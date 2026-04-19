Denne elegante nye espressomaskine fra Philips lover »den der helt særlige cafésmag« derhjemme

Philips Café Aromis er en premium kaffemaskine, der maler bønnerne lige før brygningen

Den kan bruge større kaffedoser end tidligere Philips-maskiner

Den har også en app-baseret barista-assistent, der kan justere bryggeindstillingerne efter din smag

Philips har lanceret en ny premium kaffemaskine, der maler bønnerne direkte til hver kop, og som kan male ekstra store kaffedoser. Det skal give mere smag, når du vælger store kopper kaffe eller beslutter dig for at tilføje et ekstra skud i din latte eller cappuccino. Når man brygger en dobbelt espresso (eller mere), bruges der mere vand end ved et enkelt espresso, og det kræver flere bønner for at bevare det samme forhold mellem kaffe og vand. Den nye Philips Café Aromis kan male en større portion end virksomhedens andre maskiner, hvilket skal sikre, at du får den bedst mulige smag, selv ved større kopper.

Café Aromis blev lanceret i sidste måned og er tilgængelig nu. Prisen ligger på 8.999 kroner, og du kan finde den hos Philips og andre elektronikforhandlere.

Andre funktioner inkluderer Barista Assistant – en app, der findes både på din telefon og i selve maskinen, som bruger konversationsinstruktioner til at bestemme de bedste bryggeindstillinger for din valgte drik og dine bønner og justerer maskinen automatisk. Der kræves ingen barista-erfaring.

Ligesom mange af de bedste espressomaskiner, der er kommet på markedet de seneste måneder, kan Café Aromi brygge både varmt og koldt kaffe. Den har et enormt udvalg med 50 drikkevarer (det største udvalg, vi nogensinde har set fra en kaffemaskine til hjemmet) og giver dig mulighed for at vælge mellem syv forskellige styrkeniveauer.

Den har et mælkeskumningssystem med to kander – en til varm mælk og en til kold – og ingen slanger, så du kan rengøre det hele på få minutter og slipper for at bekymre dig om, at der bliver mælkerester tilbage.

TechRadar-teamet vil snart teste Café Aromi for at se, om den lever op til Philips' løfte om »den der specielle cafésmag« derhjemme, og om den fortjener en plads på vores komplette top-liste over de bedste kaffemaskiner.