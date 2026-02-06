The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered kommer till Nintendo Switch 2 i år – tillsammans med två andra stora Bethesda-spel

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommer till Nintendo Switch 2 under 2026

Fallout 4: Anniversary Edition lanseras digitalt på Switch den 24 februari och fysiskt den 28 april

Indiana Jones and the Great Circle släpps till Switch 2 den 12 maj

Tre av Bethesdas största spel är alltså klara för Nintendo Switch 2 under året.

Detta tillkännagavs under Nintendo Direct den 5 februari 2026. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, som lanserades förra året till nuvarande konsoler och PC, är på väg till Switch 2 senare i år.

Något exakt släppdatum har ännu inte tillkännagivits, men precis som på PlayStation 5, Xbox Series X och PC kommer Switch 2-versionen att erbjuda en moderniserad version av spelet från 2006, med förbättrad grafik och prestanda.

Spelet släpps både fysiskt och digitalt, men Nintendo har ännu inte bekräftat om Switch 2-versionen får några särskilda konsolanpassade förbättringar.

Utöver Oblivion Remastered får även Fallout-fans anledning att jubla. Fallout 4: Anniversary Edition släpps digitalt till Switch 2 den 24 februari, följt av en fysisk utgåva den 28 april.

Anniversary Edition, som lanserades till andra plattformar den 10 november, innehåller grundspelet, samtliga sex expansioner samt över 150 Creation Club-föremål. Spelet går att förhandsboka redan nu via Nintendo eShop.

Det tredje Bethesda-spelet på väg till Switch 2 är Indiana Jones and the Great Circle, som släpps den 12 maj, både digitalt och fysiskt. Spelet lanserades först till PC och Xbox i december 2024, innan det kom till PS5 i april 2025. Förhandsbokningar för Switch 2-versionen är nu också öppna.