB-spektret på ​​de forreste LED-lys, så DJI Mini 2 giver dig en gaming-pc-fornemmelse. Det er nyttigt, når der er flere droner i luften på samme tid, så du nemt kan genkende din egne. Du kan hurtigt ændre farver i RGB-spektret.

Du har også udvidede muligheder for at hente et histogram, overeksponeringsalarmer og gitterlinjer samt ændre opdateringshastigheden mellem 50 Hz og 60 Hz. Det er bemærkelsesværdigt, hvor godt CJI har afbalanceret de professionelle funktioner med fokus på en enkel brugergrænseflade.

Endelig giver appen også mulighed for manuel optagelse, hvor du også kan vælge en lukkerhastighed på op til fire sekunder til foto og 1/60 til video og en maksimal ISO på 3200 for begge tilstande.

Funktioner og performance

Op til 4K-opløsning ved 30 fps

12 MP stillbilleder

Fem QuickShot-tilstande

I DJI Fly-appen skal du trykke på fototilstandsknappen for at åbne en enkel rullemenu fra højre indeholder et antal optagefunktioner. Den første gruppe er Photo, Video, Quickshot og Pano, men du kan også dykke dybt ned i dem for at finjustere.

I Photo-tilstand kan du skifte mellem at tage et foto ad gangen, AEB til HDR-fotos samt automatisk tidsindstilling. Vælg Videotilstand for at vælge opløsning (1080p, 2,7K og 4K) og billedhastigheder (op til 60 fps ved 1080p, 30 fps i alle andre tilstande).

Her har du også fem QuickShot-tilstande, som er foruddefinerede flyvemønstre, der omkranser et objekt (Circle, Boomerang, Dronie, Helix og Rocket) samt tre panoramavalg (traditionel, 180 grader og 360 grader).

Men hvad med batterikapaciteten? På en dag med meget vind klarede vi 30 minutter på en enkelt opladning med blandede optagelser i 1080p og 4K. Når batteriniveauet er lavt, vender den flittige Minis 2 tilbage til sit hjemmepunkt, så det ikke går galt.

Den væsentligste grund til at købe Fly More-pakken er, at du kan gøre netop dette: Flyve mere. Her medfølger tre 2250 mAh batterier, og du får omkring 90 minutters flyvetid, hvilket er fantastisk.

Dronens eget batteri er ikke det eneste batteri, der fortjener omtale. 5200 mAh-batteriet i controlleren er stort, det holder i evigheder og kræver et par timers opladning. Det oplader også din telefon, når den er tilsluttet.

Derudover konverterer Fly More Combos-batterienheden de tre batterier, som DJI Mini 2 leveres med, til en 18 watt hurtigopladende powerbank til mobiltelefonen eller andet tilbehør.

Video- og fotokvalitet

Hvis du aldrig har brugt et DJI-produkt før, hvad enten det er DJI OM 4, DJI Pocket 2 eller en af ​​dronerne, er overstyringsmuligheden enkel og nem at betjene. DJIs pålidelige stabilisering er blevet synonymt med mærket sammen med de forskellige gråtoner, der pryder alle deres produkter. Det kan vi godt lige.

Den første ting, du bemærker med DJI Mini 2s video, er, at den er stabil, medmindre den blæser rigtig meget. Dette er utroligt imponerende, når vi taler om en sådan lille drone. Selv i en frisk brise fik vi gode optagelser.

I alle tre tilstande Normal (Medium), Cine (Langsom) og Sport (Hurtig) er den strålende, når den suser over landskaber, og selvom horisontlinjen måske glider lidt med pludselige retningsændringer, kan selv uerfarne piloter få flotte billeder. Det skyldes, at Mini2 normalt finder ud af tingene af sig selv.

De grundlæggende specifikationer for sensor og objektiver de samme som forgængerens. Det betyder, at dem, der allerede ejer en Mavic Mini, vil være tilbageholdende med at købe den nye model.

Synsfeltet på 38 grader betyder, at Mini 2 fanger omtrent det samme som det menneskelige øje, og måske lidt mere i bredden. Det vidtåbne objektiv har en låst blænde på f/2.8, men er stadig smal nok til, at himlen ikke blæser for let ud.

For at gentage har både Mavic Mini og Mini 2 12 MP 1 / 2,3-tommer CMOS-sensorer med en maksimal opløsning på 4000 x 3000 (eller 16: 9, 4000 x 2250).

Selvom hardwaren i DJI Mini 2 er velkendt, hjælper de forbedrede motorer, stabiliseringen og aerodynamikken med at lette arbejdsbyrden for kameraet og stabilisatoren. Resultaterne er generelt imponerende.

Uredigeret materiale kan virke lidt fladt og undereksponeret, især under overskyede forhold. Det er tydeligt, at DJI behandler materialet omhyggeligt med henblik på videoredigering efterfølgende. Du kan trods alt fremhæve skygger i redigeringen, men du kan ikke reparere en udblæst himmel og skarpt lys. Videoer fra DJI Mini 2 er simpelthen tiltænkt efterbehandling.

(Image credit: Future)

Springet i videoopløsning fra 2.7K til 4K er velkomment. Teknisk set var der virkelig ingen indlysende grund til, at 4K ikke allerede var inkluderet i sidste års model. I godt oplyste omgivelser giver de ekstra pixels bedre plads til zoom og beskæring.

Digitalt zoom er begrænset til omkring 2x ved optagelse i 4K, men du kan få anstændig 3K-optagelse i 1080p. Men når det bliver mørkt, falder også det anvendelige zoomområde med Mini 2.

Som du nok kan forvente med en så lille sensor, er dette ikke en drone, der udmærker sig efter mørkets frembrud. Mini 2 kæmper med video efter solnedgang, mens stillbilleder gør det lidt bedre. Tendensen til undereksponering giver også dårlige resultater i svagt lys. Vi anbefaler, at du bruger denne drone i dagslys og helst i solskin.

Med manuel foto- og videooptagelse kan du tilsidesætte den automatiske tilstand, så du kan forbedre ydeevnen i svagt lys. Panoramafunktionen er også fantastisk, og den fungerer bedre end DJI Pocket 2 (64 MP), når det kommer til dynamisk rækkevidde i et udvidet motiv.

Bør jeg købe en DJI Mini 2?

(Image credit: Future)

Køb den, hvis ...

Du vil have markedes bedste lommedrone

Med 4K videooptagelse, forbedret controller, øget rækkevidde og bedre vindstabilitet er DJI MIni 2 den bedste letvægtsdrone, du kan finde. Hovedkonkurrenten er den originale Mavic Mini, men Mini 2 slår den på alt andet end prisen.

Du må have 4K-video

I godt oplyste omgivelser giver DJI Mini 2s 4K-optagelse klar og skarp zoom og god kvalitet, når du beskærer. Ndu bruger materialet i et 4K-projekt, har du heller ingen kvalitetsproblemer.

Du er nybegynder med droner

Vægt, størrelse og brugervenlighed gør DJI Mini 2 let tilgængelig for begyndere. Kontrolsystemet er utroligt intuitivt, og her får du en drone, der er utrolig nem at styre.

Køb den ikke, hvis ...

Du vil spare penge

Hvis penge ikke er et problem, er DJI MIni 2 en fremragende begynderdrone. Men hvis du vil have mest for dine penge, bør du se på den originale Mavic Mini. Det koster mindre og har meget af den samme hardware, og billedkvaliteten er slet ikke ringe.

Du allerede har en Mavic Mini

Selvom DJI Mini 2 er bedre end Mavic Mini, er der ikke et stort spring med hensyn til kvalitet. Hvis 2.7K opløsning er fint for dig, er den største fordel ved opgradering den forbedrede styring. Så kan du lige så let vente og hellere sætte pengene til side og vente på en DJI Mini 3.

Du flyver helst om natten

Enhver dronepilot, der har natflyvning i tankerne, får langt mere ud af en mere avanceret drone, såsom DJI Phantom 4 Pro V2.0. Den er måske ikke særligt budgetvenlig eller portabel, men det kompenserer den for med videokvalitet takket være 1-tommers sensor og førsteklasses funktioner.