Anmeldelse: Insta360 Go 2

Insta360s andet Go kamera i mikrostørrelse tilbyder forbedret billedkvalitet og en smart fjernbetjenings opladningsetui. Dette gør det meget mere anvendeligt end sin forgænger til at optage video ud over 30 sekunders bortskaffelsesklip. Det er ikke for alle, men Insta360 Go 2 er perfekt til vlogs eller som et andet actionkamera, som du kan tage med stort set overalt.

To minutters gennemgang

Insta360 Go 2 er et lillebitte kamera, som du kan montere på næsten alt, og alligevel formår det at optage stabiliseret video i høj kvalitet.

Denne efterfølger til Insta360 Go har alle originalens fordele, den stryger nogle af kompromiserne og tilføjer en stak vigtige funktioner.

De fleste af disse nye Insta360 Go 2 funktioner kredser om etuiet. Det første Insta360 Go's etui var kun til opladning og tilslutning til en iPhone.

Denne anden generation er en helt anden affære. Den har knapper, en skærm i minitilstand, den åbnes for at blive en holder til kameraet. Og den har endda indbyggede ben, der gør den til et stativ. Hvad Insta360 Go 2 mangler i innovation omkring sin formfaktor, kompenserer den for med smarte tilføjelser og drastiske brugervenligheds forbedringer.

Den topper ved 1440p opløsning, men dette behøver ikke at være en deal-breaker, da dens billedkvalitet imponerer. Den er et niveau højere i forhold til originalen, og kan fange detaljer svarende til en GoPro Hero 9 Black i mange situationer.

(Image credit: Future)

Er det det perfekte mikro action kamera? Nej. Manglen på en forhåndsvisning er et stort problem for et ikke-360 kamera, og selvom arbejdsgangen er forbedret i forhold til nogle tidligere Insta360 kameraer, er den stadig ikke så hurtigt at bruge som et GoPro.

Insta360 Go 2 er dog et casestudie i, hvad et anden generations produkt skal være. Den tager det, der gjorde originalen speciel, og forbedrer den på næsten alle tænkelige måder. Fortsæt med at læse for at få et dybere kig på tilstande, billedkvalitet og funktioner, og én ting, vi gerne vil se i en Insta360 Go 3.

Insta360 Go 2 pris og udgivelsesdato

Insta360 Go 2 blev annonceret i marts 2021, 18 måneder efter den originale Go.

Den er dog væsentligt dyrere end sin forgænger. Insta360 Go 2 koster 2599.- op fra 1695.- for originalen.

Dette skubber det ubehageligt tæt på prisen for GoPro Hero 8 Black. Og hvis mikrostørrelses designet på Insta360 Go 2 ikke er afgørende, kan et mere traditionelt kamera som det måske være et bedre køb for dig.

Insta360 Go 2s forbedringer i billedkvalitet og brugervenlighed retfærdiggør dog uden tvivl de ekstra omkostninger.

(Image credit: Future)

Design

Lad os starte med, hvordan Insta360 Go 2 fungerer. Vi vil antage, at du ikke har noget kendskab til den originale Insta360 Go her.

Insta360 Go 2 er et lillebitte actionkamera med en form og størrelse, der ikke er ulig et klassisk USB stik. Den indeholder al dets kerneelektronik. Der er et objektiv, en sensor, et batteri, processoren, 32 GB lagerplads og en skjult udløserknap på fronten, så du kan betjene kameraet solo.

Du får tre beslag i kassen. Vedhænget er en halskæde med en magnetiseret plade, der holder Insta360 Go 2 på plads. Bær dette vedhæng under en skjorte, og så vil kameraet klæbe, som om det var syet ind i stoffet.

(Image credit: Future)

Easy Clip har en griber, der kan fastgøres til kasketter eller rygsækstropper. Og pivotstativet har en klæbende bagside, der kan klæbes til lige, hvad du vil.

Der er ingen cykelholder, men du forstår, at Insta360 Go 2 er lavet til situationer, hvor et standard actionkamera kan være for stort eller for iøjnefaldende. Og du kan få en universel monterings adapter, der vil spille godt sammen med generisk eller GoPro monterings tilbehør.

Måske er vi video dinosaurer, men vi tror også, at det, at man ikke har en skærm stadig er den primære grund til ikke at købe Insta360 Go 2. Du kan ikke komponere dit billede og, i modsætning til et godt 360-graders kamera, er din evne til at rette ting i 'post' er begrænset.

Dette er ikke en kritik af Insta360. De laver masser af action kameraer med skærme. Men du bør tænke dig godt over dette problem, før du køber en Insta360 Go 2. Du føler dig bare ikke så meget som en videograf, når du bruger dette kamera, medmindre du bruger appen til en trådløs forhåndsvisning. Det fungerer godt nok, men er ikke så godt som at have en GoPro-lignende skærm på kameraet.

(Image credit: Future)

Vi ville også ønske, at batterikassens hængsel kunne dreje. Dens orientering er perfekt til vlogs, hvor du lægger fingeren over udløserknappen. Men hvis du vil bruge det som et lille Super8 kamera, hvilket vi gjorde meget, vender skærmen og knapperne væk fra dig.

Alligevel er en meget positiv ting Insta360 Go 2's aftagelige linsebetræk. Vi elsker denne forandring. Linsehætten skrues af, ligesom et klassisk GoPro, så du kan udskifte den, hvis den bliver ridset.

Da selve kameraet er mere eller mindre beskyttet, når det er i etuiet, er Insta360 Go 2 et af de nemmeste action kameraer at holde i orden. Også selvom du ikke behandler det særlig godt.

Det er også vandafvisende til IPx8, i stand til at håndtere nedsænkning i vand. Denne vandtætning er dog ikke god nok til svømning, hvis bevægelse øger trykket, hvilket kræver en tætning af højere kvalitet.

Tilbehør: Det nye batterietui

Vi har for det meste brugt Insta360 Go 2 med batterietuiet. Du sætter kameraet ind i dette for at eksportere dine klip eller for at genoplade batteriet, men det er også hjemsted for to knapper og en lille, men klar OLED skærm.

Denne kombination af skærm og fysiske knapper lader dig skifte mellem tilstande, ændre indstillinger og starte/stoppe med at tage videoer og stillbilleder. Det forvandler Go 2 fra et afslappet action kamera for hurtige lejlighedsvise klip til noget, der er meget tættere på et fuldt udbygget kamera.

(Image credit: Future)

Etuiet tilsluttes også trådløst til kameraet. Du kan for eksempel sætte Insta360 Go 2 fast på en kasket og have etuiet i lommen, klar til at fungere som fjernbetjening, når du vil tage nogle optagelser.

På en dag med optagelser holdt vi kameraet inde i etuiet hele tiden, fordi flip-out basen også fungerer som et mini stik greb. Det holder din hånd ude af syne og gør det lykkeligt nemt at tage afslappede klip.

(Image credit: Future)

Alt dette er en stor del af det, vi savnede i den originale Insta360 Go. Mens du kan få adgang til en hel masse af optagelses tilstandene, når kameraet flyver solo, indebærer det at lære, hvilken multi-tap bevægelse, der udløser hvilken tilstand. Og hvem har tid til det?

Insta360 Go 2 etuiet har også søde ben, der kan vippes ud, perfekt til improviseret gruppe stillbilleder og til time-lapse videoer. Der er også et standard beslag i bunden, hvis du ønsker at bruge et 'korrekt' stativ. De bittesmå integrerede ben fungerer kun på en rimelig flad overflade, så fleksibilitet er velkommen.

Dette etui løser de fleste af de grundlæggende problemer, der indsnævrede appellen af det originale Go.

Billedkvalitet

Der er også en enorm forbedring af billedkvaliteten i forhold til den originale Insta360 Go.

Et sted, vi plejer at vende tilbage til, når vi vurderer action kameraer, er et område i en nærliggende park, hvor lysniveauet er reduceret lidt af en krone af træer. I den originale Insta360 Go fik dette lysfald billedet til at blive sløret.

Insta360 Go 2 formår at bevare de fleste detaljer, den fanger, når den er i skarpt sollys, for den slags ydeevne, vi ville forvente af et GoPro Black-serie kamera, ikke et lille et som dette.

Den forbedrede billedkvalitet er heller ikke begrænset til lys på mellemniveau. Insta360 Go 2 skyder ind i en lys himmel og viser dynamisk rækkevidde, der ligner et avanceret action kamera i standard størrelse.

Der vil stadig være overeksponerede områder i nogle skyer, ofte meget store, men disse er begrænset til disse skyområder. Og blå områder på himlen vises generelt i god kvalitet, snarere end at se ud som en blå-til-hvid gradient, som de kan se ud for et kamera med en sensor med lavt dynamisk område sensor.

Insta360 Go 2's billedkvalitet er bedre end vi forventede, selvom det nok kan siges at være i tråd med de øgede omkostninger.

Insta360 ser også ud til at have forbedret sin behandling. I de fleste Insta360 kamera anmeldelser, vi har skrevet til dato, er 'pixel fizz' blevet nævnt - selv Insta360 One R 1-tommers udgave. Det er her, stramme fine detaljer faser ind og ud af eksistensen, mens behandlingen vakler mellem at beslutte, at det er detaljer og støj.

Der er bemærkelsesværdigt lidt af dette i Insta360 Go 2, taget kameraets lille størrelse og lille sensor i betragtning. Det øges med hurtig bevægelse, når du bruger Pro-tilstanden (mere om det senere), men vi taler om billedkvalitet der er mere som Insta360 One R end den originale Insta360 Go.

(Image credit: Future)

Den har endda betydeligt klarere nattevideoer end GoPro Hero 9 Black. Og mens du kan øge GoPros lysstyrke ved at hæve den maksimale ISO følsomhed, ligner Hero 9 Blacks videoer skrald ved ISO 6400 (den øverste indstilling).

GoPro er stadig den klare vinder med hensyn til farvetone, stabilisering og generel billed konsistens. Men at vi kan sammenligne dem i så tæt nærhed er en stor gevinst for Insta360 Go 2.

Insta360 Go 2 kan heller ikke optage 4K video, men betyder det noget? Sandsynligvis ikke, i mange tilfælde.

Når man analyserer optagelser fra dette kamera og GoPro Hero 9 Black side om side på pixel niveau, er mængden af fine detaljer, som de fanger i midten af rammen, faktisk ret ens. Forskellen handler ofte mere om aliasing snarere end en stor forskel i billed information.

Insta360 Go 2 optager 1440p skarpere end 4K af de fleste billige action kameraer, du måske finder på Amazon. Hatten af for Insta360 for ikke blot at udføre et billigt eksklusivt job og kalde dette et 4K-kamera.

Forskellen er lidt mere mærkbar, når du bruger Insta360 Go 2s mere beskårne synsfelt. Der er tre primære visnings muligheder: ultrabred, lineær og smal.

Ultrabred er standard, der bruger hele sensoren. Lineær forsøger at fjerne den geometriske forvrængning af det bredde objektiv, men resulterer i meget blødere optagelser i hjørnerne af rammen, da dele af det effektivt strækkes. Narrow slipper af med wide angle action cam følsomhed. Men det fremstår også mindre skarpt hele vejen rundt, da det er digitalt.

Insta360 taler ikke om sensorens faktiske opløsning, men de rå stills filer, den fanger, er 3040 x 3040 pixels eller 9,2 MP.

Tilstande og brugervenlighed

Insta360 Go 2 har også et ret omfattende udvalg af tilstande. Den fulde liste inkluderer Video, Foto, Pro Video, HDR video, TimeShift, Timelapse og Slo-mo.

TimeShift fremskynder handlingen, men med 4x i stedet for den større tids komprimering af Timelapse. Denne tilstand lader dig fange et billede mellem hvert 0,5 sekund og hvert 120. sekund.

Forskellen mellem Video, Pro Video og HDR Video er, hvad du virkelig har brug for at vide noget om. Standard 'Video' gør jobbet for afslappet optagelse, hvor du ønsker at holde tingene enkle. Den bruger stabilisering i kameraet og lader dig ikke ændre synsfeltet, når du eksporterer klip i processen med at få videoer fra kamera til bærbar eller telefon.

(Image credit: Future)

Sæt det i en Mac eller pc, og MP4'erne vises, som om de er på et USB stik ved brug af standard tilstanden.

Pro Video giver i mellemtiden mulighed for synsfeltændringer under eksport, horisontudjævning og FlowState stabilisering.

I denne tilstand sendes hele synsfeltet til Insta360 appen på din telefon, og den udjævner bevægelse ved hjælp af Insta360s FlowState stabilisering. Hvis du vil fange handlingen, mens du løber eller rider, skal du bruge Pro Video.

HDR videotilstand løser stort set de tidligere nævnte overeksponerings problemer, men introducerer også problemer, hvor for eksempel grene ser ud til at koble sig fra de træer, de er knyttet til ved panorering. Den bruges bedst, når du står stille. Tænk to gange for bevægelse, især da billedhastigheden på 24 fps ikke vil se jævn ud for øjne, der er vant til 60 fps.

Denne oversigt siger, at du nok skal bruge Pro Video det meste af tiden. Det betyder dog også, at du skal sende dine videoer gennem enten Insta360 appen på din telefon eller Insta360 Studio på din bærbare eller stationære computer.

Pro mode videofiler er synlige, når du tilslutter Insta360 Go 2 til en bærbar computer, men de ser ud, som om de er blevet skudt gennem et koøje, fordi de optager hele sensor visningen.

Stabilisering: FlowState vs Hypersmooth

(Image credit: Future)

Insta360 var en af de første virksomheder, der kom med et virkelig overbevisende alternativ til GoPros meget roste HyperSmooth stabilisering. Det hedder FlowState, men er det virkelig lige så godt?

Insta360 Go 2's in-camera stabilisering er ikke i nærheden af GoPro's. Det kan dæmpe gang hastigheds bevægelser rimeligt godt, men du får ikke steadicam effekten af HyperSmooth, og optagelserne under en løbetur var stadig ujævne.

Situationen forbedres dramatisk, hvis du lader din telefon/laptop gøre arbejdet ved at bruge Insta360s app til at behandle FlowState stabilisering. Dette giver horisont udjævning, som især er vigtigt i et kamera, der ikke har en forhåndsvisnings skærm, og fremragende bevægelses udjævning.

Det er dog også her, vi ser nogle af de tydeligste kompromiser med billedkvaliteten, som vi har set i tidligere Insta360 kameraer. Hurtig bevægelse i selv lidt ufuldkommen belysning kan introducere uønskede forandringer.

(Image credit: Future)

Vi havde troet, at dette var specielt for Pro Video tilstanden. Men ser man billede-for-billede på de mindre vel stabiliserede standardklip i 'Video'-tilstand, er der også noget af denne effekt der. Du bemærker bare ikke problemerne lige så meget.

FlowState er fantastisk, men hvordan GoPro håndterer bevægelse er stadig betydeligt bedre. Dette skyldes ikke kun GoPros software. Dens kameraer har også et bredere indbygget synsfelt, hvilket giver dem en billed buffer, så den elektroniske stabilisering kan gøre sit.

Lydkvalitet

Insta360 Go 2 har kun én mikrofon. Den sidder på toppen, og der er en udskæring til den i batteri/stativkassen.

Vores første test var ikke for positive. En enkelt mikrofon giver en begrænset følelse af miljølyd, af placeringen af genstande, dyr eller mennesker. Der er en mild susende støj, og vindstøj er et problem, der kun delvist afskaffes ved brug af vindstøjs reduktions tilstand.

Men efter at have vendt hjem for at prøve nogle stemmetests blev vi positivt overrasket. Mikrofonen gengiver vokal med en anstændig mængde bas, mellemtonerne er repræsenteret og diskanten er klar.

Batterilevetid

Ligesom den originale Insta360 Go holder Insta360 Go 2 ikke så længe efter en opladning i sig selv. Den er normeret til 30 minutters optagelse eller meget bedre 150 minutter med etuiet tilsluttet og fuldt opladet.

Der er ingen hot-swapping af batterier her. Og vi fandt, anekdotisk, at den slags on-off hurtige klip, du sandsynligvis vil tage med Insta360 Go 2, ikke vil se dig nå de offentliggjorte 30/150 minutters tal.

Men i betragtning af hvor tiltalende det er at bruge Go 2 med etuiet, når det effektivt action kamera normen. Ingen større klager her.

Bør jeg købe Insta360 Go 2?

(Image credit: Future)

Køb det hvis...

Du vil have god billedkvalitet i et lille kamera

Hvis du har købt eller prøvet den originale Insta360 Go og var skuffet over dens billedkvalitet, er Insta360 Go 2 det skridt op, som du har brug for. Det giver resultater meget tættere på resultaterne fra Insta360 One R og GoPro Hero 9 Black, selvom dens maksimale optagelses opløsning kun er 1440p. Videokvaliteten er imponerende for den lille størrelse.

Du vil have et (for det meste) upåfaldende action kamera

Insta360 Go 2 er måske ikke et spionkamera, men dets lille størrelse og mange monterings muligheder gør det til en perfekt pasform til situationer, hvor et action kamera i fuld størrelse virker en smule ... for meget. Du kan kalde det et Instagrammers action kamera, men vi elsker også, at du kan skubbe det i lommen uden at bekymre dig om at beskadige skærmen.

Du vil have et GoPro, du kan tage med dig overalt

Mange undrer sig måske over, hvem Insta360 Go 2 er til for. Og selvfølgelig burde størstedelen af potentielle action kamera ejere nok købe et mere traditionelt design i stedet for. Denne lille tings etui er dog ikke større end nogle ægte trådløse høretelefoner. Den passer behageligt i en normal lomme. GoPro Hero 8 Black er kun lidt større, men at putte en af dem i en lomme, der ikke er helt tom, føles ensbetydende med misbrug.

Køb det ikke hvis...

Du vil aktivt komponere dine billeder

Insta360 Go 2's skærm er en simpel monokrom skærm. For rent faktisk at se, hvad du optager, før du fanger det, skal du bruge telefonappen, som kan fungere som en trådløs skærm. Dette giver ikke den sømløse følelse af en indbygget skærm. Og det er ret nemt at optage skæve optagelser uden forhåndsvisningen, når du bruger standard video tilstanden.

Du vil have 4K video

Insta360 Go 2s maksimale optagelses opløsning er 1440p, et trin under 4K. Selvom vi er ret imponerede over, hvor tæt ægte detalje optagelse kommer på et anstændigt 4K action kamera, men det giver dig mindre muligheder for beskæring.