Nu vet vi hur DJI Osmo Pocket 4P ser ut – och toppmodellen får dubbla linser med 3x zoom och 1-tumssensor, men vi väntar fortfarande på ett lanseringsdatum

Vi kommer allt närmare lanseringen av DJI Osmo Pocket 4P

Officiella bilder på kameran har publicerats av DJI

Många viktiga detaljer kring enheten är fortfarande inte bekräftade

Efter lanseringen av vloggkameran DJI Osmo Pocket 4 förra månaden närmar vi oss nu en full presentation av dess mer premiuminriktade syskonmodell – och DJI har nu gett oss vår bästa titt hittills på Osmo Pocket 4P via sociala medier.

Inlägg på X och Instagram visar i princip hela designen på enheten. Vi kan se kamerans dubbla linssystem, vilket är en av de största skillnaderna jämfört med standardmodellen och det finns även antydningar om 3x zoom och en sensor på 1 tum.

Kameran visades upp under en “exclusive preview” på filmfestivalen i Cannes igår, men vi väntar fortfarande på många detaljer. Flera festivalbesökare har visat upp kameran, utan att avslöja några specifikationer eller visa videomaterial inspelat med enheten.

Det vi däremot kan säga är att detta ser ut att bli ett tydligt steg upp från vanliga Pocket 4 när det gäller både videokvalitet och pris och att presentationen i Cannes antyder att DJI vill positionera modellen som ett seriöst verktyg för filmskapare.

Vissa börjar tröttna på väntan

New Vision. New Legends. Alongside the world-renowned visual storytellers, witness Osmo Pocket 4P redefine portable cinema in Cannes. #OsmoPocket4P pic.twitter.com/kpWvTtjnOHMay 14, 2026

Det finns nu ett officiellt pressmeddelande, men även där är informationen kring specifikationer ganska begränsad. DJI nämner dock att kameran ska kunna leverera “professional-grade storytelling” och stöd för 10-bit D-Log2-färgprestanda, något som sannolikt kommer uppskattas av professionella kreatörer.

Pressmeddelandet nämner också förbättrad porträttprestanda, bättre zoom och starkare prestanda i svagt ljus, vilket får det att låta som att DJI tryckt in allt de kunnat i DJI Osmo Pocket 4P.

Samtidigt säger DJI att pris och olika konfigurationer “kommer att presenteras vid ett senare tillfälle”.

Den långa uppbyggnaden av hype verkar dock inte ha uppskattats av alla. Vissa användare på Reddit har beskrivit Cannes-visningen som “ren marknadsföringsfluff” med “noll riktiga detaljer”.

Vi får helt enkelt vänta och se om kameran faktiskt lyckas leva upp till den långa väntan.

Under tiden verkar Insta360 förbereda lanseringen av Insta360 Luna Ultra, som enligt de senaste läckorna får ett eget dubbelt kamerasystem, 8K-videoinspelning och en avtagbar kontrollpanel med fjärrfunktion.