Bedste Nintendo Switch tilbehør 2021: Få mest muligt ud af din konsol

Nintendo Switch er på vej til at blive den bedst sælgende Nintendo konsol nogensinde. Uanset om du har den originale Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite eller den nye Nintendo Switch OLED model, ejer du et vigtigt stykke spilhistorie. Men det bedste Switch tilbehør kan stadig forbedre din oplevelse.

Nintendo Switch har muligvis ikke den banebrydende hardware som en Xbox Series X har, men den tilbyder noget af det mest interessante tilbehør, du kan få til en konsol. Ud over de praktiske ting som opladere, etuier og gamepads, finder du også tilbehør, der kan gøre konsollen sjovere at bruge.

Den gode nyhed er, at uanset hvilken model du ejer, fungerer det meste af det bedste Nintendo Switch tilbehør over hele linjen, selvom den nye OLED switch er lidt længere end den gamle version, men ellers har de samme størrelse og bruger det samme rail-based Joy-Con system.

Læs videre for det bedste Nintendo Switch tilbehør, der er tilgængeligt lige nu.

Bedste Nintendo Switch tilbehør

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart Live: Home Circuit Mario Kart blev lige til virkelighed Grunde til at købe + Genial brug af augmented reality + Det er virkelig sjovt + Lav dine egne tracks Grunde til at lade være - Passer ikke godt sammen med tykke tæpper - Et multiplayer setup bliver dyrt

Vi har ikke været så opsatte på et augmented reality-spil som Mario Kart Live: Home Circuit, siden Pokemon Go ankom. Dette er et Mario Kart-spil, du spiller i dit eget hjem med en rigtig fjernstyret bil.

Bilen har et lille kamera, som live streamer dens udsigt til din Nintendo Switch-konsol. Bare placer checkpoint-buerne rundt i lokalet, og kør derefter bilen rundt for at skabe din egen bane. Jo mere plads du har, jo mere kompliceret et spor kan du lave.

Når du kører, vil du se andre rivaler på Switch skærmen, ligesom et normalt Mario Kart spil. Det er meget sjovt, og den lille kart forbindes til konsollen via Wi-Fi, for en hurtig og pålidelig forbindelse.

Mario Kart Lives dårlige ting handler om praktiske ting. Det fungerer bedst på hårde gulve, og bilen kommer ikke godt ud af det med gulvtæpper. Den lille ting har ikke trækkraften eller frihøjden til at klare det.

Alligevel, hvis det passer til dit hjem, er Mario Kart Live: Home Circuit en fabelagtig tilføjelse til dit Switch arsenal og vil gøre enhver jul eller fødselsdag bedre. Der er fire hastigheder, de langsommere er praktiske for yngre spillere, der ikke er helt klar til powersliding, og batteriet holder i omkring 90 minutter, hvis du bruger mellemtempoet "150cc" mode.

Op til fire personer kan spille sammen, men de skal bruge deres egen bil, og sættet indeholder kun én.

(Image credit: Nintendo)

Ring Fit Adventure Et spil og så meget mere DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Coolshop.dk Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + Gør træning til et rollespil + Todelt aktivitetssporing + Det er et rigtigt spil Grunde til at lade være - En betydelig udgift, hvis du måske bliver træt af det

Du kan tænke på Ring Fit Adventure som en åndelig efterfølger til Wii's Fit Board, det klassiske gamers fitness tilbehør. Men denne gang får du et rollespil med fitness bevægelser i stedet for gamificerede træningstimer.

Den ekstra hardware er grunden til, at Ring Fit Adventure er relativt dyrt. Den ene halvdel af Joy-Con går ind i en modstandsring, du holder med begge hænder. Den anden halvdel bindes om dit lår i et hylster.

Denne kombination kan fortælle, hvor meget du bevæger dig, de særlige bevægelser du laver, og hvor højt over dit hoved du hæver ringen. Dine bevægelser hænger derefter sammen med din karakters handlinger på skærmen.

Ring Fit Adventure er en fantastisk måde at komme tilbage til træning indendørs, hvis ideen om YouTube timer ikke appellerer til dig.

Det passer dog ikke godt til Switch Lite, da du gerne vil spille med konsollen docked til dit tv.

(Image credit: 8BitDo)

8BitDo Arcade Stick Stor arkade stick, lille konsol DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Kvalitetskomponenter + Modifikationsvenlig + Kablet og trådløs forbindelse Grunde til at lade være - Det er ikke billigt - Ingen integreret Switch montering

En controller større end selve Nintendo Switch? 8BitDo Arcade Stick kan se lidt fjollet ud ved siden af konsollen, når den ikke er i dock mode. Men det er alt sammen fordi 8BitDo er ude på at lave en ordentlig arcade-grade controller.

Du kan bruge 8BitDo Arcade Stick kablet eller trådløst, hvis selv en antydning af input lag vil gå dig på nerverne. Og Switch har en masse spil, der nyder godt af en ordentlig stick, inklusive Super Smash Bros. Ultimate, Street Fighter 30th Anniversary og Mortal Kombat 11.

8BitDo Arcade Stick er også langt mere nørdet end virksomhedens populære overkommelige gamepads. Åbn den, og du kan skifte knapperne og joysticket ud med Sanwa dele og andre.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch Pro Controller Til når et Joy-Con bare ikke duer DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos alternate DK Læs mere hos Computersalg DK Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Fremragende D-Pad + Fantastisk batterilevetid + NFC og USB-C tænker fremadrettet Grunde til at lade være - Dyrt - Triggere kunne være dybere

Hvis du ikke er særlig betaget af de medfølgende Joy-Con controllere og vil have noget lidt mere traditionelt, så bør du overveje at skaffe Nintendo Switch Pro controller som dit næste Nintendo Switch tilbehør.

Selvom Joy-Con controllerne har et greb, der løsner dem til en enkelt enhed, kommer de ikke med traditionelle D-pads, og de ser ikke helt så ergonomiske ud, som disse Pro-controller opgraderinger gør.

Med deres motion controls, HD rumble og Amiibo support er disse et solidt alternativ til de originale Nintendo Switch Joy-Con controllers, der kommer i æsken med en Switch. Xenoblade Chronicles, Super Smash Bros Ultimate og Splatoon 2-tema muligheder er også tilgængelige, hvis du er villig til at bruge lidt mere for at få en.

(Image credit: Nintendo)

Joy-Con Controllers Et ekstra par controllers DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Computersalg DK Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Coolshop.dk Grunde til at købe + Kan tilsluttes Switch eller bruges som individuelle controllere + Fantastisk størrelse til et barns hænder Grunde til at lade være - Kan være besværlig at bruge til større hænder - Ikke billigt

Nintendo Switch Pro controllere er fantastiske til single players, men du vil måske gerne skaffe nogle ekstra Joy-Cons controllere for at game med et par venner... hvilket bringer os til vores næste Nintendo Switch tilbehør.

Medmindre du vil gøre det til en forudsætning, at man medbringer et par Joy-Con controllere for at få adgang til dit hjem, vil du gerne eje et ekstra par selv, til hvis nu muligheden byder sig for en multiplayer gaming session, næste gang et par venner dukker op.

Switch Joy-Con farvevalget vokser også hele tiden. Ud over de neonrøde og blå og grå versioner, som var tilgængelige ved lanceringen, er det nu muligt at hente en række forskellige farver, heriblandt en masse andre neon farver.

Joy-Con controllere kan købes separat eller i et par, alt efter behov og budget. Det er dog værd at bemærke, at du sparer lidt på hver enkelt controller ved at betale for et par med det samme.

SHareconn Nintendo Switch rejsetaske Rummelig rejsetaske, der holder din hardware beskyttet Grunde til at købe + EVA hard shell + Masser af plads til de fleste gamers Grunde til at lade være - Begrænsede stil muligheder

SHareconns bud på en Switch bæretaske er den mest sandsynlige, der passer til de fleste menneskers behov.

Et hovedsageligt sort etui med røde eller blå detaljer. Dette hårde etui er en temmelig populær onlinesælger på grund af dets rummelige Joy-Con og tilbehørs opbevaring, plads til ti spil og en tætsiddende indvendig foring til at holde alt sikkert, som det skal være. Den har alt hvad du behøver for at holde din switch og andet udstyr beskyttet på dine rejser eller ryddet væk fra din stue.

Det kommer også med en hærdet glasbeskytter: et trin op fra de fleste plastikskærmbeskyttere derude, og det betyder, at du faktisk dækker Switch's skærm til med et hårdere materiale - det er endda fingeraftryks bestandigt.

Hvis der simpelthen ikke er plads nok til dig, findes der også en større SHareconn taske.

(Image credit: Surge)

Surge Nintendo Switch Grip Kit Gør Joy-Cons mere komfortable Grunde til at købe + Overkommelig + Gør Joy-Cons mere komfortable Grunde til at lade være - Fås kun i grå - Ikke kompatibel med håndledsremmen

Hvis du hellere ikke vil købe en Pro controller til din Nintendo Switch, men gerne vil have, at dine ekstra Joy-Con controllere er mere behagelige at bruge, når de er afmonteret separat, så er et grip kit Switch tilbehør altid en mulighed.

Dette sæt fra Surge, der indeholder to controller greb og to tommelfinger greb, vil gøre dine slanke Joy-Con controllere lidt mere omfangsrige og mere beslægtet med en traditionel controller-form, hvilket burde reducere ethvert ubehag, der ville opstå i en længere spillesession.

(Image credit: HORI)

HORI Game kortholder Organiser dine spil DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Computersalg DK Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Kompakt og bærbar + Hårdt etui + Indeholder holder til hukommelseskort + Plads til 24 spil Grunde til at lade være - Passer sandsynligvis ikke ind i en Switch bæretaske

Hvis du er en fan af fysiske medier fremfor downloads, er dette Nintendo Switch tilbehøret til dig: et spilkortetui til at tage din Switch med på farten. Selvom du bare gemmer spil derhjemme, er det en bedre måde at holde styr på dine spil end at samle på hver enkelt spilboks. Nintendo tilbyder sine egne etuier i sort eller klar.

Dette kompakte tilbehør fra HORI har plads til 24 Switch spilkort og to microSD-kort, som burde holde dig i gang i et godt stykke tid.

(Image credit: HORI)

HORI Switch LAN Adapter Få forbindelse DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Coolshop.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Officielt licenseret af Nintendo + Rimelig dyr for et kabel Grunde til at lade være - Ydeevne afhænger af internetforbindelse

Ægte LAN-fester er faktisk mulige på Nintendo Switch, men kun hvis du skaffer dig en Ethernet adapter som dit næste Switch tilbehør – konsollen har faktisk ikke selv en standard Ethernet port.

Du kan tilslutte op til 10 dockede Nintendo Switch konsoller til en intens spilturnering med dine venner, og du behøver ikke at bekymre dig om risikable trådløse forbindelser.

(Image credit: Nintendo)

Joy-Con Charging Grip Lad den op DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + Oplad Joy-Cons, mens du bruger dem + Komfortabel Grunde til at lade være - Unødvendigt, medmindre du planlægger at spille i mere end 20 timer ad gangen

Som du måske har bemærket, vil Joy-Con grebet, der følger med din Nintendo Switch, ikke oplade dine Joy-Con controllere. I betragtning af at Joy-Con controllerne har omkring 20 timers batterilevetid i dem, skulle det dog ikke vise sig at være et for stort problem.

Men vi har alle de tider efter spil, hvor vi bare smider vores Switch controller på sofaen og går væk. Hvis du bare ved, at du sandsynligvis vil lege med grebet ofte og glemmer at genmontere controllerne til din dockede konsol, kan dette være dit næste Nintendo Switch tilbehør.

(Image credit: PDP)

Nintendo Switch Starter Kit Til at komme i gang Grunde til at købe + Officielt licensed af Nintendo + Kommer med masser af tilbehør + Kommer i specielle designs Grunde til at lade være - Kvaliteten er ikke premium

I betragtning af at du køber beskyttelsestilbehør til din telefon, din tablet og til din bærbare computer, vil vi sige, at det også er værd at købe dem til din Nintendo Switch for at holde den sikker, når den er frakoblet og med på farten.

Du kan få dette smarte Switch Starter Kit fra PDP, officielt licensed af Nintendo, som inkluderer en skærmbeskytter, ørepropper, Joy-Con Armor Guards, thumb caps, renseklud og applikator.

Vi vil helt klart anbefale at vælge dette sæt som dit næste Nintendo Switch tilbehør til skærmbeskyttelse alene – med tanke på, at vi har set rapporter om spillere, der ridser tabletskærmen, når de sætter konsollen i docken til hjemmespil, er det værd at investere i.

Sandisk microSDXC til Nintendo Switch Nintendo-mærket hukommelseskort er et sikkert bud Specifikationer Lager: 64GB, 128GB, 256GB, 400GB, 512GB Read Speed: up to 100mb/s Garanti: Livstid (eller 30 år) SD Reader: Nej Ultra High Speed: UHS-3 DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + Officielt hukommelseskort + Pålideligt mærke + Høj hastighed

Der er intet som Nintendos eget godkendelsesstempling der kan berolige dig. Sandisk er en massiv producent af hukommelseskort – dog normalt med hensyn til kameraer – og disse muligheder har en rear speed på op til 100 MB for hurtig indlæsning. Der er også minimum 30 års garanti.

De kommer endda med en friendly mushroom (til 128 GB modellen), et Triforce design (til 64 GB modellen) eller et Animal Crossing leaf (til 512 GB modellen). Du vil ikke se designet meget, når det er i konsollen, men du vil vide, at det er der.

(Image credit: HORI)

HORI Switch Compact PlayStand Til tabletop play DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Overkommelig og bærbar + Officielt licensed af Nintendo Grunde til at lade være - Ingen oplader indbygget

Tror du, at du kommer til at spille Nintendo Switch i tabletop mode ofte? Så skal du overveje at købe HORI Switch Compact PlayStand.

Selvom switchen har et flip-ud ben på bagsiden, der vil understøtte den, efterlader den ikke rigtig nogen plads til at tilslutte et opladningskabel til USB-C-porten på konsollens base.

På den anden side er HORI playstand bygget til at tillade dette, og løfter konsollen fra overfladen, du spiller på, samt tilbyder justerbare vinkler for mere komfortabel spil. Legend of Zelda og Mario udgaver er også tilgængelige fra Nintendo.

Image Credit: Anker

Anker PowerCore 20,100 power bank En bærbar oplader DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Powerbanken.dk Læs mere hos Gixmo.dk Læs mere hos Mackabler.dk Grunde til at købe + Stor batteristørrelse + Højhastigheds opladning Grunde til at lade være - Tung

Her er et Nintendo Switch tilbehør til dem, der planlægger at bruge deres konsol meget på farten: en dejlig robust, robust ekstern batteripakke klarer opgaven for at få mere spiltid, mens du er væk hjemmefra.

Switchens bærbare batterilevetid er ikke urimelig, men den er heller ikke fantastisk, og da du ikke kan garantere, at du altid vil være i nærheden af en stikkontakt for at lade op, er en backup-strømkilde praktisk (bare sørg for, at du altid har et USB-C kabel, så du også kan tilslutte den).

Du har sandsynligvis hørt om Anker, og dette er en af virksomhedens bedste bærbare opladere. Den kommer med et enormt 20.100mAh batteri indeni, hvilket betyder, at den vil være i stand til at oplade din Nintendo Switch flere gange, før den skal genoplades.

(Image credit: Nintendo)

Joy-Con Wheel Pair Til motorhoveder DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Komplett Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Indeholder to Joy-Con hjul + Store, komfortable knapper + Lettere at spille Mario Kart Grunde til at lade være - Hjulene er ret små

Hvis du tager din Nintendo Switch Mario Karting seriøst, er du måske interesseret i en Joy-Con rat adapter. Dette trådløse hjul tilbehør bruger bevægelsessensorerne i Joy-Con for at give dig mulighed for at føle, at du kører i en rigtig vogn.

Der er en indlæringskurve ved at bruge dette tilbehør, og de er til den lille side, men de tilføjer en ny dimension til racerspil. Det er især praktisk, at de kommer i et par, så du ikke behøver at sende dine venner afsted for at købe deres egne. Mario og Luigi editions er også tilgængelige.

HyperX Cloud Alpha Et overkommeligt headset Specifikationer Interface: Kablet (3.5mm analog) Funktioner: 7.1-channel surround sound, Discord-certified Clearcast bidirectional microphone, 50mm drivers, illuminated earcups DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + Definerede mellemtoner + Booster bas

Dette er ikke det bedste gaming headset i verden, men det er ret tiltalende, når det kommer til billige gaming headset. HyperX Cloud Alpha er fantastisk til dem, der ikke er enormt kræsne, når det kommer til deres Nintendo Switch headset og blot ønsker noget overkommeligt, der virker.

Selvom det mangler både surroundlyd og stil, er HyperX Cloud Alpha det bedste headset i sin prisklasse. Dens 2.1 stereolyd er i top, med dens dobbeltkammer-drivere, der producerer mindre forvrængning og bedre low-end lyde.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Labo Sjovt til familien Grunde til at købe + Toy-Con Garage har stort potentiale og dybde + Byggevejledningen har god humor Grunde til at lade være - Ingen reservedele - Ikke det nemmeste at opbevare, hvis du har begrænset plads

Dels software, dels hardware, Nintendo Labo er et af det fedeste tilbehør, du skal have til din Nintendo Switch konsol. Hvis det lyder som en god idé at bygge perifere enheder af pap, som fungerer med rigtige spil og kan omprogrammeres på den måde, du kan lide, så skal du helt sikkert tage et kig på dette.

Nintendo Labo er fantastisk til alle børn og voksne, der har en interesse i at bygge, skabe og rode rundt med teknologi, og Nintendo har også jævnligt udgivet nye opdateringer til det.

HORI Nintendo Switch Pikachu Alumi Case (Guld) Grunde til at købe + Fantastisk design + Pokemon! Grunde til at lade være - Stil fremfor funktion

Dette er let den skarpeste Nintendo Switch bæretaske, vi har set. Officielt licensed af Nintendo, kommer dette tilbehør med Pikachu tema i form af en guldmetalkasse med alles yndlings Pokémon.

Metalglansen og guldfarven er nok til at vi er solgt. Du kan ikke få meget til at passe ind i dette etui bortset fra selve konsollen og fem spil, men alene på udseendet er Horis etui garanteret en plads på denne liste. Designet på den indvendige foring er også ret pænt.

(Image credit: Nintendo)

Joy-Con Charging Dock Til dem der glemmer at oplade DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Computersalg DK Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Oplader op til 4 Joy-Con controllere på samme tid + Individuelle LED'er angiver ladeniveauet for hver Joy-Con Grunde til at lade være - Unødvendigt, medmindre du har flere Joy-Cons

Hvis du har for vane at lade din Nintendo Switch's Joy-Cons løbe tør for batteri, eller du kan lide at have et par sæt opladet hele tiden, hvis nu en ven kigger forbi, så er det værd at overveje at investere i en ladestander. Ikke alene er det et sted at opbevare dine ekstra controllere, når de ikke er i brug, det garanterer stort set, at du altid har et par, der er opladet og klar.

Disse controller docks kan købes til standard Joy-Cons eller Nintendo Switch Pro controlleren fra Nintendos officielle butik eller betroede tredjeparter.