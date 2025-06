«Jeg vet ikke engang om jeg vil spille lenger» – Pokémon-spiller fortvilet etter å ha mistet over 1000 timer med spilling og 20 år med data i Switch 2-overføring

Pokémon-spiller mistet over 1000 timer med Pokémon Scarlet-spilling etter å ha byttet til Nintendo Switch 2

Reddit-bruker rapporterer at lagrede filer forsvinner etter dataoverføring

Spillere anbefaler å sikkerhetskopiere Pokémon-data i Pokémon Home før de bytter konsoll

Hvis du planlegger å overføre Pokémon-dataene dine til Nintendo Switch 2, bør du være ekstra forsiktig – én spiller har mistet hundrevis av timer med fremgang i det som ser ut til å være en alvorlig dataoverføringsfeil.

Ifølge Reddit-brukeren ThatOtaku26 (via IGN) forsvant Pokémon Scarlet-lagringsfilen deres fullstendig etter at de hadde overført data fra den gamle Switchen til den nye konsollen. Ved oppstart ble de møtt med språkvalg og karakteroppretter, noe som indikerte at det ikke var noen lagrede data igjen.

Brukeren sier at filen inneholdt over 1000 timer med spilling – i tillegg til Pokémon-data fra 20 års spilling, helt tilbake til Game Boy Advance-generasjonen.

«Jeg fikk nettopp en Switch 2, startet opp og overførte data uten problemer», skrev brukeren i et nå slettet innlegg.

«Scarlet-lagringen min er borte. Den går rett til språkvalg og karakteroppretting. Ingen data er på OLED-skjermen min. Alt er bare borte.

DET VAR INGEN FEIL UNDER DATAOVERFØRINGEN. ALT VAR FINT. ALLE MINE ANDRE POKÉMON-DATA ER FORTSATT DER, MEN IKKE SCARLET. Jeg hadde monstre fra min originale GBA til det nåværende spillet der. Bokstavelig talt 20 år med data. Det er ingenting jeg kan gjøre. Jeg vet ikke engang om jeg vil spille lenger.»

Flere andre brukere har rapportert det samme problemet – og ikke bare med Pokémon. Reddit-brukeren Grouchy-Cress-215 beskrev hvordan de opplevde det samme da de byttet fra den originale Switchen til OLED-modellen: «Tårene rant.»

Andre spill ser også ut til å bli påvirket. En bruker skrev:

«Det samme skjedde med meg, men bokstavelig talt alle lagringsdataene mine er borte – BOTW, TOTK, MK8, Pokémon Sword and Shield, Scarlet and Violet, og så videre», skriver Existing-Possible550.

«Jeg må begynne helt på nytt.»

For de som ikke har begynt å overføre lagrede filer til Switch 2 ennå, finnes det en måte å beskytte dataene deres på.

Flere brukere i tråden anbefaler å flytte alle Pokémonene sine til Pokémon Home først, bare for å være på den sikre siden.

«Hvis jeg kjøper en Switch 2 i fremtiden, vil jeg overføre alle Pokémonene mine til Home først før jeg foretar noen dataoverføringer», skriver TheJannikku.

«Jeg kan ikke engang forestille meg hvordan det ville føles hvis det skjedde med meg.»