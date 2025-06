"Jag vet inte ens om jag vill spela längre" – Pokémon-spelare förkrossad efter att ha förlorat över 1 000 timmars speltid och 20 års data i Switch 2-överföring

En Pokémon-spelare förlorade över 1 000 timmars Pokémon Scarlet-spelande efter att ha flyttat till Nintendo Switch 2

Reddit-användare rapporterar att sparfiler försvunnit efter dataöverföringen

Spelare rekommenderar att säkerhetskopiera Pokémon-data i Pokémon Home före konsolbyte

Om du planerar att överföra dina Pokémon-data till Nintendo Switch 2, bör du vara extra försiktig – en spelare har förlorat hundratals timmar av framsteg i vad som verkar vara ett allvarligt fel i dataöverföringen.

Enligt Reddit-användaren ThatOtaku26 (via IGN) försvann sparfilen för Pokémon Scarlet helt efter att de genomfört dataöverföringen från sin gamla Switch till den nya konsolen. Vid uppstart möttes de av språkvalet och karaktärsskaparen, vilket tyder på att ingen sparad data fanns kvar.

Användaren uppger att filen innehöll över 1 000 timmars speltid – samt Pokémon-data från 20 års spelande, ända från Game Boy Advance-generationen.

”Jag skaffade just en Switch 2, gjorde uppstart och dataöverföring utan problem,” skrev användaren i ett nu raderat inlägg.

”Min Scarlet-sparfil är borta. Den går direkt till språkval och skapa-karaktär. Ingen data finns på min OLED. Allt är bara borta.

DET VAR INGA FEL VID DATAÖVERFÖRINGEN. ALLT GICK BRA. ALL MIN ANNAN POKÉMON-DATA FINNS KVAR, MEN INTE SCARLET. Jag hade monster från min ursprungliga GBA till nuvarande spel där. Bokstavligt talat 20 års data. Det finns inget jag kan göra. Jag vet inte ens om jag vill spela längre.”

Flera andra användare har rapporterat samma problem – inte bara med Pokémon. Reddit-användaren Grouchy-Cress-215 beskrev hur de upplevde samma sak när de bytte från den ursprungliga Switch till OLED-modellen: ”Tårarna rann.”

Andra spel verkar också påverkas. En användare skrev:

”Samma sak hände mig, men bokstavligen all min sparade data är borta – BOTW, TOTK, MK8, Pokémon Sword och Shield, Scarlet och Violet, och så vidare,” skriver Existing-Possible550.

”Jag måste börja om allt från början.”

För de som ännu inte börjat överföra sina sparfiler till Switch 2 finns det som tur är ett sätt att skydda datan.

Flera användare i tråden rekommenderar att flytta alla Pokémon till Pokémon Home först, så att de är säkra.

”Om jag köper en Switch 2 i framtiden kommer jag först att överföra alla mina Pokémon till Home innan jag gör någon dataöverföring,” skriver TheJannikku.

”Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle kännas om det hände mig.”