De første store Black Friday TV-rabattene er her – laveste pris noensinne på en Samsung TV fra 2025

Årets Black Friday nærmer seg med stormskritt, og den store salgsfesten har som vanlig startet snikstartet så snart kalenderen skifter til november. Dette betyr at mange forhandlere allerede har sluppet deler av rabattene sine, og vi har funnet et par skikkelig gode tilbud på TV-er.

Hvis du har tenkt på å oppgradere stuen din med en ny TV, kan du ta en titt på modellene som har fått rabatter nedenfor. En av rabattene er på Samsungs Crystal UHD fra 2025, som har fått et priskutt på 23 % og dermed sin laveste pris noensinne, samt en skikkelig fin rabatt på en allerede superpris-TV fra TCL.

Du finner rabattene og lenkene til forhandlerne nedenfor.