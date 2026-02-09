The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered kommer til Nintendo Switch 2 i år – sammen med to andre store Bethesda-spill

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommer til Nintendo Switch 2 i 2026

Fallout 4: Anniversary Edition lanseres digitalt på Switch 24. februar og fysisk 28. april

Indiana Jones and the Great Circle slippes til Switch 2 12. mai

Tre av Bethesdas største spill er nå klare for Nintendo Switch 2 i år.

Dette ble annonsert under Nintendo Direct 5. februar 2026. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, som ble lansert i fjor for nåværende konsoller og PC, kommer til Switch 2 senere i år.

Ingen eksakt utgivelsesdato er ennå annonsert, men akkurat som på PlayStation 5, Xbox Series X og PC, vil Switch 2-versjonen tilby en modernisert versjon av 2006-spillet, med forbedret grafikk og ytelse.

Spillet vil bli utgitt både fysisk og digitalt, men Nintendo har ennå ikke bekreftet om Switch 2-versjonen vil få noen spesielle konsollspesifikke forbedringer.

I tillegg til Oblivion Remastered, vil også Fallout-fans ha grunn til å juble. Fallout 4: Anniversary Edition slippes digitalt til Switch 2 24. februar, etterfulgt av en fysisk utgivelse 28. april.

Anniversary Edition, som ble lansert på andre plattformer 10. november, inkluderer basisspillet, alle seks utvidelser og over 150 Creation Club-gjenstander. Spillet er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå via Nintendo eShop.

Det tredje Bethesda-spillet som kommer til Switch 2 er Indiana Jones and the Great Circle, som slippes 12. mai, både digitalt og fysisk. Spillet ble først lansert på PC og Xbox i desember 2024, før det kom til PS5 i april 2025. Forhåndsbestillinger for Switch 2-versjonen er nå også åpne.

