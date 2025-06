Her finner du Nintendo Switch 2: Flere norske butikker har den på lager

Nintendo Switch 2 har landet. Konsollen ble offisielt lansert 5. juni, og mens noen heldige kjøpere sannsynligvis pakker ut sin forhåndsbestilte Nintendo Switch 2, vil de av oss som ikke var så heldige å sikre oss en allerede være på utkikk etter den mye omtalte konsollen akkurat nå.

Heldigvis er det mange muligheter til å kjøpe Nintendo Switch 2. I hvert fall akkurat nå. For de første historiene om tomme hyller begynner å dukke opp rundt om i verden. Det er ikke noe vi egentlig føler her ennå, så hvis du virkelig bare må ha en Nintendo Switch 2, har du fortsatt en sjanse.

Vi har sett oss rundt, og det ser ut til at den leveres i to versjoner: Nintendo Switch 2 som konsoll alene, og så kan du kjøpe en bunt med Nintendo Switch 2 og spillet Mario Kart World, slik at du kan begynne å spille med en gang.

Konsollen alene har en veiledende startpris på 6 690 kroner, og hvis du kjøper konsoll og spill sammen, er den veiledende startprisen på 7 449 kroner.

Vi vil absolutt anbefale å velge sistnevnte, da det lar deg sikre deg et toppspill til redusert pris og lar deg spille så snart du pakker ut Nintendo Switch 2 fra esken. Nedenfor kan du se stedene hvor vi har funnet Nintendo Switch 2, og hvor vi forventer at du vil kunne finne den ettertraktede konsollen i nær fremtid.

Hvor kan du kjøpe en Nintendo Switch 2?

Hvor kan man kjøpe en Nintendo Switch 2: Vanlige spørsmål

Hva koster en Nintendo Switch 2? En Nintendo Switch 2 alene har en veiledende startpris på 6 690 kroner. Det finnes også en kombinasjonspakke der du får både konsollen og spillet Mario Kart World. Disse pakkene har en veiledende startpris på 7 449 kroner. Noen forhandlere tilbyr også pakker med kompatibelt tilbehør og spill, men prisene på disse kan variere. Flere forhandlere tilbyr konsollen til lavere pris enn den veiledende.

Hva inneholder Nintendo Switch 2 Mario Kart World-bundle? Nintendo Switch 2 Mario Kart World Bundle inneholder Nintendo Switch 2-konsollen og en digital kopi av Mario Kart World.

Hvilken Nintendo Switch 2 burde jeg kjøpe? Selv om det er litt dyrere, anbefaler vi å kjøpe Nintendo Switch 2 Mario Kart World Bundle. Her får du både konsollen og spillet for 750 kroner ekstra, noe som er billig når du husker at spillene til Nintendo Switch 2 ofte koster nærmere tusenlappen. Og du kan også begynne å spille med en gang ;)