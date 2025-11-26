Black Friday-tips: De laveste prisene noensinne på Samsung The Frame og 3 andre flaggskip
Black Week betyr kupppriser på noen av de beste TV-ene på markedet.
November betyr Black Friday og en gyllen mulighet til å finne billige teknologikupp!
Hvis du vil holde deg oppdatert på de beste rabattene og tilbudene fra årets store salg, kan du sjekke ut vår hovedartikkel om Black Friday. Vi holder den oppdatert gjennom hele Black Friday, med alle de beste tilbudene salget har å tilby.
Hvis du er ute etter et skikkelig godt TV-tilbud, er Black Friday tiden på året å slå til. De store produsentene presser prisene hardere enn noensinne under årets store salg, og både TCL og Samsung har nå redusert noen av flaggskipmodellene sine til sine laveste priser noensinne. Dette er premium-TV-er med mini-LED- eller OLED-paneler, høy lysstyrke, avanserte bildemotorer og førsteklasses spillfunksjoner. Du sparer mange tusen kroner hvis du handler nå.
Vi har fulgt nøye med på hele salgsperioden og silt gjennom alle tilbudene, og dette er noen av de beste flaggskiptilbudene akkurat nå, etter vår mening. Dette er TV-er som vanligvis er langt utenfor manges budsjetter, men som endelig er innen rekkevidde på Black Friday.
Selve Black Friday finner sted 28. november, men forhandlerne kjører kampanjene sine gjennom hele Black Week og deretter helt frem til 1. desember. Men med så gode priser er det en risiko for at TV-modellene blir utsolgt på kort tid, så det kan være smart å handle raskt hvis du er interessert.
Black Friday-deals på TV-er
Samsungs populære 55-tommers The Frame TV kan kjøpes til den laveste prisen noensinne under årets store salg. Den er perfekt for de som ønsker en stilig TV som også fungerer som et maleri og glir inn i interiøret.
Med dette Black Friday-tilbudet på Samsung QN80F får du stor rabatt på en like stor TV. Denne enorme 100-tommers skjermen er perfekt for hjemmekino, med sterk lysstyrke og virkelig god kontrast for både filmer og sport.
Også tilgjengelig i en mindre 75-tommers modell med en like fin rabatt; Samsung QN80F 75" hos Komplett.
TCLs enorme 98-tommers mini-LED-TV tilbyr ekstrem lysstyrke, fantastisk fargenøyaktighet og generell førsteklasses ytelse. Under Black Friday kan du få den med en enorm rabatt på 62 %, noe som gjør denne luksus-TV-en billigere enn noen gang før.
Denne TV-en fra TCL er et virkelig rimelig alternativ, spesielt nå under Black Friday, hvis du vil opp til nesten 100 tommer uten å miste bildekvalitet. Den har fått sin laveste pris noensinne under salget og er tilgjengelig med lignende fine rabatter i størrelsene 55", 65", 75", 85" og 98". Du finner den i flere størrelser her.
