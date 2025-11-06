De første store Black Friday TV-rabattene er her – laveste pris noensinne på en Samsung TV fra 2025
Spar mye på TV-er allerede nå.
Årets Black Friday nærmer seg med stormskritt, og den store salgsfesten har som vanlig startet snikstartet så snart kalenderen skifter til november. Dette betyr at mange forhandlere allerede har sluppet deler av rabattene sine, og vi har funnet et par skikkelig gode tilbud på TV-er.
Hvis du har tenkt på å oppgradere stuen din med en ny TV, kan du ta en titt på modellene som har fått rabatter nedenfor. En av rabattene er på Samsungs Crystal UHD fra 2025, som har fått et priskutt på 23 % og dermed sin laveste pris noensinne, samt en skikkelig fin rabatt på en allerede superpris-TV fra TCL.
Du finner rabattene og lenkene til forhandlerne nedenfor.
Rabatter på TV-apparater
Samsung 85" Crystal UHD U7005F 4K Smart TV (2025) | 14 990 kr → 9 990 kr
Få 33% rabatt: Denne store Samsung-TV-en er for tiden på salg til sin laveste pris noensinne i et tidlig Black Friday-tilbud. Med 85 tommer får du en diger 4K-TV med skarpe farger, en kraftig bildemotor og smidig Smart TV-funksjonalitet..
Bestill den hos Komplett
TCL 50V6C 50" 4K LED Google TV | 6 990 kr → 4 990 kr
Få 29% rabatt: Superbillig 50-tommers 4K-TV med Google TV og sterk bildekvalitet – et virkelig fint budsjettkjøp for de som leter etter noe billig under årets Black Friday.
Bestill den hos Komplett
