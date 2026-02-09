The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered kommer til Nintendo Switch 2 i år – sammen med to andre store Bethesda-spill
Fallout 4: Anniversary Edition släpps digitalt redan denna månad.
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommer til Nintendo Switch 2 i 2026
- Fallout 4: Anniversary Edition lanseres digitalt på Switch 24. februar og fysisk 28. april
- Indiana Jones and the Great Circle slippes til Switch 2 12. mai
Tre av Bethesdas største spill er nå klare for Nintendo Switch 2 i år.
Dette ble annonsert under Nintendo Direct 5. februar 2026. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, som ble lansert i fjor for nåværende konsoller og PC, kommer til Switch 2 senere i år.
Ingen eksakt utgivelsesdato er ennå annonsert, men akkurat som på PlayStation 5, Xbox Series X og PC, vil Switch 2-versjonen tilby en modernisert versjon av 2006-spillet, med forbedret grafikk og ytelse.
Spillet vil bli utgitt både fysisk og digitalt, men Nintendo har ennå ikke bekreftet om Switch 2-versjonen vil få noen spesielle konsollspesifikke forbedringer.
I tillegg til Oblivion Remastered, vil også Fallout-fans ha grunn til å juble. Fallout 4: Anniversary Edition slippes digitalt til Switch 2 24. februar, etterfulgt av en fysisk utgivelse 28. april.
Anniversary Edition, som ble lansert på andre plattformer 10. november, inkluderer basisspillet, alle seks utvidelser og over 150 Creation Club-gjenstander. Spillet er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå via Nintendo eShop.
Det tredje Bethesda-spillet som kommer til Switch 2 er Indiana Jones and the Great Circle, som slippes 12. mai, både digitalt og fysisk. Spillet ble først lansert på PC og Xbox i desember 2024, før det kom til PS5 i april 2025. Forhåndsbestillinger for Switch 2-versjonen er nå også åpne.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.