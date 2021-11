To minutters anmeldelse

GoPro Hero 10 Black er det seneste i en lang række af Hero actionkameraer, der strækker sig helt tilbage til 2005. Det er det hidtil mest polerede, kraftfulde GoPro takket være dens nye GP2 processor, men det er også kun en relativt lille opgradering i forhold til dens Hero 9 Black forgænger.

Ind imellem tager GoPros et stort spring fremad: GoPro Hero 5 Black var vandtæt uden at skulle bruge et etui, og Hero 7 Black introducerede HyperSmooth stabilisering. På trods af sit betydningsfulde navn er Hero 10 Black ikke en af disse modeller. Men det forfiner (og fikser) de fleste af de nye funktioner, som vi så på Hero 9 Black, samtidig med at det tilføjer et drys af nye optagetilstande og bedre brugervenlighed.

Hero 10 Black er bygget op omkring den samme 23MP 1/2,3-tommer sensor som sin forgænger og er vandtæt ned til 10 meter, men det er den nye GP2-processor, der låser de fleste nye talenter op. De vigtigste blandt disse er nogle nye optagetilstande, herunder nye 5K/60p, 4K/120p og 2,7K/240p muligheder. De to sidstnævnte er sjove, slow-mo affærer, der er perfekte til sociale medier eller b-cam-optagelser, især da GoPros fornyede Quik-app med glæde vil klare en del af redigeringen for dig.

(Image credit: Future)

Andre forbedringer inkluderer en meget mere responsiv touchscreen (Hero 9 Black faldt ned her), en praktisk ny kablet dataoverførsel tilstand til telefoner og nogle billedkvalitetsforøgelser under hætten, herunder lokal tone mapping og forbedret støj i svagt lys reduktion. Der er bestemt nogle små forbedringer af videokvaliteten som resultat, men det er stadig begrænset hvad Hero 10 Black kan med sin relativt lille billedsensor.

Mere betydningsfuldt for de fleste mennesker vil være det faktum, at HyperSmooth 4.0 forbliver den bedste actionkamera videostabilisering teknologi, mens fans af vandsport vil nyde den effektive nye hydrofobe belægning på dets forstærkede objektivdæksel.

Det er en skam, at Hero 10 Black ikke er flyttet op til en større sensor som Insta360 One R 1-tommer udgave, mens GoPros seneste bevægelser til webcam og livestreaming fortsat kommer med begrænsninger på opløsninger (stadig kun 1080p) og platformsunderstøttelse (selvom det nu er muligt at livestreame med HyperSmooth stabilisering).

På trods af sine relativt konservative opgraderinger forfiner GoPro Hero 10 Black dog de fremskridt i billedkvaliteten, som Hero 9 Black har gjort, og det er det mest brugervenlige, kraftfulde actionkamera, du kan købe – hvis ikke ligefrem den bedste værdi.

GoPro Hero 10 Black pris og udgivelsesdato

GoPro Hero 10 Black er ude nu hos flere danske forhandlere, og prisen ligger på 4.190.-

Du kan købe kameraet billigere med et Go-pro abonnement, tidligere kendt som GoPro Plus. Hvis du køber Hero 10 Black med et abonnement, vil du automatisk blive sat op til at forny dit abonnement årligt, selvom dette kan afværges, ved at opsige abonnementet til enhver tid i løbet af det første år.

(Image credit: Future)

I betragtning af at du ikke er forpligtet til at forny abonnementet, er det sandsynligvis den bedste måde for de fleste mennesker at købe Hero 10 Black. Inkluderet i GoPro-abonnementet er ubegrænset cloud-lagerplads til videoer og billeder i fuld kvalitet, automatiske uploads, fuld adgang til Quik appens redigeringsværktøjer, 50 % rabat på alt tilbehør (op til 10 om året), support til livestreaming og erstatninger for ødelagte kameraer (mod betaling, afhængigt af kamera).

GoPro vil fortsætte med at sælge de eksisterende modeller i sit kamerasortiment til deres nuværende priser, og ingen modeller er udgået. Dette inkluderer sidste års Hero 9 Black, sammen med Hero 8 Black og GoPro Max.

Design

Nyt hårdere cover med vandafvisende belægning

Berøringsskærm på bagsiden og menuer er langt mere responsive

Ellers fysisk identisk med Hero 9 Black

GoPro Hero 10 Black er fysisk næsten identisk med sin forgænger. Den eneste ydre forskel fra Hero 9 Black er den nye models smarte blå logoer på fronten og siden.

GoPro har dog lavet et par subtile justeringer, og den store for justering for fans af vandsport er det nye cover med vandafvisende hydrofob belægning, der virkelig virker – vi tog Hero 10 Black og dens forgænger under en vandhane, og det nye objektivdæksel var væsentligt bedre til at afvise vand og efterlod ingen dråber til at skjule dit udsyn.

(Image credit: Future)

Dette objektivdæksel har tilsyneladende også større ridsemodstand, hvilket var vanskeligere at afprøve på vores lånte kamera – selvom en uplanlagt test, hvor vores hovedmonterede GoPro fløj afsted, og efter en tung zip-line landing hvilede sig i nogle takkede træspåner, viste sig ikke at efterlade nogle tydelige mærker på linsen. Ligesom Hero 9 Black er dette objektivdæksel også aftageligt og udskifteligt.

Hero 10 Black er faktisk 5 g lettere end sin forgænger, selvom vi ikke kan fortælle præcist, hvor GoPro har foretaget denne vægtbesparelse, og det giver alligevel ingen praktiske fordele. Ligesom før har kameraet folde 'fingre' i bunden til montering direkte på tilbehør. Disse dukkede først op på Hero 8 Black og betyder, at du ikke behøver at rode rundt med et ekstra hus for at bolte kameraet på din hjelm.

(Image credit: Future)

Hvis du ikke er bekendt med Hero 9 Black, er her en hurtig opdatering af de andre designfunktioner, som Hero 10 Black har arvet. Der er en 1,4-tommer front LCD til vloggere, som GoPro siger nu er lidt glattere, når der vises bevægelse end før, takket være højere billedhastigheder aktiveret af dens GP2 processor (mere om det senere). Selvom denne skærm er så lille, at vi ærligt talt ikke kunne se forskel fra dens forgænger.

Langt mere iøjnefaldende er den forbedrede 2,27-tommer berøringsskærm på bagsiden. Igen siger GoPro, at den har "forbedret berøringsfølsomhed", men den reelle forskel kommer fra kraften i GP2 processoren. Hero 9 Blacks træge, ikke-responsive bagskærm var en af vores største kritikpunkter af denne model, og selvom den forbedredes med en nylig firmwarefix, er den stadig ikke nær så smart som Hero 10's touchskærm.

Lad os være tydelige – sådan skulle Hero 9 Black have præsteret fra starten, så det er næppe en sejr for dens efterfølger. Men de hurtigere opstartstider (det er typisk klar på under fem sekunder, sammenlignet med otte sekunder for Hero 9 Black) og smartphone-lignende snappines gør det langt mere behageligt at bruge end sidste års ofte frustrerende oplevelse.

(Image credit: Future)

Åbn Hero 10 Blacks sidedør, og du vil finde det samme 1.720 mAh batteri som det, der blev brugt af forgængeren. Ligesom 1,4-tommer front LCD var dette endnu en ændring, der blev introduceret på Hero 9 Black, så det er noget, du skal være på vagt over for, hvis du opgraderer fra en ældre GoPro – dine ældre 1.220 mAh-batterier vil ikke fungere her.

Om batteridækslet er en microSD-kortslot og USB-C-port. Sidstnævnte bruges til opladning, men det kan også bruges til direkte at overføre optagelser til din Hero 10 Black via kablet overførsel (dette er ca. 50 % hurtigere end trådløse overførsler). Det er en simpel nok proces med Android telefoner, som bare har brug for et USB-C til USB-C-kabel, men iPhone brugere skal bruge Apple Lightning-til-USB kamera adapteren plus et standard USB-A til USB-C-kabel.

Samlet set er Hero 10 Black altså et hårdfør lommekamera, der er vandtæt ned til 10 meter, og som føles lidt mere poleret end sin forgænger.

Funktioner

Samme 23,6 MP, 1/2,3-tommer sensor som Hero 9 Black

Ny GP2 processor låser op for betydelige løft til optagetilstande

Nu muligt at livestreame med HyperSmooth stabilisering

Sidste år introducerede GoPro Hero 9 Black en ny billedsensor. Det var den samme størrelse sensor som dem i tidligere GoPros (1/2,3-tommer), men havde en højere opløsning, der gjorde det muligt for kameraet at være det første GoPro til at optage 5K-video. Hero 10 Black har den samme billedsensor, men parrer den med en ny GP2-processor, der låser op for nogle praktiske nye talenter.

GP2-chippen er den første store behandlingsopgradering, vi har set i GoPros i fire år, og det er længe ventet. GP1 kæmpede for at klare de øgede krav, som Hero 9 Blacks dobbeltskærme og højere opløsningssensor stillede til den, og dens efterfølger står bag stort set alle de forbedringer, du finder i Hero 10.

Hvad er disse forbedringer? Udover det førnævnte boosts af opstartstider og berøringsskærmens ydeevne er der også nogle nyttige nye billedhastighed tilstande, der gør det til et mere alsidigt actionkamera. Du kan se en oversigt over de nye tilstande i tabellen nedenfor, men de særligt sjove er slowmotion mulighederne – inklusive en længe ventet 4K/120p tilstand.

GP2 forbedringer: Hero 10 Black vs Hero 9 Black GoPro Hero 10 Black GoPro Hero 9 Black Video (op til) 5.3K/60p 5K/30p Video (op til) 4K/120p 4K/60p Video (op til) 2.7K/240p 2.7K/120p Billeder (op til) 23MP 20MP Stabilisering HyperSmooth 4.0 HyperSmooth 3.0 Frame grabs 19.6MP fra 5K 4:3 video 12MP fra 4K 4:3 video

De overordnede videoforbedringer er de høje billedhastighed tilstande, men der er også nogle flere forbedringer. GoPro har lavet noget algoritmisk manipulation, og dens GP2-chip bringer lokal tone-mapping - en HDR-behandlingsteknik til at forbedre det dynamiske område - fra fototilstand til video også.

I teorien forbedrer dette kontrasten i specifikke områder af videoen (i stedet for globalt på tværs af hele billedet) for at få mere detaljerede teksturer frem. På samme måde siger GoPro, at de har forbedret sin '3D-støjreduktion' for at øge Hero 10 Blacks ydeevne i svagt lys i svagt oplyste scener (tænk skove, skumring eller dit hjem).

Virker disse? I en side-by-side sammenligning med Hero 9 Black med de samme indstillinger, så vi en mærkbar forbedring i definitionen af fine detaljer (for eksempel træer og græs) på Hero 10 Black. Hvis man ser godt efter, vil optagelser fra dens forgænger se lidt udtværede ud til sammenligning. Dette kan dog kun mærkes for pixel-peepers, og støjreduktionsforbedringerne var mindre indlysende. Det er en mindre snarere end en dramatisk forskel.

Sandsynligvis mere nyttigt for de fleste mennesker er de sidste GP2-relaterede forbedringer: bedre horisontudjævning i kameraet og HyperSmooth 4.0. Muligheden for automatisk horisont nivellering, som holder dine optagelser på niveau, selvom du vugger fra side til side, var tidligere kun tilgængelig i GoPros app. Hero 9 Black introducerede en version i kameraet, men Hero 10 Blacks evner til horisont nivellering er meget mere kraftfulde, med evnen til at rette optagelser, der er blevet skæve med 45 grader i stedet for kun 27 grader.

Dette er en praktisk funktion for mountainbikere eller skiløbere, der ønsker jævne optagelser, der ikke giver seerne køresyge. En anden bonus på denne front er HyperSmooth 4.0, som bringer stabiliseringens kraftfulde 'Høj'-tilstand til Hero 10 Blacks mest krævende tilstande (5,3K/30p, 4K/60p og 2,7K/120p). Rivaler som Insta360 One R 1-tommer udgaven kunne have overtrumfet GoPro med deres større 1-tommers sensorer, men efter vores erfaring er HyperSmooth fortsat den bedste form for stabilisering på ethvert actionkamera.

Endelig, hvis du har tænkt på at bruge GoPro som dit livestreaming kamera, bringer Hero 10 Black endnu en opgradering her – du kan nu streame med HyperSmooth 4.0-stabilisering.

(Image credit: Future)

Desværre er der stadig alle mulige restriktioner af live-streaming med en GoPro, afhængig af din foretrukne platform – for eksempel er Twitch kun iOS, mens YouTube kræver, at du har en kanal med 1.000 abonnenter, og du kan også kun oprette et privat livestreaming link til at sende til venner, hvis du er GoPro abonnent. Men tilføjelsen af HyperSmooth gør det bestemt til et meget mere nyttigt værktøj for dem, der ønsker at skabe actionfyldte streams med masser af bevægelse.

Naturligvis arver GoPro Hero 10 Black også alle de specielle optagetilstande, vi så på Hero 9 Black. Disse inkluderer TimeWarp 3.0 (en af vores yndlingstilstande, som skaber en stabiliseret timelapse film) og 'Power Tools', som først blev teased i GoPro Labs. Denne gruppe af funktioner, som stadig føles lidt 'beta', bringer nogle specifikke tilstande, som tilsammen er meget nyttige.

En af vores favoritter, 'Hindsight', buffer konstant video, så når du trykker på udløserknappen, kan du optage de foregående 15 eller 30 sekunders video; du behøver altså ikke længere misse muligheden fort at optage et godt øjeblik. Et andet 'Power Tool' inkluderer 'scheduled capture', som gør dig i stand til for eksempel at forlade dit GoPro set up til at fange solopgangen; det er ikke ligefrem verdensomspændende, men det hele booster Hero 10 Blacks alsidighed. Vi vil dog nævne, at mange af disse funktioner også er tilgængelige på den ældre Hero 8 Black, når du først har indlæst GoPro Labs firmwaren på kameraet.

Ydeevne

Uændret batterilevetid betyder, at det er værd at medbringe reserve

Indbyggede mikrofoner er de samme som på Hero 9 Black

Nye slo-mo tilstande er en bonus til cut-scener

Mens Hero 10 Blacks GP2 processor gør det til et mere poleret, sjovt kamera at bruge end dets forgænger, er nogle aspekter af dets ydeevne stadig typiske GoPro.

En af disse er desværre batterilevetid og overophedning. Hero 10 Black har samme batteri som Hero 9 Black, som med 1.720mAh er større end batterierne i alle tidligere GoPros. Men meget af den kapacitet drænes af Hero 10 Blacks mere krævende dobbeltskærme og høje billedhastighed tilstande.

I vores batteritest, hvor kameraet optog et kontinuerligt 4K/30p klip med HyperSmooth tændt og skærmens lysstyrke på 50 %, lykkedes det os at få 72 minutters optagelse fra Hero 10, som inkluderede to pauser for overophedning, når kameraet lukkede ned under belastningen.

(Image credit: Future)

Dette er faktisk lidt mindre, end vi fik fra Hero 9 Black, og ligner resultatet for Hero 8 Black, så det er klart, at det gamle GoPro ordsprog er sandt: Sørg for at have et ekstra batteri eller to med dig. I en test fra den virkelige verden, under et besøg i en eventyrpark, gav vores fuldt opladede Hero 10 Black os tre og en halv time, før vi gik ud. Det var en krævende eftermiddag for kameraet, med masser af menu swiping og ændring af billedhastigheder, men dette er også en typisk dag ude for et GoPro.

En anden traditionel GoPro svaghed, lyd, er heller ikke blevet forbedret fra Hero 9 Black. Mikrofonerne producerer acceptabel lydkvalitet i mere støjsvage omgivelser, mens stemmeisolering og håndteringen af vindstøj bestemt er bedre end ældre GoPros. Men hvis du vil garantere lyd, der matcher din videokvalitet, så vil vi anbefale at få Media Mod tilbehøret og enten tilslutte en lavalier mikrofon eller få en trådløs mulighed som Rode Wireless Go II.

Billede 1 af 3 (Image credit: Future) Billede 2 af 3 (Image credit: Future) Billede 3 af 3 (Image credit: Future)

På den positive side er Hero 10 Blacks nye slow-mo tilstande (4K/120p og 2,7K/240p) dog meget sjove og en fantastisk måde at bringe et temposkift til dine sociale medie videoer. Som altid er der et mærkbart kvalitetsfald, når du optager i disse tilstande, især hvis du befinder dig i andet end stærkt sollys, men den alsidighed disse tilstande giver dig, især når de kombineres med horisont nivellering og HyperSmooth stabilisering, gør dem til en af de vigtigste grunde til at opgradere fra et ældre GoPro.

Video- og billedkvalitet

GoPro har foretaget nogle ændringer til standard video indstillingerne på Hero 10 Black. Action cam-producenten er tilsyneladende vokset ud af det karakteristiske mættede look, som de tidligere har hældet til, og er i stedet gået efter en mere naturlig stil.

Der er faktisk nu tre farveindstillinger at vælge imellem. Tidligere havde du enten mulighed for en 'GoPro' farveprofil (som gav stærke, dristige farver). Men nu er der en ekstra 'naturlig' profil, som er den nye standard, og vi er ret store fans af den.

GoPro har også skruet ned for 'skarphed' til medium som standard (et andet godt træk), men vi havde en tendens til at optage med det på 'lav' og med bit-hastigheden sat til 'høj' (eller 100 Mbps) for maksimal billedkvalitet . Sammenlignet med optagelser optaget på Hero 9 Black med de samme indstillinger var resultaterne ens, men med subtile forbedringer, der sandsynligvis skyldes den nye tone mapping.

Hero 9 Black havde allerede gjort de store fremskridt inden for områder som detaljer i forhold til ældre GoPros med den nye sensor, og du vil næppe bemærke en kæmpe forskel her, medmindre du virkelig kigger på pixels. 5K/60p-tilstanden er god at have, selvom det ikke er ideelt til actionscener på grund af den mere begrænsede stabilisering, der er tilgængelig, men det er de nye slow-mo tilstande, der er de sjoveste.

Der er utvivlsomt stadig en blødhed i videoen i Hero 10s langsommere billedhastigheder på 120p og 240p (især sidstnævnte), men muligheden for at optage 4K/120p og 2,7K/240p løfter dem til noget, der virkelig kan bruges. GoPros HyperSmooth forbliver også det bedste, du finder på et actionkamera, mens løft til horisontudjævning er endnu en velkomstbonus.

Billede 1 af 3 GoPro Hero 10 Black tilbyder tre 'views' til stillbilleder - dette er Lineær... (Image credit: Future) Billede 2 af 3 ...mens dette er 'Wide' for et mere fiskeøje-look. Til sidst, for at komme tættere på (omend på bekostning af billedkvaliteten) er der... (Image credit: Future) Billede 3 af 3 ...'narrow' visning, som svarer til 27 mm objektiv. (Image credit: Future)

På den anden side er der ikke mange, der køber et GoPro for at tage stillbilleder – og selvom Hero 10 er en acceptabel, vandtæt stand-in til din smartphone, er det blevet efterladt lidt bagud på denne front af sine rivaler.

I godt lys er resultaterne ret skarpe og farverige, mens SuperPhoto kan hjælpe dig med at genvinde nogle highlight detaljer fra områder som himlen. Men 3MP opløsning boostet fra Hero 9 Black vil ikke være bemærkelsesværdigt for de fleste, og i hårde scener – inklusive dem med svagt lys – kan det simpelthen ikke konkurrere med pipelines fra Apple, Google og Samsung.

Du får mulighed for at skyde i rå tilstand, men dette er kun tilgængeligt i den brede fiskeøjevisning, og skyggegendannelse er begrænset med en 1/2,3-tommers sensor.

Måske er den mere fornuftige tilgang til GoPro snapping blot at acceptere sub-smartphone kvaliteten og omfavne bekvemmeligheden ved 'frame grabs', som nu giver dig mulighed for at tage lidt forbedrede 15,8 MP stillbilleder fra 5,3K video (eller 19,6MP fra 5K 4: 3 optagelser). Den slags billeder, du får ved at gøre dette, er usandsynligt at finde i din telefons kamerarulle, og GoPros evne til at vove sig ind på farligt område er fortsat en af hovedårsagerne til at købe et.

Bør jeg købe GoPro Hero 10 Black?

(Image credit: Future)

Køb det hvis...

Du vil have det mest polerede, alsidige GoPro nogensinde

Hero 10 Black er ikke et af de største spring, som GoPros lejlighedsvis tager, men det er et fornuftigt skridt op i forhold til sin forgænger. Dens berøringsskærm og overordnede brugervenlighed er blevet væsentligt forbedret, mens de nye videobilledhastigheder gør det til en ideel arbejdshest til sociale medier.

Du nyder at optage slo-mo videoer

Selvom der har været små forbedringer af Hero 10 Blacks videokvalitet, er de sjovere opgraderinger dens nye slow-mo billedhastigheder. Især 4K/120p tilstanden er ideel til optagelse af mellemsekvenser eller familiefester og er en vigtig fordel i forhold til resten af GoPro familien.

Du har brug for et robust, vandtæt vlogging kamera

Hvis du kan lide at optage en masse videoer og også nyder at rejse til steder med dårligt vejr eller en høj chance for mudder, kan Hero 10 Black være din ideelle vlogging-ledsager. Dens frontskærm er nyttig til indramning af billeder, mens Media Mod er klar til at give adgang til en mikrofon af højere kvalitet.

Køb det ikke hvis...

Du vil have ægte cinematic video

Selvom det er muligt at presse nogle fremragende videoer fra Hero 10 Black med de rigtige indstillinger ('Høj' bithastighed tilstand, lav skarphed og den 'naturlige' farveprofil), har optagelser stadig en tendens til at have det wide-angle udseende, uden nogen behagelig bokeh. Hvis du vil have et mere filmisk look, så skaf et kompakt APS-C eller full-frame kamera.

Du leder efter et actionkamera kup

Hero 10 Black er mange ting, men billig er ikke en af dem. Det er forståeligt, da det er det mest funktionelle, brugervenlige actionkamera der findes. Men hvis du bare leder efter en overkommelig arbejdshest, der stadig kan optage anstændig 4K video, så er der nogle muligheder for bedre værdi i vores bedste actionkamera guide.

Du allerede har GoPro Hero 9 Black

For dem med ældre GoPros - Hero 6 Black eller tidligere - ville Hero 10 Black være en kæmpe opgradering. Men situationen er mere kompleks for ejere af sidste års flagskib – mens vi virkelig har nydt Hero 10s forbedrede brugervenlighed og slow-mo tilstande, er det ellers stort set det samme actionkamera som Hero 9 Black.