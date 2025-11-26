Black Friday-tips: De laveste prisene noensinne på Samsung The Frame og 3 andre flaggskip

Tenker du på å gjøre et kupp på en TV under Black Week? Da kan du ikke gå glipp av disse rabattene.

Hvis du er ute etter et skikkelig godt TV-tilbud, er Black Friday tiden på året å slå til. De store produsentene presser prisene hardere enn noensinne under årets store salg, og både TCL og Samsung har nå redusert noen av flaggskipmodellene sine til sine laveste priser noensinne. Dette er premium-TV-er med mini-LED- eller OLED-paneler, høy lysstyrke, avanserte bildemotorer og førsteklasses spillfunksjoner. Du sparer mange tusen kroner hvis du handler nå.

Vi har fulgt nøye med på hele salgsperioden og silt gjennom alle tilbudene, og dette er noen av de beste flaggskiptilbudene akkurat nå, etter vår mening. Dette er TV-er som vanligvis er langt utenfor manges budsjetter, men som endelig er innen rekkevidde på Black Friday.

Selve Black Friday finner sted 28. november, men forhandlerne kjører kampanjene sine gjennom hele Black Week og deretter helt frem til 1. desember. Men med så gode priser er det en risiko for at TV-modellene blir utsolgt på kort tid, så det kan være smart å handle raskt hvis du er interessert.

33% rabatt Spar 5 000 NOK Samsung The Frame: var 14 990 NOK nu 9 990 NOK hos Komplett NO Samsungs populære 55-tommers The Frame TV kan kjøpes til den laveste prisen noensinne under årets store salg. Den er perfekt for de som ønsker en stilig TV som også fungerer som et maleri og glir inn i interiøret.