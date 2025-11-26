Black Friday-tips: De laveste prisene noensinne på Samsung The Frame og 3 andre flaggskip

Tilbud
Av Med bidrag fra publisert

Black Week betyr kupppriser på noen av de beste TV-ene på markedet.

LG-, Samsung- og Roku-TV-er mot en blå bakgrunn med tekst som sier TechRadar Black Friday Deals.
Tenker du på å gjøre et kupp på en TV under Black Week? Da kan du ikke gå glipp av disse rabattene. (Foto: LG / Roku / Samsung / Future)
Black Friday 2025

Black Friday deals 2025

(Image credit: Future)

November betyr Black Friday og en gyllen mulighet til å finne billige teknologikupp!

Hvis du vil holde deg oppdatert på de beste rabattene og tilbudene fra årets store salg, kan du sjekke ut vår hovedartikkel om Black Friday. Vi holder den oppdatert gjennom hele Black Friday, med alle de beste tilbudene salget har å tilby.

Black Friday 2025: Alle de beste tilbudene

Hvis du er ute etter et skikkelig godt TV-tilbud, er Black Friday tiden på året å slå til. De store produsentene presser prisene hardere enn noensinne under årets store salg, og både TCL og Samsung har nå redusert noen av flaggskipmodellene sine til sine laveste priser noensinne. Dette er premium-TV-er med mini-LED- eller OLED-paneler, høy lysstyrke, avanserte bildemotorer og førsteklasses spillfunksjoner. Du sparer mange tusen kroner hvis du handler nå.

Black Friday-deals på TV-er

Samsung The Frame
33% rabatt
Spar 5 000 NOK
Samsung The Frame: var 14 990 NOK nu 9 990 NOK hos Komplett NO

Samsungs populære 55-tommers The Frame TV kan kjøpes til den laveste prisen noensinne under årets store salg. Den er perfekt for de som ønsker en stilig TV som også fungerer som et maleri og glir inn i interiøret.

Se tilbud
Samsung QN80F
69% rabatt
Spar 55 000 NOK
Samsung QN80F: var 79 999 NOK nu 24 999 NOK hos Komplett NO

Med dette Black Friday-tilbudet på Samsung QN80F får du stor rabatt på en like stor TV. Denne enorme 100-tommers skjermen er perfekt for hjemmekino, med sterk lysstyrke og virkelig god kontrast for både filmer og sport.

Også tilgjengelig i en mindre 75-tommers modell med en like fin rabatt; Samsung QN80F 75" hos Komplett.

Se tilbud
TCL X11K
63% rabatt
Spar 85 009 NOK
TCL X11K: var 134 999 NOK nu 49 990 NOK hos Komplett NO

TCLs enorme 98-tommers mini-LED-TV tilbyr ekstrem lysstyrke, fantastisk fargenøyaktighet og generell førsteklasses ytelse. Under Black Friday kan du få den med en enorm rabatt på 62 %, noe som gjør denne luksus-TV-en billigere enn noen gang før.

Se tilbud
TCL T8C
64% rabatt
Spar 32 000 SEK
TCL T8C: var 49 990 SEK nu 17 990 SEK hos Komplett NO

Denne TV-en fra TCL er et virkelig rimelig alternativ, spesielt nå under Black Friday, hvis du vil opp til nesten 100 tommer uten å miste bildekvalitet. Den har fått sin laveste pris noensinne under salget og er tilgjengelig med lignende fine rabatter i størrelsene 55", 65", 75", 85" og 98". Du finner den i flere størrelser her.

Se tilbud
Geir Tandberg Steigan
Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra