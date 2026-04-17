Den här eleganta nya espressomaskinen från Philips lovar ”den där speciella cafésmaken” hemma

Philips Café Aromis är en premium böna-till-kopp-kaffemaskin

Den kan använda större kaffedoser än tidigare Philips-maskiner

Den har också en ”konversationell” assistent som automatiskt justerar brygginställningar

Philips har lanserat en ny premium böna-till-kopp-kaffemaskin som kan mala extra stora kaffedoser, vilket ger mer smak när du väljer drycker med större volym eller bestämmer dig för att lägga till en extra shot i din latte eller cappuccino. När man brygger en dubbel espresso (eller mer) används mer vatten än vid en enkel shot och därför krävs fler bönor för att behålla samma förhållande mellan kaffe och vatten. Den nya Philips Café Aromis kan mala en större dos än företagets andra maskiner, vilket säkerställer att du får bästa möjliga smak även i större drycker.

Café Aromis lanserades förra månaden och finns nu tillgänglig för köp. Priset ligger på 12 999 kronor och du hittar den hos återförsäljare som exempelvis Elgiganten.

Andra funktioner inkluderar Barista Assistant – en app som finns både i din telefon och i själva maskinen, som använder konversationella instruktioner för att avgöra de bästa brygginställningarna för din valda dryck och dina bönor, och justerar maskinen automatiskt. Ingen barista-erfarenhet krävs.

Precis som många av de bästa espressomaskinerna som lanserats under de senaste månaderna kan Café Aromis brygga både varmt och kallt kaffe. Den har en enorm meny med 50 drycker (det mesta vi någonsin sett från en kaffemaskin för hemmet) och låter dig välja mellan sju olika intensitetsnivåer.

Den har ett mjölkskumningssystem med två karaffer – en för varm mjölk och en för kall – och inga slangar, så du kan rengöra allt på några minuter och slipper oroa dig för att mjölkrester ska bli kvar.

TechRadar-teamet kommer att testa Café Aromis snart för att se om den lever upp till Philips löfte om ”den där speciella cafésmaken” hemma och om den förtjänar en plats i vår fullständiga topplista över de bästa kaffemaskinerna.