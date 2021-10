Bedste micro SD til Switch: Hvilket Nintendo Switch hukommelseskort skal du købe?

Har du brug for mere plads til at gemme dine spil? Et Nintendo Switch hukommelseskort giver dig betydeligt mere lagerplads at lege med, og det er utrolig let at installere.

Men hvor skal du begynde? Der er masser af valgmuligheder og forskellige mærker til rådighed - især hvis du tjekker de store online forhandlere. Men hvis du ikke ved, hvilket du skal købe, må du ikke bekymre dig - vi har udvalgt de bedste Nintendo Switch SD kort til at hjælpe dig med at beslutte, hvilket der er det rigtige for dig.

Den originale Nintendo Switch konsol leveres med 32 GB intern lagerplads, mens den nye Nintendo Switch OLED leveres med 64 GB. Det kan virke tilstrækkeligt i starten, men med så mange fremragende Nintendo Switch spil derude, og de skærmbilleder og videoer, du uundgåeligt vil tage, mens du spiller, vil de fleste finde at de interne 32 GB lagerplads og endda 64 GB i den kommende OLED version, ikke vil vare længe.

Heldigvis er det lige så enkelt at udvide hukommelsen til din Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite eller kommende Nintendo Switch OLED som at sætte et Nintendo Switch hukommelseskort i konsollernes indbyggede micro SD kortplads. Den brede vifte af overkommelige Switch micro SD kort, der er til rådighed for at imødekomme alle slags behov og budgetter, gør kun hele processen endnu lettere.

Hvis du har brug for mere lagerplads på din Nintendo Switch, så tag et kig på vores guide herunder for de bedste muligheder af Nintendo Switch hukommelseskort, du kan købe lige nu.

Hvis du ønsker at din Switch skal se smart ud, så tøv ikke med at tjekke vores guide til det bedste Nintendo Switch tilbehør. Og hvis du vil holde din konsol sikker, så har vi også en guide til dig fyldt med de bedste Nintendo Switch rejsetasker.

De bedste Nintendo Switch hukommelseskort

Image Credit: Sandisk

Det mest officielle: Sandisk microSDXC Nintendo hukommelseskort er et sikkert bud Specifikationer Lager: 64GB, 128GB Read Speed: Op til 100mb/s Garanti: Livstid (eller 30 år) SD Læser: Nej Ultrahøj hastighed: UHS-3 Grunde til at købe + Nintendos godkendelsesstempel Grunde til at lade være - Begrænset kapacitet til rådighed

Der er intet som Nintendos godkendelse der kan gøre dig rolig. Sandisk er en massiv producent af hukommelseskort, og disse indbindingsmuligheder har en læsehastighed på op til 100 mb til hurtig indlæsning. De kommer også med mindst 30 års garanti.

Hvis du er fan af Nintendos branding og karakterer, kommer disse SD kort endda med en venlig svamp (til 128 GB modellen) eller Triforce design (til 64 GB modellen). Du ser selvfølgelig ikke designet, når det er i konsollen, men du ved, at det er der. Med Nintendo mærket er dette Nintendo Switch hukommelseskort til dem, der kan lide at holde tingene officielle.

(Image credit: Kingston)

Best for værdien: Kingston Canvas Select microSDXC Storage on the cheap Specifikationer Lager: Op til 256GB Read Speed: Op til 80mb/s Garanti: Livstid (eller 30 år) SD Læser: Ja Ultrahøj hastighed: UHS-1 Grunde til at købe + Mere lagerplads for dine penge Grunde til at lade være - Lidt lavere hastigheder

Ikke helt lige så officielt, men stadig et meget velrenommeret mærke - Kingstons 128 GB hukommelseskort kommer ind på et par øre mindre pr. Gigabyte end Sandisk. Du får en lidt langsommere belastningshastighed med kun 80 mb/s, men det er stadig godt inden for Nintendos SD kortretningslinjer - og muligheden for 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB eller 256 GB modeller at vælge imellem. Hvis du leder efter værdi mere end noget andet, er dette Nintendo Switch hukommelseskort et for dig.

Image Credit: Sandisk

Bedst til lagring: SanDisk Ultra 400GB microSDXC Mere end du nogensinde får brug for Specifikationer Lager: 400GB Read Speed: Op til 100mb/s Garanti: 10 år SD Reader: Ja Ultrahøj hastighed: UHS-1 DAGENS BEDSTE TILBUD 360 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Du løber ikke tør for plads foreløbigt Grunde til at lade være - Sandsynligvis for meget lagerplads for de fleste brugere

400 GB? Vi kan ikke forestille os, at du vil fylde det beløb i en fart, men det er betryggende at vide, at du ikke vil løbe tør for plads. Du kan teknisk set få en 512 GB version, men du vil se en stor stigning i prisen bare for den lille stigning i lagerplads. Vi anbefaler, at du holder dig til 400 GB for nu. Når det kommer til massivt at øge din konsols lagerplads, er dette et svært Nintendo Switch hukommelseskort at slå.

Ofte stillede spørgsmål

Store AAA -spil som Super Mario Odyssey kan fylde meget plads (Image Credit: Nintendo)

Skal jeg bruge et micro SD kort til Nintendo Switch? Hvis du planlægger at spille mere end en håndfuld indie titler, så ja, et Nintendo Switch hukommelseskort er en god idé. Breath of the Wild alene vil optage 13,4 GB plads, hvilket er omkring 40% af konsollens indbyggede lagerplads. Og det er tilfældet for både Switch og Switch Lite. Det kan være fornuftigt at købe de større AAA spil på fysiske patroner, for at undgå at Mario og Zelda fylder alt. Men for nemhedens skyld er der ikke noget der slår at have alle dine titler slået sammen i et praktisk Nintendo Switch hukommelseskort. Nogle fysiske titler kræver også en obligatorisk online download for at fungere, hvilket kan tage dyrebar plads.

Opbevares gemte filer også på Nintendo Switch hukommelseskortet? Nej, det er kun dine spil, billeder og videoer, der kan gemmes på et eksternt Nintendo Switch hukommelseskort. Filer gemmes alle på intern lagring - delvist for at forhindre piratkopiering - de fylder heldigvis ikke for meget. Hvis du har et abonnement på Nintendo Switch Online, kan du også sikkerhedskopiere dine gemte filer til skyen, selvom ikke alle spil er kompatible med denne funktion. Hvis du formår at bryde din konsol, kan du gendanne dine fremskridt sikkert. Du kan også downloade enhver købt spilsoftware gratis igen.

Hvilke micro SD kort fungerer på Nintendo Switch? Teknisk set er ethvert Switch micro SD kort (under 4 GB), micro SDHC (4-32 GB) eller micro SDXC (eXtended Capacity, over 32 GB) kompatibelt, selvom du sandsynligvis vil have mindst 32 GB for at gøre det værd at købe. Nintendo anbefaler også et højhastigheds hukommelseskort for optimal ydelse, så hold øje med et kort med UHS-I-understøttelse og en minimum ‘læsehastighed’ på 60-95mb/s (alle de ovennævnte kort opfylder disse krav). Hvis du bruger et micro SDXC hukommelseskort (over 32 GB), siger Nintendo "du skal først forbinde konsollen til internettet og udføre en systemopdatering", før du kan downloade spil til Nintendo Switch hukommelseskortet.

Er et Nintendo Switch hukommelseskort ikke det, du leder efter? Se nogle af de billigste Nintendo Switch pakker, tilbud og tilbehør (på engelsk).