Panasonic Lumix GH6 har videofærdighederne til at konkurrere med de bedste filmskabende spejlløse kameraer, der findes. Dets store udvalg af videotilstande, ubegrænsede optagetider og fremragende stabilisering er en fin kombination, med manglen på phase-detect autofokus som det eneste reelle nederlag. Til denne pris er det måske det ultimative kamera for filmskabere og YouTubere.

Sidste års Panasonic GH5 II var blot en appetitvækker: For kommende filmskabere, der har brug for et lille kamera med et enormt kreativt potentiale, ser Panasonic GH6 ud til at blive hovedretten.

Det nye flagskib i Panasonics Lumix G-serie af spejlløse kameraer baseret på Micro Four Thirds-beslaget, 25,2 MP GH6 pakker en svimlende række af filmfærdigheder ind i en kompakt krop: 5,7K video ved 60fps; Apple ProRes 422 HQ-optagelse; 7,5 stop for billedstabilisering; 4-kanals XLR lydoptagelse; og en skærm, der kan vippes i næsten alle retninger.

Der er meget mere udover det - inklusiv en køleblæser, der sikrer, at lange optagelser ikke begrænses af problemer med overophedning - og det overordnede indtryk fra vores hands-on tid med kameraet er, at Panasonic har leveret endnu et fremragende hybridkamera med professionelle ambitioner. Perfekt til filmskabere med begrænset plads og et relativt begrænset budget.

Pris og udgivelsesdato

Panasonic GH6 vil være tilgængeligt fra marts 2022 for 17.990 kroner for kameraet alene eller du kan købe det for 22.900 kroner inklusiv et 12-60 mm zoomobjektiv.

Det gør det lidt dyrere end Panasonic Lumix GH5 II, en anden videofokuseret hybrid spejlløs Micro Four Thirds model. GH6 er også dyrere end Panasonic Lumix S5 en L-mount spejlløs model. Det er dog ikke Panasonics dyreste videocentrerede spejlløse kamera: det Netflix-godkendte Panasonic Lumix S1H L-mount kamera koster omkring 32.990 kroner.

Med hensyn til rivaler kan det sættes op imod Sony A7 IV (til omkring 21.490.-), Canon EOS R6 (til omkring 19.799.-) og Nikon Z6 II II (til omkring 14.890.-). Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro (til omkring 19.000.-) burde udgøre et interessant alternativ, da det også kan optage Apple ProRes – men det mangler mange bekvemmeligheder som GH6 har (som kontinuerlig sporende autofokus og et funktionelt mode til stillbilleder).

Design og håndtering

GH6s kropsform er umiddelbart bekendt: Det er det bekendte, DSLR-inspirerede design, der bruges af de fleste af Panasonics Lumix G-serie. Det er måske ikke specielt originalt, men det virker: der er et stort tekstureret greb til at vikle din højre hånd rundt om, mens din venstre understøtter objektivet, og en flot klar OLED elektronisk viewfinder, for at forhåndsvise og gennemse dine billeder, uanset hvor lyst vejret er.

Når vi taler om vejrforhold, er kroppen forseglet mod indtrængning af støv og vand og er bygget på en robust magnesiumlegeringsramme for sejhed. Det fungerer også til temperaturer så lave som -10C/14F.

De fysiske knapper, hjul og urskiver er eftertænksomt placeret, og som hyppige brugere af GH5 II fandt vi, at GH6 var behageligt velkendt at styre og bruge. Panasonic har omhyggeligt placeret en anden videooptageknap foran på kameraet (den første er oppe på toppladen), hvilket er virkelig nyttigt til vlogging og andet selvoptagelse.

Den 3-tommer berøringsskærm er den bedste, vi har set på en nyere Panasonic-model, med et super-fleksibelt design: den kan ikke kun dreje, den vipper også. Dette giver dig større muligheder for at optage i usædvanlige vinkler og betyder også, at du kan tilslutte både et USB- og et HDMI-kabel i fuld størrelse til GH6 uden at blokere for dit udsyn til skærmen.

Selve kameraets krop er let og kompakt i betragtning af dets imponerende udvalg af specifikationer - en vigtig fordel ved den lille fysiske størrelse af dets Four Thirds billedsensor. Uden et objektiv, men med et SD-kort og batteri i, vejer GH6 kun 823g og måler 138,4 x 100,3 x 99,6 mm, hvilket gør det kun lidt større end GH5 II.

Funktioner og autofokus

Da det er en video-first hybrid, ser det ud til, at der er blevet tænkt meget over tilslutningen af GH6.

Der er en full-size HDMI Type A, der kan udsende video op til C4K 4:2:2 10-bit ved 60 fps, hovedtelefon- og mikrofon porte, XLR-mikrofon kompatibilitet (via det valgfrie DMW-XLR1 tilbehør) plus en USB-C-port med 10 Gbps overførselshastigheder, der også kan bruges som konstant strømforsyning og batterioplader.

Der er to kortpladser, en til standard SD og den anden til CFexpress Type B-kort (den første på et Lumix G kamera og afgørende for optagelse af video i nogle af de mere krævende formater som ProRes).

Den kontrastbaserede DFD autofokus opsætning ligner stort set den for GH5 II, med en bred vifte af muligheder, inklusiv automatisk sporing af objekter i bevægelse og detektionsindstillinger, der genkender og sporer mennesker, dyr og øje/ansigt motiver. Vores korte test af disse viste, at de alle var ret effektive.

Det 5-akset billedstabilisering har fået en algoritmisk opgradering i forhold til GH5 II'erne, og Panasonic hævder, at det nu tilbyder op til 7,5 trins korrektion – til det punkt, hvor brugeren kan skyde et 100MP billede i High Resolution mode håndholdt (tidligere var et stativ påkrævet). Vi prøvede det, og det fungerede faktisk rigtig godt, mens det for video virkede meget effektivt med noget standard walk-and-talk vlogging, men vi bliver nødt til at gennemgå nogle flere tests, før vi kan kalde det virkelig fremragende.

Video og billedkvalitet

Der er et virkelig overvældende niveau af tilpasning til video her. Vi troede, at GH5 II tilbød et væld af formater, opløsninger og billedhastigheder, men GH6 tager dette til nye højder.

Listen over videomuligheder (som er alt for lang til at blive listet her – den fylder næsten halvdelen af pladsen på kameraets officielle specifikationer) kan virke overdrevent for den afslappede bruger, men filmskabere vil sandsynligvis elske de kreative muligheder, der tilbydes. Som ProRes, 5,8K og 5,7K opløsninger og variabel billedhastighed optagelse, for ikke at nævne det faktum, at overophedning aldrig brat vil afbryde dine optagelser. Panasonic siger, at når du optager med en ekstern strømkilde i stedet for batteriet, betyder det nye kølesystem, at det eneste, der begrænser optagetiden, er din forsyning af lagerplads.

Af hensyn til denne praktiske anmeldelse optog vi nogle korte klip i en tilstand af ekstrem høj kvalitet (4K 10-bit 4:2:2 MOV ved 50 fps). Det blæsende, overskyede vejr var langt fra ideelt, men selv set på kameraets egen skærm så detaljerne, det dynamiske område og billedstabiliseringen imponerende ud. Derhjemme, når de blev overført til pc'en og undersøgt ordentligt, var klippene virkelig fremragende: rene, naturlige og med strålende rige detaljer - og det er direkte fra kameraet, før nogen graduering eller post-produktion tricks anvendes.

Det eneste billedproblem, vi formoder, at GH6 kan stå over for, er dets ydeevne i lavt lys. Den lille fysiske størrelse af sensoren på Micro Four Thirds kameraer betyder ofte, at deres indsamlingsevner af lys virker begrænsede i forhold til de større APS-C- og full-frame sensorer, der anvendes af andre spejlløse kameraer. Men hvis du er bevidst om det og villig til at omgå det, kan vi ikke se, at det er en kæmpe barriere for at opnå gode resultater.

Tidlig dom

Vores første indtryk af Panasonic GH6 er næsten udelukkende positivt. Virksomheden har taget det stærke grundlag, som GH5 og GH5 II har lagt, og bygget dygtigt videre på det.

Der er tilføjet Apple ProRes til kameraets række af videoformater, mens det også forbedrer billed stabilisering, tilslutningsmuligheder og håndtering og inkorporerer et kølesystem, der sikrer, at videoklip ikke bliver begrænset af overophedning.

Skærmen med flere vinkler er også meget velkommen, og det faktum, at kameraet kun er lidt større end GH5 II, mens det kan alt dette, er en imponerende bedrift i sig selv. Den eneste lille ulempe er, at nogle funktioner, såsom USB-til-SSD optagelse, bliver nødt til at vente på en firmwareopdatering, der i øjeblikket ikke har nogen udgivelsesdato.

Men ellers er Panasonic GH6 et kraftfuldt og mere overkommeligt alternativ til Sony A7S III. Vi ser frem til at teste det noget mere for at se, om det virkelig kan tage topplaceringen i vores guide til de bedste videokameraer.